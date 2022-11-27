Kol Simcha – World Quintet в Израиле

Квинтет клезмерской музыки из Швейцарии «Коль Симха» – концерты в Тель-Авиве 14 и 15 декабря 2022 года с Израильским Камерным Оркестром

С момента основания в 1986 году уникальное звучание квинтета «Kol Simcha» – «Коль Симха» («Голос радости»)» очаровало и покорило публику и в нью-йоркском Карнеги-холле и в лондонском Королевском зале Елизаветы, а также на самых известных фестивалях джазовой, классической и мировой музыки на трех континентах. Эта «фантастическая пятерка» (по определению газеты Los Angeles Times) благодаря своему музыкальному языку, энтузиазму и виртуозности создает на концертах атмосферу, не похожую на то, что делают другие группы.

Поначалу Kol Simcha был дуэтом двух музыкантов – Йозефа Боллага и Дэвида Кляйна. Они играли клезмерскую музыку – в основном на свадьбах – и играли так хорошо, что вскоре начали давать полноценные концерты. Название «Коль Симха» (коль – голос, симха – радость) взято из благословения, произносимого на еврейских свадьбах.

За прошедшие годы группа выросла до нынешнего состава из пяти музыкантов: Майкла Хейцлера (кларнет), Оливье Труана (фортепиано), Ариэля Цукерманна (флейта), Барака Мори (контрабас) и Кристофа Стауденманна. Группа активно гастролирует по всему миру, сыграв бесчисленное количество концертов, записав несколько компакт-дисков, играя в прямом эфире BBC.

Сегодня квинтет «Коль Симха» – три швейцарца и два израильтянина – считается ведущим ансамблем в мировой еврейской соул- и клезмерской музыке, сочетая игру кларнета и флейты, ритм-секцию акустического баса, ударных и фортепиано, создавая смесь захватывающих джазовых импровизаций, симфонической музыки и средиземноморских мелодий, чередующихся с пронзительными балладами и чувственными восточноевропейскими ритмами.

Их музыку описывают как «новую музыку мира» – «world music». Помимо выступлений на большинстве крупных европейских площадок и фестивалей, участники квинтета «Коль Симха» пишут музыку для театральных, танцевальных и кинопостановок.

Их музыка – это и клезмер и эксперимент по переносу клезмерского репертуара с улицы в концертный зал, это чистая радость от игры, это длинные клезмерские сюиты, классические тембры, внезапные импровизации. Этот эксперимент выглядит и слышится абсолютно органическим в сочетании с игрой камерного или симфонического оркестра.

То, что они делают с клезмерской музыкой во многом похоже на то, что Пьяццола делал с танго или Воган Уильямс с английской народной песней. Они переделывают и открывают заново мелодии клезмеров, делая это виртуозно, точно и с юмором, создавая клезмерскую музыку нового тысячелетия. Ритм-секция Kol Simcha – World Quintet – фортепиано-бас-барабаны – с большим вкусом сплетают музыку Билла Эванса и Херби Хэнкока с сочинениями Баха и Дебюсси, превращая Kol Simcha в камерно-джазово-клезмерский ансамбль. При этом у группы есть не только оригинальный репертуар для квинтета, но и для выступления с симфоническими оркестрами – «Симфонический мир».

Часть произведений, которые прозвучат на тель-авивских концертах Kol Simcha – World Quintet , написаны кларнетистом этой группы Майклом Хейцлером – одним из лучших в мире кларнетистов, и пианистом Оливье Труаном. Среди них – шесть номеров из музыка к балету «Тевье-Молочник», написанном в 2015 году и представленном в Театре Базеля в 2019 году к 70-летию установления дипломатических отношений между Израилем и Швейцарией, когда этот балет был представлен в хореографии Ричарда Уэрлока. Также в программе тель-авивских концертов – музыка в исполнении всего квинтета и сольные выступления его участников.

Kol Simcha – The World Quintet сотрудничал с классическими оркестрами, такими как London Mozart Players, Оркестр Мюнхенского радио, Базельский симфонический оркестр и Лондонский симфонический оркестр. В 1998 году группа написала музыку к номинированной на «Оскар» драме Кэролайн Линк «За гранью тишины», а в 2000 году написала саундтрек к биографическому фильму Ксавьера Коллера «Грипсхольм». Музыканты «Коль Симха» также играли в нескольких балетных и ​​театральных постановках, музыка к которым написана пианистом Оливье Труаном, – таких как «Ballettabend II» Марка Рибо, «Mayday» Иоахима Шлемера и «Гетто» Йегошуа Соболя.

Флейтист и дирижер Ариэль Цукерман

Изучал дирижирование в Королевской музыкальной академии в Стокгольме и в Мюнхенской музыкальной школе. С 2015 года является музыкальным руководителем и главным дирижером Израильского Камерного Оркестра.

Кларнетист Майкл Хейцлер

Изучал кларнет во Фрайбурге, Германия, и в колледже Маннес в Нью-Йорке. За 20 лет своей деятельности в Нью-Йорке играл с лучшими клезмерскими ансамблями города, в том числе в программе с Ицхаком Перлманом. Хейцлер сочетает в своей игре джазов, клезмер, классический авангард и восточноевропейский фольклор. Он играл в лучших залах и фестивалях: нью-йоркский Карнеги-холл, лондонский Королевский Альберт-холл, амстердамский Концертгебау, Джазовый фестиваль в Монтрё и Клезмерский фестиваль в Цфате.

Пианист и композитор Оливье Труан

Изучал фортепиано в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне и продолжил обучение в Манхэттенской музыкальной школе и Базельской музыкальной академии. Он написал музыку для многих театральных постановок в Германии и был их музыкальным руководителем: «Пули над Бродвеем», «Гетто», «Ревизор» и др. Помимо работы пианистом и композитором, Труан является одним из ведущих звукорежиссеров мира. Среди тех, кто воспользовался его услугами в этой области, были Принц, Чик Кориа, Элтон Джон и Стиви Уандер.

Контрабасист Барак Мори

Начал свою карьеру, играя на гитаре, а в 15 лет занялся контрабасом. После завершения учебы в школе Тельма Елин, начал участвовать в качестве профессионального музыканта в джазовом фестивале на Красном море и гастролировать по миру с Молодежным Израильским филармоническим оркестром. В конце 1990 приехал в Нью-Йорк для учебы в New Schoоl University и стал частью нью-йоркской джазовой сцены.

Барабанщик Кристоф Стауденманн

В период с 1993 по 1997 год закончил обучение в Джазовой школе в Люцерне. Сегодня он считается одним из самых выдающихся барабанщиков в Швейцарии, и сотрудничает со многими известными музыкантами.

****

Kol Simcha – World Quintet

Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати»

14 декабря 2022, среда, 20:00

15 декабря 2022, четверг, 20:00

Ариеэь Цукерман – дирижер, флейта

Майкл Хейцлер – кларнет

Барак Мори – контрабас

Оливер Труан – композитор, ф-но

Кристоф Стауденманн – ударные

Труан и Хейцлер – оригинальная клезмерская музыка

Скидка для владельцев карточки «ДигиТель» – 110 шекелей вместо 160

Подробности на сайте оркестра или по телефону 03-5188845 (доб. 1 или 2)

Заказ билетов https://bravo.newsru.co.il/announce/73228

или https://www.ico.co.il/en/World_Quintet-_Kol_Simcha

Страница ИКО в фейсбуке – https://www.facebook.com/Israel.chamber.orchestra/

Сайт ИКО – http://ico.co.il/

Сайт ИКО на русском языке – https://www.ico.co.il/ru

Страница мероприятия в фейсбуке Коль Симха, мировой квинтет | Facebook

https://www.facebook.com/Israel.chamber.orchestra/videos/868815414486925

https://www.kolsimcha.net/

Фотография – © Михаэль Фабиа – предоставлена пресс-службой Израильского Камерного Оркестра