Photo – ©Davide Cerati Билеты от 150 шекелей – не в кино и не на елку , а на концерт Максима Венгерова 28 декабря в Тель-Авивской консерватории “Штрикер.” Этот благотворительный концерт проводится с целью сбору средств для студии Центра камерной музыки

Заказ билетов – https://www.icm.org.il/event/vengerov/

В программе:

Шостакович. Прелюдии для скрипки и фортепиано

Шостакович. Фортепианное трио № 2 ми минор, соч. 67

Брамс. Скерцо для скрипки и фортепиано

Шуман. Фортепианный квинтет ми-бемоль мажор, соч. 44

В концерте также участвуют:

Йони Готлибович — виолончель

Шира Шакед — фортепиано

Студенты Студии Центра камерной музыки:

Ади Ивги – скрипка

Том Мантель – альт

Омри Левитан – виолончель

Студия Центра камерной музыки — это новый проект, в рамках которого студенческие ансамбли будут работать с преподавателями профессиональными музыкантами, выступающими на сцене центра, с целью популяризации новых молодых ансамблей. Первый курс студии, проведенный во время последнего праздника Суккот, прошел очень успешно, и с тех пор один из студенческих ансамблей также принял участие в мастер-классе с квартетом Simply Quartet из Австрии, который открыл камерную серию. Для расширения деятельности Центра камерной музыки и проводится концерт 28 декабря.

По материалам пресс-релиза