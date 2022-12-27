Когда страсти больше, чем любви

Страсть, предательство, ненависть и ревность в двух историях двух культур.

Лола изменяет Альфио, Земфира изменяет Алеко, кровь кипит!

Израильская Опера представляет две одноактные оперы: «Сельская честь» Масканьи и «Алеко» Рахманинова. Режиссер: Джоан Антон Реки (Андора).

Дирижер – Алессандро Де Марки (Италия).

Оперный Театр Тель-Авива с 13 по 22 января 2023 года.

С 13 по 22 января 2023 года Израильская Опера представит две одноактные оперы: «Сельская честь» Масканьи и «Алеко» Рахманинова. Режиссер: Джоан Антон Реки из Андроры. Дирижер – Алессандро Де Марки из Италии. Опера «Алеко» – впервые ставится на сцене Израильской Оперы и именно в январе 2023 года – года, когда во всём музыкальном мире отмечается 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова.

Неожиданную связь между «Сельской честью» Пьетро Масканьи и «Алеко» Сергея Рахманинова экспрессивно и эмоционально выстраивают режиссер Джоан Антон Реки и дирижер Алессандро Де Марки. Вечер двойной трагедии: цыганка Земфира изменяет своему мужу Алеко в опере Рахманинова, а Лола – своему возлюбленному в сицилийской драме Масканьи.

130 лет назад два композитора в начале своего творческого пути в противоположных концах Европы написали две короткие одноактные оперы. Оба получили награды за свои дебютные работы: Пьетро Маскани создал «Сельскую честь» в 1890 году, участвуя в издательском конкурсе, и с тех пор «Сельская честь» (Cavalleria Rusticana) стала одной из самых популярных опер, а Сергей Рахманинов написал своего романтического «Алеко» в 1892-м году как дипломную работу в Московской консерватории, и уже тогда ярко проявился стиль композитора.

Что же связывает эти две оперы? Веризм, молодость композиторов в момент написания этих шедевров, Леонкавалло и Чайковский и другие совпадения. Несмотря на разное происхождение сюжетов этих двух опер и, несмотря на разные музыкальные стили Рахманинова и Масканьи, связь между двумя операми еще и в том, что истории, в них описанные, могут произойти где угодно и когда угодно: напряжение между возлюбленными, страсть, жестокость, оскорбление, ревность, ненависть, ведущая к убийству.

Когда страсти больше, чем любви, а ненависти больше, чем веры… Из таких эмоций создана опера Пьетро Масканьи «Сельская честь», которая сформировала особенности и ценности веризма. А вместе с ним вывела на крупнейшие сцены мира крестьян, бродячих комедиантов, нищих и обездоленных – в противовес традиционным оперным аристократам, историческим личностям или героям легенд. Для опер веристов характерна предельная простота сюжетов, взятых из обыденной жизни, однако ни в жизни, ни в опере без трагедии не обходится. Сжатый в одно действие напряженный сюжет – предчувствие катастрофы и обрыв действия на кровавой развязке.

«Сельская честь» была написана Масканьи для конкурса одноактных опер, объявленного в Милане газетным магнатом Эдоардо Сонцоньо в 1888 году. Участвовать в конкурсе могли начинающие итальянские композиторы, чьи произведения ещё никогда не ставились на сцене (несколькими годами ранее жюри этого конкурса проигнорировало первую оперу Пуччини). Три оперы-победительницы должны были быть поставлены в Риме за счет организаторов.

Довольно поздно узнав о конкурсе, Масканьи обратился за помощью к своему другу, поэту Джованни Тарджони-Тоцетти, который решил позаимствовать сюжет либретто из новеллы Джованни Верги, опубликованной в 1889 году и к тому времени уже с успехом инсценированной (главную роль в спектакле, ставшем хитом того времени, играла Элеонора Дузе). В переработке сюжета для оперы участвовал также Гвидо Менаши.

