Клезмер с берегов Миссисипи

Верхнее фото – Jaissonn Rozenblatt Trio © photo Gili Spooner
Трио Джейсона Розенблатта – 7 марта 2024 года в Музее Иланы Гур в Старом Яффо.
World music/jewish/jazz vs New Orleans/blues/jazz
Блюз и музыка из Нового Орлеана + губная гармоника, фортепиано и ритмы ударных. Плотно заполняющие пространство фортепианные мелодии, гармоника, нарушающая гармонию и шумные перкашн. Трио Джейсона Розенблатта представляет уникальный взгляд на музыку американского юга, включая оригинальные песни и дань уважения различным стилям таких корифеев, как Доктор Джон, Джеймс Букер и Джерри Ли Льюис и исполняя всё от старинной хасидской, клезмерской, израильской и современной хасидской музыки до классического рока, джем-бэнда, R&B и блюза.
При этом, Джейсон Розенблатт предлагает свою интерпретацию блюза, госпел и раннего джаза, не забывая вносить изрядную долю юмора в свой оригинальный репертуар, вдохновленный мелодиями Миссисипи и Нового Орлеана.
Композитор, продюсер, пианист и гитарист Джейсон Розенблатт – один из ведущих мировых новаторов в технике диатонической губной гармошки. Этот скромный инструмент помог ему открыть новые пласты блюза, джаза и клезмера – но не восточноевропейского клезмера, а клезмерской музыки, основанной на музыкальных традициях американского юга. С 2002 года Джейсон Розенблатт и его группа Montréalais Shtreiml, музыкальным руководителем которой он является, выступали на международных фестивалях и на различных площадках в Канаде, США и Европе. Розенблатт также создавал музыку для документальных фильмов. В 2010 году Джейсон возглавил первый Монреальский фестиваль еврейской музыки и в качестве художественного руководителя продолжает организовывать концерты и мастер-классы еврейской и джазовой музыки для представителей разных поколений, мультикультурной и многоязычной аудитории. Он также проводит семинары и лекции по губной гармошке и клезмерской музыке для студентов всех возрастов. Его достижения как композитора и музыканта были отмечены наградами Совета искусств Канады, Совета искусств Монреаля, CALQ, Фондом Ласко и PennPAT.
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Клезмер с берегов Миссисипи
Трио Джейсона Розенблатта.
World music/jewish/jazz vs New Orleans/blues/jazz
Четверг, 7 марта 2024 года в Музее Иланы Гур в Старом Яффо.
Начало концерта – в 19:30.
Музей открыт с 18:30.
Джейсон Розенблатт – фортепиано, вокал, губная гармошка
Илья Сильцов – бас-гитара
Даниэль Райцин – ударные
Линки на видео:
https://youtu.be/AvtaowKsrF8
https://www.youtube.com/watch?v=hDVkQlwreEQ
https://www.youtube.com/watch?v=TKEJZQnjimY
Сайт Джейсона Розенблатта: https://jasonrosenblatt.com/
Цена билета на весь вечер (включая концерт и входной билет в музей) – 80 шекелей.
Заказ билетов по ссылке: https://www.ilanagoormuseum.org/product/jason-rosenblatt-trio/ или по телефону 03-6837676.
Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/326001113797935/
Количество мест ограничено. Места не нумерованы, рассадка в свободном формате.
Сайт музея – https://www.ilanagoormuseum.org
Страница музея в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa
Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.
Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)Фото – © photo Gili Spooner, Hilel Rozenblatt, Rita Saff – предоставлены Джейсоном Розенблаттом