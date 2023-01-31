Костюмы, которые покорят всех!

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Готовимся к Пуриму вместе с Израильской оперой!

По уже установившейся традиции, накануне праздника Пурим Израильская опера откроет свои склады театральных костюмов для широкой публики и проведет распродажу множества костюмов в рамках подготовки к празднику-карнавалу.

На распродажу будут выставлены сотни ярких, эффектных и тщательно сконструированных костюмов, изготовленных специально для различных оперных постановок на протяжении многих лет, в том числе из опер «Риголетто», «Травиата», «Набукко», «Отелло», «Аттила» и многих других.

Цены костюмов – от 50 шекелей.

Распродажа состоится в фойе Оперного театра имени Шломо Лахата (Чича) в Тель-Авиве в воскресенье, 12 февраля, с 12:30 до 16:30.

Вход – с главного входа в Оперный театр: ул. Шауль ха-Мелех, 19, Тель-Авив.