Классика, неоклассика, модерн.

Израильский Камерный Оркестр в марте:

Игорь Стравинский

Концерт «Дамбартон-Оукс» для камерного оркестра

Одед Захави (1961)

«Вечерняя страсть», цикл песен для сопрано и камерного оркестра.

Людвиг ван Бетховен

Симфония № 4 си-бемоль мажор, соч.60

Дирижер – Ариэль Цукерман

Сопрано – Хила Баджио

Вновь, один из ведущих израильских оркестров – Израильский Камерный, под руководством известного дирижера Ариэля Цукермана, предлагает слушателям программу, составленную и неожиданно, и разнообразно – из произведений композиторов трёх столетий.

Игорь Стравинский (1882-1971), творческий гений которого будто воплотил в себе сразу нескольких разных и равновеликих композиторов, представлен в этом концерте одним из самых ярких своих неоклассических произведений – Концертом для камерного оркестра «Дамбартон-Оукс», написанном в 1938 году. Цикл песен для оркестра и сопрано наш современник, израильский композитор Одед Захави создал специально для Хилы Баджио, великолепного сопрано, по заказу Израильского Камерного Оркестра.

И, наконец, Четвертая симфония Бетховена (1770-1827), о которой музыковед Роберт Гринберг написал так: «Если бы композитор из современников Бетховена написал эту и только эту симфонию, она принесла бы ему всемирную известность, но поскольку для Бетховена она является одной из девяти его симфоний, потому она находится немного в тени внимания слушателей».

О композиторах и исполнителях:



Ариэль Цукерман, дирижер, флейтист и художественный руководитель Израильского Камерного оркестра с 2015 года – востребованный приглашённый дирижёр в Израиле и во всем мире. Он дирижировал филармоническими оркестрами Израиля и Чехии, симфоническими оркестрами Иерусалима, Лондона, Люцерна, Базеля, камерными оркестрами Бремена, Цюриха и Штутгарта, Оркестром Государственной оперы в Мюнхене и оркестром Гайдна в Больцано. С Зальцбургским камерным оркестром Цукерман гастролировал по Европе, с оркестром Венского радио – по Китаю. Во время концертного турне по Японии он дирижировал оркестром «Новая японская филармония»; в ансамбле с известной грузинской пианисткой Элисо Вирсаладзе они исполнили пять концертов Бетховена за один вечер. Конечно, это далеко не полный послужной список Ариэля Цукермана.

Ныне известный дирижер, Цукерман начал свою музыкальную карьеру как флейтист, и завоевал призы на многих международных конкурсах. И сегодня Ариэль Цукерман нередко выступает в качестве солирующего флейтиста.

Хила Баджио – известнейшая певица-сопрано в Израиле. Вот лишь несколько опер среди множества, где она исполняла заглавные роли – «Женитьба Фигаро» и «Волшебная флейта» Моцарта, «Лючия ди Ламармур» Доницетти, «Ла Травиата» и «Бал-маскарад» Верди, «Кармен» Бизе. В Дрездене она пела партию сопрано в Восьмой симфонии Малера (одном из самых масштабных произведений мирового симфонического репертуара), в Мехико – в Мессе си минор Баха, в Валенсии – в «Немецком Реквиеме» Брамса, а на фестивале камерной музыки в Берлине – в «Лунном Пьеро» Шёнберга. Хила Баджио работала с такими дирижерами, как Зубин Мета, Даниэль Баренбойм, Даниэль Орен, Дан Эттингер, Дэвид Стерн, Ашер Фиш, Омер-Меир Вельбер, Авнер Бирон и Фредерик Шазлен. Хила Баджио — выпускница Музыкальной академии в Тель-Авиве. После окончания учебы в Академии, молодая певица присоединилась к труппе Израильской оперы и c тех пор постоянно участвует в её постановках, а также сотрудничает с крупнейшими оперными театрами за рубежом.

Композитор Одед Захави получил степень магистра, а затем доктора музыки в университете Пенсильвании, США. Его произведения есть в репертуаре практически всех оркестров Израиля, они исполнялись под управлением таких дирижеров, как Зубин Мета, Ноам Шериф, Авнер Бирон и многих других, а также оркестром Кировского оперного театра под управлением Валерия Гергиева, Лондонским филармоническим оркестром и ансамблем Chanticleer в Сан-Франциско. Захави писал музыку к фильмам, театральным постановкам и танцевальным спектаклям. Одед Захави также великолепный аранжировщик, автор песенных переложений для Арика Лави, Йоси Баная, Дэвида Брозы, Нурит Гальрон и других известных израильских певцов и музыкантов. Обладатель многих престижных израильских и международных премий, Одед Захави является профессором Хайфского университета, где он основал музыкальный факультет, он также является научным сотрудником Института еврейских исследований при Мичиганском университете и отвечает за музыкальный раздел «Новой еврейской энциклопедии».

