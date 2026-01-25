Верхнее фото – by ©Michael Pavia



Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона с новой программой «Корильяно/Бетховен» в феврале

Ритм – вот что объединяет этот вечер. Именно пульс, удар, движение, а не только гармонии и мелодии. Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона представляет новую программу «Корильяно/Бетховен». Концерты состоятся с 3 по 5 февраля в Ришон ле-Ционе, Тель-Авиве и Реховоте.

В программе: Концерт для ударных и струнного оркестра «Кудесник» современного американского композитора Джона Корильяно, увертюра «Кориолан» Бетховена и Седьмая симфония Бетховена. Солист – перкуссионист Том Бецалель.

Концерт открывается произведением американского композитора Джона Корильяно. Джону Корильяно – 88 лет, он лауреат пяти премий «Грэмми» и «Оскара» за музыку к фильму «Красная скрипка» (где, к слову сказать, использовал ритмическую фигуру из 2-й части 7-й симфонии Бетховена), обладатель Пулитцеровской премии и премии Гравемайера. «Кудесник» – его концерт для ударных и струнного оркестра – десятый в серии концертов Корильяно для солиста. Когда композитору предложили написать концерт для перкуссиониста, он признавался, что испытал некий дискомфорт. Исполнитель на ударных в центре внимания? Музыкант, который играет не на одном инструменте, а на десятках? У многих из них даже нет определенной высоты звука, не говоря уж о протяженном тоне, как у скрипки или трубы. Но именно этот вызов и увлек Джона Корильяно.

Корильяно называет себя наследником Сэмюэля Барбера, Аарона Копланда и того же Бернстайна, упоминает влияние Кшиштофа Пендерецкого, но подчеркивает: его приоритеты – романтическое чувство и мелодичность. Благодаря этому он остается одним из самых исполняемых современных композиторов. Его музыку играют Джошуа Белл, Йо-Йо Ма, Джеймс Голуэй. Его сочинениями дирижируют Зубин Мета, Даниэль Баренбойм, Марин Олсоп.

В этом концерте перкуссионист – доминирующая фигура, связывающая различные группы оркестра. Солист вечера – Том Бецалель, главный тимпанист Израильского симфонического оркестра Ришон ле-Циона. Том еще в юности играл в Израильском молодежном духовом оркестре, параллельно со службой в оркестре ЦАХАЛа начал учебу у мастера ударных инструментов Алона Бора. В 2007 году его приняли в Оркестр Западно-Восточного дивана под управлением Баренбойма, в 2010-м он занял первое место в конкурсе солистов Академии музыки и танца в Иерусалиме, а в 2011-2015 годах обучался в классе солистов у немецкого мастера Петера Задло. С осени 2014 года Бецалель – главный тимпанист Израильского симфонического оркестра Ришон ле-Циона. Он выступал с Израильским филармоническим оркестром, филармоническими оркестрами Мюнхена и Грузии, оркестром Баварской государственной оперы. Сотрудничал с Баренбоймом, Булезом, Дудамелем, Метой, Нагано, Петренко. Играл в Карнеги-холле, Ройял Альберт-холле, филармонических залах Берлина и Кельна, Музикферайне в Вене, Театро Колон в Буэнос-Айресе, зале Чайковского в Москве. Том изучает традиционные ритмические идиомы – бразильскую игру на пандейру, барабанные традиции народа эве в Гане, японскую перкуссию, ближневосточное ударное искусство. С 2018 года он официальный представитель компании Marimba One.

После «Кудесника» Корильяно прозвучит увертюра Л.В. Бетховена «Кориолан».

Венский драматург Генрих фон Коллин положил в основу своего «Кориолана» одну из трагедий Шекспира. Но у Шекспира Кориолан погибает от рук заговорщиков, у Коллина падает на собственный меч, а в музыке Бетховена угасает и растворяется. Бетховен называл эту увертюру «музыкой гнева». Образ Кориолана был необычен для композитора: герой борется не за свободу народа, а против него.

Работал Бетховен над увертюрой в непростое для него время. 1805 год принес композитору разочарования. В апреле первое публичное исполнение Третьей симфонии вызвало неодобрение публики. В конце ноября прошли провальные премьерные спектакли «Фиделио» – оперы, на которую Бетховен возлагал большие надежды. В те дни композитор, чтобы развеяться, посетил придворный Бургтеатр, где шло представление драмы Коллина «Кориолан». Драматург подарил Людвигу книжечку с текстом пьесы, выразив надежду, что маэстро захочет положить ее на музыку. «Кориолан» действительно произвел на композитора сильное впечатление.

Первое исполнение «Кориолана» состоялось во дворце венского мецената князя Карла Лихновского в марте 1807 года. Увертюра была хорошо принята слушателями, восхищался ею и князь Франц Лобковиц. Будучи членом театральной дирекции, он поспособствовал возвращению «Кориолана» Коллина в репертуар Венского придворного театра, и 24 апреля 1807 года трагедия была вновь поставлена с увертюрой Бетховена.