«Сельская честь» была заявлена на конкурс в последний день и стала одной из 73 его участниц. В марте 1890 года было объявлено решение жюри, которым победителями объявлялись «Лабилия» Никколы Спинелли, «Руделло» Винченцо Феррони и опера Масканьи «Сельская честь», позже высоко оцененная современниками Масканьи – Верди и Чайковским. Верди называл Масканьи едва ли не своим преемником. Но лишь отчасти Масканьи удалось оправдать столь лестные ожидания великого маэстро – среди его последующих 14 опер были популярные в свое время «Друг Фриц» и «Ирис», однако сейчас эти названия вряд ли знакомы даже поклонникам жанра, поскольку они не поднялись до уровня «Сельской чести».

Новелла Верга привлекала внимание многих музыкантов, причем Масканьи не был даже первым из них. В 1894 году друг писателя Джузеппе Перротта пишет симфоническую поэму «Сельская честь». Всего за месяц до триумфа оперы Масканьи в том же Театре Костанци состоялась премьера оперы «Злая пасха» композитора Станислао Гастальдона. В 1895 году флорентиец Оресте Бимбони в Палермо представил оперу «Сантуцца». Генуэзец Доменико Монлеоне в 1907 году написал свою «Сельскую честь», которая была показана в Амстердаме. Адвокаты Масканьи потребовали запрета исполнения оперы-дублера, их притязания были удовлетворены, и Монлеоне переложил музыку на другое либретто. В 1890-е годы в разных уголках мира появились множество пародийных и комических опер на сюжет «Сельской чести».

Масканьи называют «one opera man». Вместе с тем, его еще при жизни поставили в ряд крупнейших композиторов Италии. Но Масканьи, вкусив успех, не захотел идти по проторенной дорожке, развивая веристское направление. Его интересовали декаданс, экспрессионизм, ориентализм, оперетта, новые сюжеты. В течение жизни Масканьи «Сельская честь» только в Италии была исполнена 14 000 раз – это примерно 21 спектакль каждый месяц 55 лет подряд. Сейчас на мировых сценах опера дается более 700 раз в год.

Музыку из оперы «Сельская честь», сами того не подозревая, знают миллионы людей: романтика и драматизм саундтрека к кинофильму «Крестный отец», основанный на музыке Масканьи, завораживают.

17 дней работы над оперой, 19 лет ее автору… Кто бы мог подумать, что дипломная работа юного выпускника консерватории будет исполняться уже 130 лет. Выпускника звали Сергеем Васильевичем Рахманиновым, либреттистом дебютанта выступил В.И. Немирович-Данченко, а в основе сюжета лежала поэма Пушкина «Цыгане», а опера «Алеко» со дня премьеры вошла в историю мировой оперы.

Написать оперу было обычным учебным заданием для выпускника консерватории на композиторском факультете, таким же, как на более ранних курсах написать фугу, сонату или симфонию. Рахманинов (как и в случае с Масканьи) был не единственным композитором, кто в тот год писал дипломную работу на это либретто – аналогичные оперы создали его однокурсники, Н.С. Морозов и Л.Э. Конюс. Пушкинские «Цыгане» использовались в качестве сюжета оперного либретто и до Рахманинова. В 1850 году появилась опера В.Н Кашперова, в 1880-е – работа Г.А. Лишина. Через 20 лет после Рахманинова оперу «Цыгане» написал один из главных представителей веризма Руджеро Леонкавалло. Всего на этот сюжет было создано 14 опер и 2 балета, не считая многочисленных романсов и оркестровой сюиты.

Когда Рахманинов готовил оперу к премьере, к нему подошел Чайковский и предложил, чтобы в будущем сезоне «Алеко» дали в один вечер с «Иолантой».

С Пушкиным и Чайковским связаны и две другие оперы Рахманинова: «Скупой рыцарь» в качестве текста использует пушкинскую поэму, а «Франческа да Римини» написана по либретто М.П. Чайковского, брата композитора. Пушкинские стихи также легли в основу многих романсов Рахманинова, известны его музыкальные наброски к «Борису Годунову» и «Полтаве», а сам он всегда считал себя учеником и последователем Чайковского.

