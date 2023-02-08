Musica Exotica – новая программа Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы

Верхнее фото: © Maarit Kytoharju, © Walter Schönenbröcher

Сочетание образцов мировой музыкальной классики – сочинений Джоаккино Россини и Белы Бартока – с произведениями главного композитора Аргентины Альберто Хинастера, по замыслу составителей программы, которая прозвучит с 25 февраля по 1 марта в Ришон ле-Ционе, Тель-Авиве и Реховоте, делает ее и уникальной, и экзотичной. К тому же, в ней принимает участие израильский арфист Сиван Маген – музыкант, хорошо известный на нескольких континентах – в Америке, Европе, Австралии, давно сломавший стереотип о том, что арфа – традиционно женский инструмент. Тут уместно вспомнить, что еще царь Давид играл на арфе, и что музыка ломает любые стереотипы. Тем не менее, любителям камерной и классической музыки не так часто приходится слушать «мужскую» арфу, равно как и Концерт для арфы Альберто Хинастера и виртуозный «Концерт для оркестра» Бартока. Что же касается увертюры к опере «Вильгельм Телль» Россини, то сам композитор считал, что после его смерти она станет одной из самых популярных классических мелодий. И он не ошибся.

Продирижирует этой программой Эван Алексис Крист – дирижер, родившийся в Лос-Анджелесе в семье музыкантов греческого происхождения и выросший в Лас-Вегасе. Он начал свою музыкальную карьеру как гобоист и пианист, затем изучал математику и композицию в Гарвардском университете и дирижирование в Лейпцигской консерватории. Крист был главным дирижером оперного театра в Вюрцбурге. С 2020 года является постоянным дирижером Софийской оперы, где впервые в Болгарии под его руководством были исполнены оперы Рихарда Штрауса «Электра» и «Ариадна на Наксосе». Крист также часто работает с оперными театрами в Германии. Он руководил Бранденбургским оперным театром и дирижировал оперными постановками в Берлине, Франкфурте и Ганновере. Кроме того, Крист сотрудничал с оркестрами Загреба, Израильским Симфоническим оркестром Ришон ле-Циона, Санкт-Галлена, Мадейры и Люксембурга. На Зальцбургском фестивале дирижировал премьерным исполнением оперы «Макбет» Сальваторе Чарино. Всего же на счету дирижера – около семидесяти премьер с такими известными музыкальными коллективами, как Berlin Mosaic Ensemble и Court-Circuit Paris, принесшие ему награды и признание – премии Фонда Эрнста фон Сименса, Берлинской академии искусств, Impulse New Music и Национальную премию «Выдающиеся оркестры».

Сиван Маген – первый и пока единственный израильский обладатель первой премии Международного конкурса арфистов в Израиле (2016 г). Маген также является призером престижных международных конкурсов «Profess», «Renia», «Promusicis» и «Borlatti Boitini».

Сиван Маген родился в Иерусалиме в семье музыкантов. Он впервые поднялся на сцену в качестве солиста с оркестром «Симфониетта Беэр-Шева», когда ему было девять лет, и с тех пор выступал со всеми оркестрами Израиля.

Маген покорил самые престижные музыкальные сцены мира, включая Вигмор-холл в Лондоне, Карнеги-холл в Нью-Йорке, Венский концертный зал, гастролировал в Шотландии, Финляндии, Голландии, Франции, Австралии. Сиван Маген является гостем известных музыкальных фестивалей в Израиле, Европе и США, где он выступал вместе с Небуко Имаи, Шмуэлем Ашкенази, Гэри Хоффманом, Эммануэлем Пахо, Квартетом Гварнери и многими другими всемирно известными музыкантами и ансамблями.

Он является одним из основателей ансамбля «Израильский Камерный Проект» и регулярно выступает с участниками ансамбля в Израиле и за рубежом. Маген был также неоднократно приглашен в качестве судьи в жюри международных конкурсов арфистов в Израиле, Нидерландах, Москве, США, возглавлял жюри Тайваньского национального конкурса арфистов.

В настоящее время Сиван Маген является главным арфистом оркестра государственного радио Финляндии.

Джоаккино Россини (1792-1868) и его последняя опера.