Игорь Стравинский (1882-1971). «Дамбартон-Оукс» для камерного оркестра (продолжительность – около 15 минут)

Tempo Justo / Allegro / Con Moto

В официальном музыковедении принято делить творческую биографию Стравинского на несколько стилевых этапов. Обычно называют три основных периода его жизни и творчества — «русский», «неоклассический» и «серийный». Однако это разделение достаточно условно. Практически каждое крупное произведение Стравинского написано в своем уникальном стиле, что характерно для всей музыки прошлого века в целом. И в то же время все его сочинения объединяет единый творческий подход, который можно проследить на протяжении всей жизни композитора.

Концерт для камерного оркестра «Дамбартон-Оукс» («Dumbarton Oaks») является ярчайшим образцом неоклассического стиля Игоря Стравинского. В 1938 году чета Блисс заказала Стравинскому сочинение по случаю 30-летнего юбилея их свадьбы. Композитор был приглашён в их поместье Дамбартон-Оукс (штат Вашингтон) для обсуждения заказа. Стравинский был настолько поражён прекрасными садами, окружающими дом, что дал название поместья и своему Концерту.

Композитор признавался, что писал Концерт по модели «бранденбургского стиля». Но, несмотря на многочисленные сходства с фактурой Бранденбургских концертов Баха, свежесть и изобретательность, присущие Стравинскому-творцу, сделали «Дамбартон-Оукс» еще одним уникальным произведением этого самобытного композитора.

Одед Захави «Вечерняя страсть», цикл песен для сопрано и камерного оркестра (продолжительность около 19 минут)

Уильям Паттисон. Мистическое переживание.

Майя Бреннер. Вечерняя страсть.

Пабло Неруда. Любовный сонет XI.

Поль Валери. Елена.

Вокализ по мотивам «Видения розы» Теофиля Готье

Вот как рассказывает сам Одед Захави об истории создания произведения:

«Песенный цикл “Вечерняя страсть» возник благодаря инициативе Бенци Шира, увы, покойного ныне бывшего директора Израильского Камерного Оркестра. Бенци был необыкновенно увлечённым человеком, и особенно увлекали его музыка, культура и еда. Однажды вечером мы встретились в грузинском ресторане в Яффо – Бенци Шира, Ариэль Цукерман и я. О чем только мы не говорили, в том числе, конечно, о новых произведениях, музыке для вокала, интересных текстах. Честно говоря, после совершенно непредставимого количества хачапури, нами съеденного, я плохо помню детали нашей беседы. Но через два дня мне прислали на подпись контракт на цикл «Эротические песни» (так было указано название в этом контракте), который включал встречу с Хилой Баджио и знакомство с замечательной поэтессой Маей Бреннер».

Людвиг ван Бетховен Симфония № 4 си-бемоль мажор, соч. 60. Посвящено графу Францу фон Оберсдорфу (продолжительность около 35 минут)

Adagio – Allegro vivace / Adagio / Allegro vivace / Allegro ma non troppo

Симфония № 4 си-бемоль мажор – редкое в наследии Бетховена лирическое сочинение крупной формы, было создано в один из самых прекрасных для композитора периодов, когда Бетховен проводил лето 1806 года в замке венгерских графов Брунсвик. Франц Брунсвик был лучшим другом композитора, «дорогим братом», ему Бетховен посвятил уже законченную в то время знаменитую фортепианную сонату опус 57, «Аппасионату». Тогда как с сестрами Франца – Терезой и Жозефиной Брунсвик, прекрасными пианистками, Бетховена связывали глубокие романтические чувства, и потому Четвертая симфония будто озарена светом счастья, идиллии и тепла. Не случайно эту симфонию так любили композиторы-романтики, черпая из нее как из источника вдохновения. Шуман называл ее «стройной эллинской девушкой между двумя северными исполинами» – Третьей и Пятой. Закончена Четвертая симфония была во время работы над Пятой, в середине ноября 1806 года и, по словам исследователя творчества композитора Ромена Роллана, была создана «единым духом, без обычных предварительных набросков… Четвертая симфония – чистый цветок, хранящий благоухание этих дней, самых ясных в его жизни».

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Израильский Камерный Оркестр.

Классика, неоклассика, модерн

Игорь Стравинский

Концерт «Дамбартон-Оукс» для камерного оркестра

Одед Захави (1961)

«Вечерняя страсть», цикл песен для сопрано и камерного оркестра.

Людвиг ван Бетховен

Симфония № 4 си-бемоль мажор, соч.60

Дирижер – Ариэль Цукерман

Сопрано – Хила Баджио

Среда, 29 марта 2023, 20:00

Четверг, 30 марта февраля 2023, 20:00

Зал Реканати, Тель-Авивский музей искусств

Заказ билетов на сайте оркестра – https://www.ico.co.il/en/Classical__Neo-classical__Contemporary или в кассе «Браво» – https://bravo.newsru.co.il/announce/74500

При приобретении билетов на сайте оркестра https://www.ico.co.il/ стоимость билетов 70 шекелей – код скидки 444.

Скидка для владельцев карточки «ДигиТель» – стоимость билета 65 шекелей.

Для молодых людей до 30 лет – стоимость билета 60 шекелей

https://www.facebook.com/Israel.chamber.orchestra/

https://www.facebook.com/events/657237122762867

Подробности на сайте оркестра или по телефону 077-8043380

Фотографии (© Michael Pavia, Karavan, Liran Levy) предоставлены пресс-службой оркестра