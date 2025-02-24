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Квартет «Нигун» – джаз в духовных практиках. Концерт 6 марта в музее Иланы Гур в Старом Яффо

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Затаите дыхание, и они начнут играть. Сначала музыка звучит как древняя молитва. Но затем зал заполняется джазовыми, цыганскими, балканскими ритмами. Хасидская мелодия вырывается вперед и начинает казаться, что сцена взлетает. В джазе есть некая субстанция, которая позволяет обновить нигуны, что и делает квартет с таким же названием – «Нигун», сочетающий импровизационную свободу, ритмичную и гармоничную сложность с простыми, повторяющимися мелодиями, в результате приводящими к созерцательному опыту.

Квартет «Нигун» – оригинальный джазовый ансамбль, исполняющий новые, удивительные, ритмичные еврейские мелодии. По сути, «Нигун» , создает новую еврейско-израильскую музыку, пересекающую музыкальные и социальные границы. На концерте 6 марта в музее Иланы Гур в Старом Яффо «Нигун» представит современные аранжировки хасидских мелодий, сочетающие панк, джангл (электронную танцевальную музыку, возникший на базе британской рейв-сцены),  регги, африканские ритмы и балканский стиль.
Музыка квартета «Нигун» ритмична, захватывающа, поглощает и рассчитана на широкую аудиторию. Сочетание простоты мелодии с ритмической и гармонической сложностью создает особый опыт. Музыка квартета построена на древних духовно-мистических мелодиях различных хасидских общин Восточной Европы – мелодий, использовавшихся на протяжении поколений для молитв. Сейчас бы сказали «для духовных практик», но разве это не одно и то же? Когда слова бессильны, мы обращаемся к мелодиям и напевам. В еврейской традиции такие напевы называют «нигуны». С помощью музыки, раскрывавшей душу человека, хасиды погружались в душевные состояния высшей радости, самоанализа и тоски по скрытому и невидимому.


Квартет «Нигун» сочетает в себе духовность хасидской мелодии – нигун с импровизацией, мощью и сложностью современного джаза, разностилевыми аранжировками и магическими гармониями.
Квартет «Нигун» выступал на престижных площадках и джазовых фестивалях по всему Израилю, а также на фестивалях во Франции, Венгрии, Германии и Испании, и получил широкое международное признание за два студийных альбома.
Нигун в переводе с иврита – это «мелодия» или «напев без слов» – один из еврейских традиционных музыкальных жанров. Считается, что это не просто красивые мелодии, а то,что их исполнение способствует гармонизации и терапии как высших миров, так и человека. Бааль Шем-Тов, основатель хасидизма, говорил, что нигуны — это «песни, выходящие за пределы слогов и звуков». Несколько сочиненных им мелодий поют до сих пор. Исполняя эти нигуны, последователи Бешта входят в особые состояния, помогающие стойко переносить любые испытания, сохранять надежду на лучшее и веру в Творца. Попробуем и мы, под музыку «Нигуна», сохранить надежду.

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«Джаз в в духовных практиках». Квартет «Нигун»
Четверг, 6 марта 2025 года.
Квартет «Нигун»
Том Лев – саксофон
Даниэль Шварцвальд – ф-но
Офер Шнайдер – бас
Йосеф Леви – ударные.

19:00 экскурсия по музею
20:00 концерт «Джаз в в духовных практиках» квартета «Нигун»

Билеты на концерт «Джаз в в духовных практиках» квартета «Нигун» 6 марта 2025 года можно приобрести на сайте музея Иланы Гур по ссылке – https://www.ilanagoormuseum.org/product/nigun-quartet/ или по тел. 03-6837676.
Общая цена билета на вечер (концерт о + экскурсия + вход в музей + пиво на крыше музея) –120 шекелей.

Ссылки:
Nigun Quartet – Way to Eden |   בדרך לגן עדן https://www.youtube.com/watch?v=nRulWb1hxOU
https://www.instagram.com/nigunquartet
https://www.facebook.com/nigunquartet
https://www.nigunquartet.com/
https://www.youtube.com/@nigunquartet

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/951568020460258/

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/
Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

При входе и в магазине музея можно приобрести книгу-альбом об Илане Гур и ее доме-музее.
Адрес: ул. Мазаль Дагим 4, Старый Яффо

Photo crédit: Vlad Braga (фотографии предоставлены квартетом «Нигун»)

 

 

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