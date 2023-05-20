“Кит”: история большого человека

В июне в рамках проекта “Линия жизни. Кино в деталях” в Израиле, с 21 по 29 июня, на большом экране можно будет увидеть фильм, ставший одним из главных триумфаторов прошедшего киносезона. Фильм “Кит” режиссера Даррена Аронофоски получил премию Венецианского фестиваля за лучший фильм на иностранном языке, а затем – премию “Оскар” в двух номинациях. Американская киноакадемия наградила Брендана Фрейзера за лучшую мужскую роль, а также удостоила призов создателей грима и причесок.

Камерная история, рассказывающая о профессоре, преподающем литературное мастерство, практически вся происходит в одной квартире. В этом тесном пространстве с большим трудом передвигается главный герой. Ведь он очень полный, настолько, что его сердце уже с трудом справляется. Чарли, так зовут профессора, стесняется своего вида, поэтому он не включает камеру во время онлайн-семинаров со студентами, прячется даже от доставщика пиццы. Да и в целом он одинок, несчастен и, кажется, полностью потерял интерес к жизни. Его единственный друг – медсестра Лиз (Хонг Чау), которая пытается остановить его саморазрушение. Но Чарли интересует не здоровье и не выживание, а примирение с оставленной много лет назад дочерью, которая приходит к нему за помощью в написании экзамена по литературе. Случайно к Чарли забредает юный миссионер протестантской секты Томас (Тай Симпкинс), и выполняет более,чем странную просьбу – прочитать эссе о книге Германа Мелвилла “Моби Дик, или Белый кит”. Кит… Кит в этом фильме – образ, притча, архетип, литературные отсылки, аллюзии и даже океан. Это история большого человека, история затворника, искупления и жертвоприношения.

Основой фильма стала одноименная пьеса Сэмюэла Д.Хантера, отсюда и непривычный для кино, почти театральный формат. По сути фильм – поделенный на пять актов (по дням недели) спектакль, где достоверность представлена множеством физиологических деталей, но уравновешена театральной условностью, а ближе к финалу сюжет и вовсе превращается в миф, в метафору.

Фильм буквально разделил критиков на два лагеря. Одни утверждали, что Даррен Аронофски снял лучшую работу в своей карьере, а другие ставили ему в вину излишнюю прямолинейность и мелодраматичность. Но зрители разных стран “проголосовали ногами” – при скромном по голливудским меркам бюджете в 3,4 миллиона фильм собрал в прокате больше 32 миллионов и получил множество премий.

54-летний Даррен Аронофски сегодня один из самых успешных независимых режиссеров Америки. Он вырос на Манхэттене, в еврейской семье школьных учителей, закончил с отличием Гарвардский университет, учился режиссуре в Лос-Анджелесе. Первая же его курсовая работа, короткометражка “Чистка супермаркета” была номинирована на студенческую премию Американской киноакадемии в 1991 году. Первый полнометражный фильм, сюрреалистический триллер “Пи” был показан на фестивале независимого кино “Сандэнс” в 1998 году и получил несколько наград.

С того момента Аронофски прокладывает свою, ни на кого не похожую линию в мировом кинематографе. Он создает психологические драмы, исследующие внутренние кризис человека, и в которых неизбежно присутствует саспенс – тревоажное беспокойство, напряжение. Так было и в фильме “Пи”, рассказывающем о математике, одержимом числами. В 2000 году он снимает “Реквием по мечте”, затем “Фонтан”, в котором сыграли Хью Джекман и Рэйчел Вайс. В 2008 выходит фильм “Рестлер”, рассказывающий о профессиональном борце, дни славы которого прошли. В этом фильме произошло возвращение Микки Рурка – впервые с 1991 года он сыграл главную роль. А в 2010 Аронофски снимает “Черного лебедя”, где Натали Портман играет балерину, теряющую по ходу репетиций чувство реальности из-за внутренних демонов. В 2014 это был “Ной”, эпическая лента на библейскую тему с Расселом Кроу в роли Ноя, а также с Эммой Уотсон и Энтони Хопкинсом. В 2017 году – триллер “Мать” с Дженнифер Лоуренс и Хавьером Бардемом, Мишель Пфайфер и Донн Глисон.

“Вы никогда не сможете обвинить Даррена Аронофски в том, что он лишен воображения или не склонен к риску; он из тех режиссеров, чьи неудачи зачастую интереснее многих других режиссёрских успехов”. – Дэвид Страх, Rolling Stone

По словам Даррена Аронофски, поиск актеров для фильма “Кит” занял у него 10 лет. Труднее всего было найти исполнителя роли Чарли. Но однажды он увидел Брендана Фрейзера в трейлере малобюджетного бразильского фильма “Путешествие на край ночи”. И понял, что поиски окончены.

Брендан Фрейзер к тому моменту несколько лет почти не снимался, и, казалось, его блистательная карьера позади. Он начинал с незамысловатых комедий в конце 1980-х. Известность ему принесла пародия на Тарзана в “Джордже из джунглей”, а после роли Ричарда О’Коннела в трилогии “Мумия” его называли новым секс-символом. Обаятельный мускулистый красавец с мягкой улыбкой влюбил в себя Америку.

“Он источает мужественность и очарование прошлого, которые отсылают ко временам раннего Голливуда”, – писали о нем в The Los Angeles Times. А издание The Guardian называло актера «одной из самых прибыльных и дружелюбных к публике звезд в индустрии»

Но в 2010-х годах его популярность пошла на спад. С 2010 по 2016 он снялся лишь в шести фильмах, да и то малобюджетных. Он объяснял это усталостью, семейными сложностями, а также проблемами со здоровьем, связанными с выполнением трюков в фильмах. По его словам, на протяжении семи лет, с 2008 года он перенес несколько операций на позвоночнике, колене, голосовых связках и т.д.

Однажды он признался, что еще в 2003 подвергался сексуальному насилию со стороны Филипа Берка, президента Голливудской ассоциации иностранной прессы. Возникшие после этого пересуды вокруг его имени, развод, смерть матери – все вместе привело к депрессии, почти полной остановке карьеры. И набору веса, пусть не такому, как у героя “Кита”, но тоже заметному. Лишь с 2015 года Брендан Фрейзер постепенно начал появляться в маленьких ролях в телесериалах. Журналисты назвали этот период «Бренессанс», и его несомненной вершиной стало приглашение Аронофски на главную роль в “Ките”.

“Невозможно не заметить сюжетное сходство между его переживаниями в Голливуде (и уходом от него) и тем, как Чарли отделяет себя от мира. … Его персонаж состоит из противоположностей — Чарли одновременно самоотвержен и эгоистичен; невероятно оптимистичен в отношении таланта своей дочери Элли, но безнадежен в отношении своего собственного; способен видеть свои недостатки, но не брать на себя ответственность за них… Сыграть ​​сложную роль таким вдумчивым и гуманным образом, – это настоящий триумф” – Софи Батчер, Empire

Чтобы сыграть Чарли, Фрейзер носил костюм-протез, который прибавлял ему в весе от 20 до 130 кг. Актер проводил шесть часов в кресле гримера каждый день, чтобы полностью перевоплотиться в персонажа. Позже он рассказывал, что его искусственный костюм был «громоздким, почти как смирительная рубашка с рукавами, которые были детально обработаны, чтобы выглядеть как настоящая человеческая кожа, вплоть до вшитых вручную волос».

Роль медсестры и единственной подруги Лиз сыграла легендарная актриса Хонг Чау. Ее история жизни – настоящая американская мечта. Она родилась в Таиланде, в семье вьетнамских беженцев, которые сбежали от войны, а затем перебрались в США. Хонг Чау закончила Бостонский университет и сумела выстроить невероятную карьеру, участвуя и в независимом кино, и в коммерческих проектах. Она снималась в фильмах “Подъезды”, “Хранители”, “Врожденный порок”, “Большая маленькая ложь”, “Держись, Чарли”. Большую известность принесла ей роль вьетнамской иммигрантки Нгок Лан Тран в фильме “Короче”. Уже после “Кита” Хонг Чау снялась в фильме “Меню” и в сериале “Ночной агент”, где сыграла абсолютно разные роли. Она обладательница нескольких кинопремий, а за роль Лиз была номинирована на “Оскара”.

Дочь Чарли – Элли – сыграла Сэди Синк, которая в свои 21 год уже звезда. В возрасте 8 лет она уже блистала на Бродвее в заглавной роли в мюзикле “Энни”, в 2015 году снялась в сериале “Американцы”, но большинство зрителей знают ее по роли Макс Мейфильд в сериале “Очень странные дела”.

После премьеры фильма на Венецианском фестивале зал приветствовал создателей шестиминутной стоячей овацией. Брендан Фрейзер не мог сдержать слез. А в марте 2023 года на церемонии вручения “Оскара” он был назван лучшим актером 2022 года, обойдя Остина Батлера («Элвис»), Колина Фаррелла («Банши Инишерина»), Пола Мескала («Солнце мое») и Билла Найи («Жить»).

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Показы фильма “Кит” в рамках проекта “Линия жизни” пройдут:

Иерусалим, 21.06, 19:30 в кинотеатре «Лев Смадар»

Раанана, 26.06, 19:30 в кинотеатре «Лев Раанана»

Хайфа, 28.06 в 19:30 в «Синематеке Хайфа»

Тель-Авив, 29.06 в 19:30 в кинотеатре «Лев Тель-Авив».

Перед сеансами в каждом городе пройдет небольшая лекция Евгения Гусятинского -кинокритика, отборщика международного кинофестиваля в Роттердаме.

Заказ билетов https://bravo.newsru.co.il/announce/74937

Страница проекта «Линия жизни. Израиль» – https://www.facebook.com/LiniyaZhizniIsrael/

Фотографии предоставлены продюсером проекта «Линия жизни. Израиль» и сетью кинотеатров «Лев»