Опера «Вильгельм Телль», последняя опера великого итальянского композитора, несомненно, является и сегодня одним из самых популярных произведений классического репертуара. Это произведение, пленяющее слух и сердце, пользовалось популярностью с первого дня, когда оно было исполнено. «Произведение свидетельствует о гениальности его создателя… блеске, подобного которому Россини никогда не писал…», – так оценил критик Гектор Берлиоз оперу «Вильгельм Телль». Кстати, сам Россини на вопрос, какое из его произведений будет исполняться после его смерти, в качестве одного из них назвал увертюру к опере «Вильгельм Телль».

Россини было 37 лет, когда он сочинил «Вильгельма Телля», и к тому времени он уже являлся, вероятно, самым почитаемым и, несомненно, самым успешным оперным композитором. Начав сочинять оперы в возрасте 18 лет, Россини написал 38 опер, причем 28 из них – в промежутке между 1812 и 1819 годами. В 1824 году французское правительство пригласило композитора в Париж, где, согласно подписанному соглашению, Россини должен был сочинять музыку для парижского «Итальянского театра» и для Парижской оперы.

До сих пор у историков и музыковедов нет ответа на вопрос, почему «Вильгельм Телль» стал последней, написанной в 37 лет, оперой Россини, тогда как маэстро дожил до 72-х?

Композитор, в отличие от многих своих коллег-современников, не нуждался финансово, его дом в Париже стал престижным клубом, где встречались французские интеллектуалы и приезжие знаменитости. Кроме того, Россини увлекся французской кухней и даже стал создателем рецептов, самый известный из которых получил его имя – «Торнадо Россини».

Что касается музыки, то в последние годы композитор написал несколько небольших произведений, которые он объединил в сборник и назвал «Грехи старости». Они исполнялись в его доме в Париже на «музыкальных вечерах» по воскресеньям. За пять лет до смерти Россини написал еще одно важное произведение – «Маленькую торжественную мессу», но к операм так и не вернулся.

«Вильгельм Телль» написан по одноименной пьесе немецкого писателя и поэта Фридриха Шиллера. Мифологический швейцарский герой Вильгельм Телль, прославленный лучник, был среди борцов за независимость Швейцарии от правления австрийского дома Габсбургов в 14-м веке. На иврит пьесу Шиллера перевел Хаим Нахман Бялик.

Альберто Хинастера (Alberto Ginastera, 1916 – 1983) родился в Буэнос-Айресе в семье отца-каталонца и матери-итальянки. Хинастера всегда гордился своими каталонскими корнями и поэтому настаивал, чтобы его фамилия фигурировала везде как Джинастера (в каталонском произношении), предпочитая этот вариант правильному испанскому — Хинастера. Хинастера считается главным аргентинским композитором-классиком и одним из самых значительных в странах Латинской Америки. Его творческий путь начался в консерватории Буэнос-Айреса, где он был студентом, а затем преподавателем. Уже во взрослом возрасте он продолжил обучение в музыкальном центре Бостонского оркестра и Бостонского университета в западном Массачусетсе, где был одним из учеников американского композитора еврейского происхождения Аарона Копленда.

Хинастера является одним из основателей концепции современной аргентинской классической музыки, он был также одним из создателей нескольких государственных институтов, включая Ассоциацию аргентинских композиторов, и на протяжении многих лет преподавал в Национальной консерватории Аргентины. Среди многочисленных учеников Альберто Хинастеры – блистательные музыканты Астор Пьяццолла и Вальдо де лос Риос. Однако высокий и несомненно заслуженный авторитет Хинастеры не всегда нравился правителям Аргентины; композитор подвергался нападкам и гонениям со стороны правительства. Когда в возрасте 21 года Хинастера выиграл стипендию Гуггенхайма, военная хунта запретила ему ехать на учебу в США. В 1952 году он был уволен с должности преподавателя правителем Хуаном Пероном и был восстановлен в должности лишь через четыре года после падения диктатора.

