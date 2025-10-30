fbpx
Квартет «Авив» из Швейцарии в консерватории «Штрикер» в Тель-Авиве – 17 ноября

Aviv Quartet - credit © Christian Meuwly

Фото: Aviv Quartet – credit © Christian Meuwly

Серия камерных концертов в консерватории «Штрикер» в Тель-Авиве продолжается.
В Центре камерной музыки при консерватории в ноябре состоятся два концерта – квартета «Авив» из Швейцарии 17 ноября и концерт «Славянские корни» 29 ноября.
В первой программе прозвучат произведения Йозефа Гайдна, Клода Дебюсси, Мордехая Сетера и Феликса Мендельсона; во второй – Иоахима Стучевского, Антона Аренского, Мечислава Вайнберга и Антонина Дворжака.
Подробности на иврите доступны на сайте Центра камерной музыки: https://www.icm.org.il/chamber/, а ниже – информация на русском языке о концерте 17 ноября. Подробная информация о концерте 29 ноября будет опубликована позже.

Понедельник, 17 ноября 2025 года, 20:00
Квартет «Авив» (Швейцария) в рамках Камерной серии https://www.icm.org.il/event/aviv1125/

Анна Гёкель – скрипка
Брэндон Гарбот – скрипка
Наоми Бялоброда – альт
Даниэль Митницкий – виолончель

Программа:
Йозеф Гайдн. Квартет для струнных си-бемоль мажор, ор. 76 № 4, «Восход солнца»
Клод Дебюсси. Квартет для струнных соль минор, ор. 10
Мордехай Сетер. Квартет для струнных № 4
Феликс Мендельсон. Квартет для струнных ре мажор, ор. 44 № 1

Произведение Мордехая Сетера исполняется по случаю 80-летия основания консерватории. Мордехай Сетер преподавал композицию в Тель-Авивской консерватории в 1950-е годы.

«Красота захватывает с первого же мгновения, а музыкальный диалог пленяет своим характером – порой пылким, а порой мечтательным или игривым» – так пишут о квартете, название которого – Aviv – на иврите означает «весна». Это слово отражает философию ансамбля – постоянное обновление, подлинность и стремление к глубокой выразительности.

От Нью-Йорка до Сиднея, от Вены до Лондона квартет «Авив» покоряет слушателей исключительным исполнительским мастерством. Ансамбль выступал в самых престижных залах мира: Карнеги-холле, Амстердамском Концертгебау, Аудиториуме Лувра, Уигмор-холле и Берлинском Концертхаусе, а также принимал участие в крупнейших международных фестивалях – Вербье, Давосе, Экс-ан-Провансе, Любероне и Les Folles Journées de Nantes.

Квартет обучался у выдающихся европейских ансамблей – квартетов Амадеус, Альбана Берга и Изаи. Он удостоен Гран-при и четырёх специальных призов на Международном конкурсе камерной музыки в Мельбурне (1999), первой премии на конкурсе имени Чарльза Хеннена в Нидерландах, второй премии и приза Шуберта на конкурсе «Шуберт и современная музыка» в Граце, а также премии и приза Международной критики на конкурсе струнных квартетов в Бордо (2003).
Квартет «Авив» является лауреатом премий Министерства культуры Израиля, премии Национального лотерейного фонда «Мифаль ха-Пайс» и Министерства культуры Германии.

Базируясь в Швейцарии, ансамбль в сезоне 2018–2019 годов представил полный цикл струнных квартетов Бетховена в серии живых концертов, транслировавшихся Швейцарским радио и телевидением. Два последних альбома квартета посвящены Шуберту. Оба релиза получили высшие оценки критики, включая «5 diapasons» и знак «Supersonic» журнала Pizzicato.

Осенью 2023 года ансамбль вступил в новый этап: к нему присоединилась французская скрипачка Анна Гёкель, заняв место первой скрипки. В обновлённом составе квартет успешно выступает по всей Европе – в Швейцарии, Франции, Италии, Англии – включая фестиваль квартетов в Бордо, а также в Израиле. В нынешнем сезоне ансамбль примет участие в фестивале Marlboro в США.

Программа концерта 17 ноября в Тель-Авиве охватывает широкий временной диапазон – от XVIII до XX века.
Даже если утверждение о Гайдне как «отце струнного квартета» не вполне точно, его значение в развитии жанра несомненно. По масштабу, числу сочинений (68 квартетов), совершенству формы и фактуры, а также по тому, как он утвердил квартет как ведущий жанр камерной музыки, вклад Гайдна огромен. Шесть квартетов ор. 76 написаны между 1795 и 1798 годами, почти в конце его пути в этом жанре, и принадлежат к вершинам зрелого стиля. Название «Восход солнца» дал не сам композитор, а английский издатель – по ассоциации с первыми тактами первой скрипки, поднимающимися вверх, словно лучи рассвета.

Клод Дебюсси, чья творческая зрелость пришлась на конец XIX века, жил в эпоху расцвета французской культуры. Он вращался в кругу поэта Стефана Малларме, где собирались Роден, Моне, Верлен, Валери, Андре Жид и Марсель Пруст.
Хотя его часто связывают с импрессионизмом, по духу он ближе к символизму, к поиску звуковой поэзии, мягких ритмов и утончённых гармоний. Его единственный струнный квартет, написанный в 1893 году, сочетает строгость формы с внутренней свободой и лиризмом, характерным для его музыкального языка.

Мордехай Сетер – один из основателей израильской композиторской школы. Родился в 1916 году в Новороссийске, с 1926 года жил в Тель-Авиве. Учился в Париже у Надии Буланже и Поля Дюка, а также у Стравинского. Преподавал композицию в Тель-Авивской консерватории, где работал до 1985 года. Его Струнный квартет № 4 (1977) сочетает восточно-еврейские мотивы с современными приёмами письма и отличается особой сосредоточенностью и внутренней пластикой.

Три квартета ор. 44 – вершина зрелого периода Феликса Мендельсона. Квартет ре мажор, написанный в 1838 году и открывающий этот цикл, отмечен светлой энергией, благородной ясностью и тонкой мелодической изобретательностью, столь характерной для его стиля.

Билеты и подробности на сайте Центра камерной музыки Израильской консерватории: https://www.icm.org.il

Центр камерной музыки – консерватория «Штрикер « в Тель-Авиве
Сезон 37 | 5786 | 2025–26
www.icm.org.il |
Молодежь до 21 года: вход свободный (при наличии свободных мест)
Молодежь 22–35 лет: 45 ₪
Подробности и билеты на концерты всех серий ближайшего сезона – https://www.icm.org.il/chamber/
Адрес: улица Луи Маршаль 25 (угол ул. Штрикер), Тель-Авив

Полностью программа камерных концертов на русском языке – https://www.israelculture.info/centr-kamernoj-muzyki-izrailskoj-konservatorii-sezon-2025-2026/

Фотографии предоставлены Центром камерной музыки Израильской консерватории