Сергей Васильевич признавался, что именно успех первой оперы побудил его к продолжению композиторской деятельности. Другие две оперы Рахманинова появились лишь спустя 13 лет.

На выпускном экзамене консерватории, где 7 мая 1892 года Рахманинов впервые сыграл «Алеко», присутствовал известный издатель К. А. Гутхейль, который немедленно заявил о желании купить права на печать произведения. В тот же год было выпущено фортепианное переложение, однако полная партитура так и не была издана. Ее первая публикация состоялась только в 1953 году.

Режиссер Джоан Антон Реки, впервые сотрудничающий с Израильской Оперой – уроженец Андорры регулярно работает с оперными театрами Барселоны, Мадрида, Бильбао, Сан-Франциско, Осло, Бостона, Хельсинки, Буэнос-Айреса, Севильи, Венеции и других городов. Реки помещает действие обеих опер в атмосферу патриархальной итальянской деревушки 1960-х годов, в консервативную среду. На окраине села расположился цыганский табор, где живут Алеко и Земфира. Жители деревни посещают цыганский рынок, и, таким образом, две оперы соединяются друг с другом, создавая общую основу для обеих историй.

Итальянский дирижер Алессандро Де Марки возвращается в Израильскую Оперу после постановки в 2020-м году в Тель-Авиве «Севильского цирюльника». Алессандро Де Марки регулярно работает в оперных театрах Берлина, Турина, Амстердама, Неаполя, Брюсселя, Лиона, Праги, Флоренции, Осло и других городов и руководит прославленным фестивалем старинной музыки в Инсбруке.

Главные партии в этой двойной постановке будут исполнять известные солисты из Израиля и из-за рубежа.

Партию Алеко и партию Альфио в «Сельской чести» исполнят поочередно два ведущих баритона, выступающие на самых престижных оперных сценах мира – азербайджанец Эльчин Азизов и хорошо знакомый израильским меломанам румынский баритон Йонуц Паску.

В постановке «Сельской чести» также примут участие тенора Сергей Поляков и Гектор Сандовал в роли Туридду, партию Сантуцци представят Анастасия Болдырева и Ира Бертман, Анат Чарны и Таль Бергман выйдут на сцену в роли Лолы, а израильские меццо-сопрано Шай Блох и Рона Шрира споют партию Лючии.

В постановке «Алеко» на сцену Израильской Оперы выйдут: Алла Василевицкая и Шакед Струл в роли Земфиры, Валентин Дитюк и Рон Зильберштейн исполнят партию молодого цыгана, Лев Эльгардт и Пнини Леон Грубнер предстанут в роли старого цыгана, Рона Шрира и Ярден Киперман представят образ старой цыганки.

Хор Израильской Оперы под управлением Асафа Бенрафа

Оркестр Оперы – Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона

«Сельская честь» – исполнение на итальянском языке. «Алеко» – исполнение на русском языке. Титры на иврите и английском языке. Перевод титров – Исраэль Юваль.

Спектакли состоятся:

Пятница | 13.01.2023 | 13:00

Воскресенье | 15.01.2023 | 20:00

Понедельник | 16.01.2023 | 19:30 | Премьера

Вторник | 17.01.2023 | 20:00

Среда | 18.01.2023 | 20:00

Пятница | 20.01.2023 | 13:00

Суббота | 21.01.2023 | 20:00

Воскресенье | 22.01.2023 | 18:00

За час до начала каждого представления в зале проходит вступительная лекция продолжительностью около получаса, вход на лекцию для обладателей билетов в этот вечер бесплатный.

Заказ билетов в кассе Израильской Оперы по телефону 03-6927777 или в «Браво»: https://bit.ly/3WvbGfd

Спектакли проходят в Оперном театре Тель-Авива имени Шломо Лахата

Бульвар Шауль а-Мелех 19, Тель-Авив

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=HtQsnILbMS8&t=1s

Photos by © E. Moreno Esquibel

Текст подготовила Маша Хинич



Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting