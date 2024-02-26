Клезмер с берегов Миссисипи

Верхнее фото – Jaissonn Rozenblatt Trio © photo Gili Spooner

Трио Джейсона Розенблатта – 7 марта 2024 года в Музее Иланы Гур в Старом Яффо.

World music/jewish/jazz vs New Orleans/blues/jazz

Блюз и музыка из Нового Орлеана + губная гармоника, фортепиано и ритмы ударных. Плотно заполняющие пространство фортепианные мелодии, гармоника, нарушающая гармонию и шумные перкашн. Трио Джейсона Розенблатта представляет уникальный взгляд на музыку американского юга, включая оригинальные песни и дань уважения различным стилям таких корифеев, как Доктор Джон, Джеймс Букер и Джерри Ли Льюис и исполняя всё от старинной хасидской, клезмерской, израильской и современной хасидской музыки до классического рока, джем-бэнда, R&B и блюза.

При этом, Джейсон Розенблатт предлагает свою интерпретацию блюза, госпел и раннего джаза, не забывая вносить изрядную долю юмора в свой оригинальный репертуар, вдохновленный мелодиями Миссисипи и Нового Орлеана.

Композитор, продюсер, пианист и гитарист Джейсон Розенблатт – один из ведущих мировых новаторов в технике диатонической губной гармошки. Этот скромный инструмент помог ему открыть новые пласты блюза, джаза и клезмера – но не восточноевропейского клезмера, а клезмерской музыки, основанной на музыкальных традициях американского юга. С 2002 года Джейсон Розенблатт и его группа Montréalais Shtreiml, музыкальным руководителем которой он является, выступали на международных фестивалях и на различных площадках в Канаде, США и Европе. Розенблатт также создавал музыку для документальных фильмов. В 2010 году Джейсон возглавил первый Монреальский фестиваль еврейской музыки и в качестве художественного руководителя продолжает организовывать концерты и мастер-классы еврейской и джазовой музыки для представителей разных поколений, мультикультурной и многоязычной аудитории. Он также проводит семинары и лекции по губной гармошке и клезмерской музыке для студентов всех возрастов. Его достижения как композитора и музыканта были отмечены наградами Совета искусств Канады, Совета искусств Монреаля, CALQ, Фондом Ласко и PennPAT.

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Клезмер с берегов Миссисипи

Трио Джейсона Розенблатта.

World music/jewish/jazz vs New Orleans/blues/jazz

Четверг, 7 марта 2024 года в Музее Иланы Гур в Старом Яффо.

Начало концерта – в 19:30.

Музей открыт с 18:30.

Джейсон Розенблатт – фортепиано, вокал, губная гармошка

Илья Сильцов – бас-гитара

Даниэль Райцин – ударные

Линки на видео:

https://youtu.be/AvtaowKsrF8

https://www.youtube.com/watch?v=hDVkQlwreEQ

https://www.youtube.com/watch?v=TKEJZQnjimY

Сайт Джейсона Розенблатта: https://jasonrosenblatt.com/

Цена билета на весь вечер (включая концерт и входной билет в музей) – 80 шекелей.

Заказ билетов по ссылке: https://www.ilanagoormuseum.org/product/jason-rosenblatt-trio/ или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/326001113797935/

Количество мест ограничено. Места не нумерованы, рассадка в свободном формате.

Сайт музея – https://www.ilanagoormuseum.org

Страница музея в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)Фото – © photo Gili Spooner, Hilel Rozenblatt, Rita Saff – предоставлены Джейсоном Розенблаттом