Вторая часть вечера – Симфония № 7 Л.В.Бетховена.

Работа над ней была начата, вероятно, в 1811 году, а закончена 5 мая 1812-го. Лето 1811 и 1812 годов Бетховен по совету врачей проводил в Теплице – чешском курорте, славящемся целебными горячими источниками. Глухота его усилилась, он смирился со своим ужасным недугом и не скрывал его от окружающих, хотя и не терял надежды на улучшение слуха.

Симфония посвящена графу Морицу Кристиану Иоганну фон Фрису, венскому меценату, в доме которого Бетховен часто выступал как пианист. Премьера состоялась 8 декабря 1813 года под управлением автора в благотворительном концерте в пользу воинов-инвалидов в зале Венского университета. В исполнении участвовали лучшие музыканты, но центральным произведением концерта была отнюдь не эта «совсем новая симфония Бетховена», как объявляла программа. Им стал финальный номер – «Победа Веллингтона, или Битва при Виттории», шумная батальная картина. А Седьмая симфония прошла незамеченной. Один из критиков назвал ее «сопровождающей пьесой» к «Битве при Виттории».

Вызывает изумление, что эта сравнительно небольшая симфония, теперь столь любимая публикой, кажущаяся прозрачной, ясной и легкой, могла вызвать непонимание музыкантов. Фортепианный педагог Фридрих Вик, отец Клары Шуман, считал, что лишь пьяница мог написать такую музыку; директор-основатель Пражской консерватории Дионис Вебер объявил, что автор ее вполне созрел для сумасшедшего дома. Ему вторили французы: Кастиль-Блаз назвал финал «музыкальным сумасбродством», а Фетис – «порождением возвышенного и больного ума». Зато для Глинки она была «непостижимо прекрасной», а Ромен Роллан писал о ней: «Симфония ля мажор – само чистосердечие, вольность, мощь. Это безумное расточительство могучих, нечеловеческих сил – расточительство без всякого умысла, а веселья ради – веселья разлившейся реки, что вырвалась из берегов и затопляет все». Сам же композитор ценил ее очень высоко: «Среди лучших моих сочинений я с гордостью могу указать на ля-мажорную симфонию».



Продирижирует этой программой Эван Алексис Крист. Он родился в Лос-Анджелесе, в семье музыкантов греческого происхождения, вырос в Лас-Вегасе. Эван Алексис Крист начал свою музыкальную карьеру как гобоист и пианист, затем изучал математику и композицию в Гарвардском университете и дирижирование в Лейпцигской консерватории. Крист был главным дирижером оперного театра в Вюрцбурге. С 2020 года является постоянным дирижером Софийской оперы. Крист также часто работает с оперными театрами в Германии. Кроме того, Крист сотрудничал с оркестрами Загреба, Санкт-Галлена, Мадейры и Люксембурга. Эван Алексис Крист уже выступал в Израиле с Израильским симфоническим оркестром Ришон ле-Циона и Иерусалимским симфоническим оркестром.

Концерт посвящен памяти Рафаэля Файгельсона, перкуссиониста Израильского симфонического оркестра Ришон ле-Циона. Рафаэль родился в семье музыкантов в Риге. Музыкальные способности Рафаэля проявились в раннем возрасте: он пел в детском хоре, а затем, выбрав ударные инструменты, стал самым юным музыкантом – в возрасте всего 14 лет – в оркестре Рижской оперы. Когда в Ригу прибыл Арам Хачатурян, чтобы дирижировать своим балетом «Гаянэ», он высоко оценил игру Рафаэля на маримбе. В 1979 году семья Файгельсон эмигрировала в Израиль, и Рафи сразу получил здесь признание. Рудольф Баршай пригласил его выступать с Израильским камерным оркестром. С 1995 года Рафаэль был исполнителем на ударных инструментах Израильского симфонического оркестра Ришон ле-Циона и выступал также в Израильской опере. Он был высоко ценим и очень любим своими коллегами по профессии.

****

Корильяно/Бетховен

Программа:

Джон Корильяно: Концерт для ударных и струнного оркестра «Кудесник»

Людвиг ван Бетховен: Увертюра «Кориолан», до-минор, соч. 62

Людвиг ван Бетховен: Симфония № 7 ля мажор, соч. 92

Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона

Дирижер: Эван Алексис Крист

Ударные и тимпани: Том Бецалель

Вторник, 3 февраля, 20.00, Ришон ле-Цион, зал «Гейхал Меир ле-Тарбут»

Среда, 4 февраля, 20.00, Оперный театр Тель-Авива,

Четверг, 5 февраля, 20.00, Реховот, зал «Бейт а-Ам»

Билеты: https://best.kassa.co.il/announce/84808

Текст подготовила Маша Хинич

Photos by ©Michael Pavia, Julian Scherer

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting