«Сцены из жизни богемы» – уже почти 130 лет!

Верхнее фото – Photos by ©Hans Jörg Michel (Wiederaufnahme 2019-2020)

Израильская Опера представляет: «Богема» Джакомо Пуччини

В красочной постановке известного немецкого режиссера Михаэля Хампе.

При сотрудничестве с Кельнским оперным театром.

Дирижер – итальянский маэстро Карло Монтанаро.

С 21 марта по 2 апреля 2025 года в Оперном театре Тель-Авива

«Завершая «Богему», я плакал как дитя, один, в ночной тишине … Мне казалось, что я потерял своего родного ребенка».

Джакомо Пуччини

Опера «Богема», входящая в пятерку самых часто исполняемых в мире опер, скоро отметит своё 130-летие. Оперы Пуччини пользуются по сей день невероятным успехом, в свое время Италия обрела в Пуччини преемника Верди. Италия любила Джакомо Пуччини – красивого, талантливого, воплощающего национальный темперамент. Мир любит его по сей день.

Шедевр Пуччини «Богема» – идеальная опера. Она ведет нас от самых высоких взлетов, напоминая нам о том, каково это – влюбиться, к разрушительному чувству потери, когда эта любовь исчезает. Это происходит не только благодаря великолепной партитуре Пуччини, его парящим мелодиям, которые мог написать только мастер из Лукки, но и либретто, полном мечтаний о создании воздушных замков.

В марте 2025 года Израильская Опера представляет «Богему» Джакомо Пуччини. Речь идет о совместной поставке с Кельнским оперным театром. Дирижировать «Богемой» будет итальянский маэстро, дирижер и скрипач Карло Монтанаро, один из самых уважаемых дирижеров итальянской оперы сегодня, уже сотрудничавший с Израильской оперой в 2024 году («Лючия де Ламмермур») и в 2006 году «(Бал-маскарад»). В свое время эту постановку «Богемы» в ​​Кельне осуществил известный и признанный в Европе немецкий режиссер Михаэль Хампе, скончавшийся два с лишним года назад. Режиссер Эйке Экер, работавшая с Хампе на протяжении многих лет, возобновляет постановку «Богемы» в Израиле совместно с израильским режиссером Региной Александровской.

По первоначальным замыслам представления «Богемы» должны были быть осуществлены совместно с Оперным театром Овьедо в Испании, однако в конце января, когда декорации должны были отправиться из Испании в Израиль, выяснилось, что значительная их часть повреждена, и воспользоваться ими не представляется никакой возможности. Руководство Израильской Оперы связалась с Кельнским оперным театром, которому принадлежат декорации и костюмы одной из лучших европейских постановок «Богемы» и попросило о помощи. Администрация Кельнского оперного театра за несколько дней подготовила для транспортировки в Израиль декорации и костюмы (8 больших контейнеров) и отправила их в Тель-Авив. Режиссер Эйке Экер, многолетняя ассистентка Михаэля Хампе, также согласилась на немедленный приезд в Израиль. В эти непростые дни столь отрадно обнаружить, что у Израиля есть друзья за рубежом, что вновь доказывает первостепенную важность поддержания международных связей во всех сферах деятельности и, в частности, в оперном мире.

Джакомо Пуччини родился 22 декабря 1858 года в городе Лукка в Тоскане. Еще его прапрадед Джакомо, живший в той же Лукке в середине XVIII века, был известным церковным композитором и дирижером кафедрального хора.

С тех пор все Пуччини – подобно Бахам – из поколения в поколение передавали по наследству профессию композитора и звание «музыканта республики Лукка». Отец Джакомо – Микеле Пуччини, поставивший две свои оперы и основавший музыкальную школу в Лукке, органист и регент Луккского собора, пользовался большим уважением в городе. Но когда этот одаренный музыкант внезапно скончался, его 33-летняя вдова осталась без всяких средств с шестью маленькими детьми.

По семейной традиции и по желанию отца именно Джакомо – старший мальчик в семье – должен был получить серьезное композиторское образование. Его мать – Альбина Пуччини-Маджи, обладавшая удивительной энергией – сделала все возможное, чтобы выполнить волю покойного мужа. И мир обрел гения и великие оперы…

Если составить список пяти лучших итальянских оперных арий всех времен, его легко можно заполнить сочинениями Джакомо Пуччини, в том числе и из оперы «Богема». Пуччини – последний великий композитор итальянского оперного искусства, имя которого стало символом итальянской оперы, за сравнительно короткий период сочинил три шедевра – «Богему» в 1896-м году, «Манон Леско» в 1900-м и «Мадам Баттерфляй» в 1904-м году.