Хинастера на протяжении всей своей творческой деятельности последовательно искал сочетания народной музыки своей страны и методов письма 20-го века. Его профессиональную эволюцию можно рассматривать как трехэтапный процесс, который начался с появления в его произведениях фольклорных элементов в духе Бартока, Стравинского и Мануэль Де Фалья. Эту главу своей творческой жизни Хинастера назвал «объективным национализмом». Вторая глава его работы, после того, как он вернулся из США, отмечена традициями Второй венской школы (лидерами которой были композиторы Шенберг, Берг и Веберн) с элементами народной музыки. Он назвал третий период своей творческой жизни «неоэкспрессионизмом», с ясно прочитывающимися аллюзиями на индейскую и доколумбовую культуры, в которых он стремился подчеркнуть мистические элементы Аргентинской культуры.

Работа над Концертом для флейты началась в 1956 году и закончилась спустя девять лет. Хинастера сочинил эту пьесу для своего друга, известного испанского арфиста Никанора Сабалета, который исполнил ее впервые с Филадельфийским оркестром под управлением Юджина Орманди.

Бела Барток (1881-1945). Концерт для оркестра

Бела Барток известен своими исследованиями народной музыки. Путешествуя по разным уголками Австро-Венгерской империи, он записывал музыку, и в своих исканиях добрался даже до Турции. Его исследования находили отражение в его произведениях; коллеги и профессиональные музыканты высоко ценили композитора, считая его новатором и первопроходцем, однако у публики он имел меньший успех. В возрасте 61 года Барток обнаружил себя на пороге кризиса. Двумя годами ранее он покинул Венгрию, после захвата ее нацистами, и поселился в Нью-Йорке. Там он некоторое время преподавал в Колумбийском университете. Ни в Европе, ни в США, куда он бежал после оккупации, Бартоку не удавалось собирать концертные залы, и он зависел от финансовой помощи, которую оказывала ему Американская ассоциация композиторов. Здоровье Бартока ухудшалось, но даже в эти трудные годы он писал произведения по заказу скрипача Иегуди Менухина (Соната для скрипки без аккомпанемента) и альтиста Уильяма Примроуза (Концерт для альта).

В 1943 году известный дирижер Сергей Кусевицкий посетил Бартока в его больничной палате. Он пришел заказать композитору произведение для оркестра. Финансировали работу скрипач Йожеф Сигети и дирижер Фриц Райнер, два близких друга, хорошо знавшие Бартока и понимавшие, что даже в самые трудные минуты он не был готов принять финансовую поддержку друзей. Поначалу Барток ответил вежливым отказом, сославшись на то, что у него не хватит сил справиться с задачей, но в конце концов взялся за работу, итогом которой стал «Концерт для оркестра», большое пятичастное произведение, одно из главных в наследии Бартока.

Барток отдает во время концерта сольные партии всем инструментам, и как он сам поясняет: «Название симфонического оркестрового произведения обретает смысл и значение, потому что произведение намеревается обратиться к каждому инструменту».

Бела Барток продемонстрировал в «Концерте для оркестра» свое мастерство полифонического письма. В одном из финальных эпизодов ясно слышится цитата из венгерской песни «Прекрасная и благородная Венгрия».

Барток присутствовал в Карнеги-холле в Нью-Йорке 1 декабря 1944 года, когда Бостонский оркестр впервые исполнил его произведение.

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Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы

Симфоническая серия. Musica Exotica

Дирижер – Эван Алексис Крист

Солист – Сиван Маген (арфа)

В программе:

Джоаккино Россини (1868-1792). Увертюра к опере «Вильгельм Телль»

Альберто Хинастера. Концерт для арфы, Op. 25

Бела Барток. «Концерт для оркестра»

Ришон ле-Цион, 25 февраля, суббота, «Гейхал Меир ле-Тарбут», 20:00

Ришон ле-Цион, 26 февраля, воскресенье,» Гейхал Меир ле-Тарбут», 20:00

Тель-Авив, 27 февраля, понедельник, Центр сценических искусств «Бейт ха-Опера», 20:00

Реховот, 1 марта, среда, «Бейт ха-Ам – Гейхал ха-Тарбут», 20:00

Билеты в кассе «Браво»: http://bit.ly/3RHG5oY

Текст подготовила Маша Хинич.

Все фотографии (© Maarit Kytoharju, © Walter Schönenbröcher) предоставлены пресс-отделом Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы.

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