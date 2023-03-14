Конкурс Рубинштейна начинается!!!

Сольные концерты I тура 17-го Международного Фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна начнутся завтра, в среду, 15 апреля в 14:00 в зале “Реканнати” Тель-Авивского музея искусств, где и будут проходить все прослушивания I тура, которые продлятся до понедельника 20 марта. Последний концерт I тура прозвучит в 16:00 в понедельник 20 марта. В 19.00 в тот же день будут объявлены имена конкурсантов, перешедших на II тур.

Заказ билетов на сайте https://arims.org.il//tickets/

Напоминаем, что 17-й международный фортепианный конкурс имени Артура Рубинштейна проходит в Тель-Авиве с 14 марта по 1 апреля 2023 года.

В конкурсе принимают участие 33 пианиста из 18 стран, в том числе пять израильтян. Возраст участников – от 18 лет до 32 лет.

Конкурс открывается сегодня вечером двумя концертами, посвященными 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. В программе концертов: произведения Рахманинова для фортепиано с оркестром в исполнении пианистов, победивших на последнем конкурсе Рубинштейна – Хуана Переса Флористана, Шиори Кувахара и Цунмо Инь, а также члена жюри нынешнего конкурса Норико Огава и победителя 8-го конкурса и члена жюри 14-го конкурса – Александра Корсантии, в сопровождении Иерусалимского Симфонического оркестра под управлением дирижера Павла Пшитоцкого (Польша). Концерты открытия пройдут в Камерном театре в Тель-Авиве.

Концерты первого и второго тура конкурса пройдут с 15 по 27 марта в зале «Реканати» Тель-Авивского музея искусств.

Заключительный тур конкурса и концерты grand finale пройдут в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве с 29 по 31 марта 2023 года. Концерт 30 марта пройдет в присутствии президента Израиля Ицхака Герцога и его супруги Михаль Герцог.

В этом году жюри вновь возглавляет известный пианист и педагог, профессор Арье Варди. Вместе с ним в жюри конкурса вошли еще 10 судей. Наряду с жюри будет также действовать и «юношеское жюри» в количестве семи человек, которые будут голосовать и выбирать своих фаворитов на каждом этапе конкурса, независимо от выбора старшей судейской коллегии. В составе «юношеского жюри» – студенты музыкальных факультетов и начинающие пианисты, обучающиеся в высших музыкальных школах Израиля.

Расписание конкурса:

14 марта – Открытие конкурса, Камерный театр, Тель-Авив

15 – 27 марта – первый, второй этапы конкурса и камерный финал (исполнение с камерным ансамблем) пройдут в Тель-Авивском музее искусств (зал «Реканати»).

29-31 марта – оркестровый финал и концерт лауреатов пройдут в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве.

Первые два тура конкурса будут посвящены реситалям участников. Каждый реситаль длится 35-40 минут. В каждой сессии играют 2-3 конкурсанта. На втором туре конкурса, на который допускаются 16 конкурсантов, реситали длятся по 50-60 минут и в каждой сессии выступают по 2 конкурсанта, играющие классический и романтический репертуар. Третий – заключительный этап конкурса, на котором выступят 6 участников – исполнение камерной музыки для фортепиано и духовых инструментов в двух сессиях, а также фортепианные концерты с оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» и Израильским Филармоническим оркестром в двух сессиях. Подробный репертуар опубликован на сайте конкурса.По традиции каждый из конкурсантов должен выбрать и сыграть на одном из первых двух этапов одно из трех произведений израильских композиторов, специально написанных для нынешнего конкурса.

Это сочинения Ярона Готфрида «La Folia» (тема и вариации), «Вариации» Марка Лаври – опус 350 для фортепиано и «Память и вариации» Таля-Хаима Самнона.

Заказ билетов на сайте Arthur Rubinstein International Music Society (arims.org.il) или по телефону 054-7606525

Сольный концерт Евгения Кисина в честь Международного Фортепианного

Конкурса имени Артура Рубинштейна состоится 28 марта в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве (Культурный центр имени Чарльза Бронфмана), в 20:00.

Заказ билетов:https://arims.org.il/event/evgeny-kissin-a-tribute-recital/

Страница в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/ArthurRubinsteinPianoCompetition

Текст подготовила Маша Хинич.

Фотографии предоставлены амутой Конкурса Артура Рубинштейна

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