Эти три великие оперы написаны в традициях веризма (от итальянского vero – истинный, правдивый) – господствующего «реалистического» направления в искусстве конца 19-го века в отличие от историко-мифологических сюжетов opera-seria. Пучини рассказывает о реальной жизни своего времени, о жизни и переживаниях обычных людей в обычной обстановке, и «Богема» («La Bohème») – тому прекрасное подтверждение. «La Bohème – пожалуй, самая известная опера Пуччини. Именно этой оперой летом 1930 года открывался Первый Фестиваль Пуччини, по сей день проходящий в Тоскане в Торре дель Лаго.

В основу романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы» легла история о молодых обитателях Латинского квартала Парижа. Герои романа Мюрже, послужившего источником для оперы Пуччини, сделали свой выбор в пользу искусства, творчества и любви вопреки нищете и обездоленности. Роман, вышедший в 1851-м году, принес автору литературную известность. Писатель переработал свой роман в пятиактную пьесу «Богема», которая также имела шумный успех. В 1893 году Л. Иллика (1859-1919) и Д. Джакоза (1847-1906) начали писать либретто на основе романа Мюрже; работа продолжалась около двух лет. Музыка была сочинена Пуччини за восемь месяцев.

В «Сценах из жизни богемы» Анри Мюрже описывал хорошо знакомую ему по собственному опыту жизнь обитателей Латинского квартала – бедных, но мечтающих о славе молодых художников, поэтов и их подруг. Роман Мюрже пробудил в душе Пуччини воспоминания о собственных студенческих годах. Кстати, во время работы над оперой, Пуччини окружали друзья, объединившиеся в кружок под названием «Клуб богемы». Первое исполнение «Богемы» состоялось 1 февраля 1896 года в Teatro Regio под управлением Артуро Тосканини. Публика приняла оперу с восторгом. В первом же сезоне было дано 24 спектакля, каждый из которых проходил с аншлагом. Стоит отметить, что можно и найти и другие сведения, к примеру, такие: «Опера не провалилась, но прием публики был, можно сказать, чуть лучше, чем равнодушный, да и критики отнюдь не были единодушны в выражении симпатии к ней. Один из них зашел настолько далеко, что назвал ее «пустой, совершенно инфантильной». Премьера в «Метрополитен-опера» в 1900-м году удостоилась нескольких еще более худших эпитетов. «Богема», – писала «Tribune», – низкая по сюжету, шумная и пустая по музыке, глупая и нелогичная опера». Но время доказало, что Пуччини создал шедевр.

И никто не оценил в 1896-м году значение оперы точнее, чем издатель Пуччини Джулио Рикорди. За три месяца до премьеры Рикорди, вмешивавшийся в работу композитора и либреттиста на протяжении всех трех лет, пока создавалась опера, писал: «Дорогой Пуччини, если ты на сей раз не создашь шедевр, я поменяю профессию и пойду торговать салями!». Так что в глазах потомков многие профессиональные критики, скорее, оказываются неправы…

Туринская премьера «Богемы» способствовала еще большей известности композитора, прославленного после постановки «Манон Леско», во всяком случае, его успеху у публики. С каждым спектаклем в Турине «Богема» поднималась все выше и выше по ступенькам успеха. После этой постановки появились другие – в Риме и Палермо.

13 апреля 1896 состоялась премьера «Богемы» в Сицилии под управлением известного дирижера Леопольдо Муньоне, которая имела безоговорочный успех. Финал спектакля был беспрецедентным в истории оперного искусства. Громкими аплодисментами зрители заставили артистов уже без грима и костюмов выйти на сцену и повторить весь последний акт. И время подтвердило их правоту: «Богема» стала одной из самых популярных опер в мире, быть может, превосходящей все другие как в драматическом, так и в музыкальном отношении.

Напомним начало первого действия: Париж, канун Рождества, 1830-е годы. Занавес поднимается с первыми звуками оркестра (известно, что Пуччини не терпел увертюры). Мансарда Рудольфа и Марселя, двоих из четырех друзей, принадлежащих к артистической братии… Беспечные, бедные, пылкие, гениальные, молодые, мечтающие. Неразлучные, веселые, страстные и ревнивые – «Голос Мими особенным звуком отдавался в сердце Рудольфа: в нем было что-то скорбное. Впрочем, Рудольф любил ее ревниво, странно, истерично… Двадцать раз они готовы были разойтись. Надо признаться, что их совместная жизнь была невыносима, но среди бурных порывов несогласия они все-таки находили оазис взаимной любви…»

*******

Михаэль Хампе (3 июня 1935 – 18 ноября 2022) – немецкий театральный и оперный режиссёр, актёр. Как актер он сотрудничал с рядом немецких и швейцарских театрах затем стал ставить спектакли и оперы, был генеральным директором и художественным руководителем Национального театре Мангейма, а затем – с 1975 года – Кельнской оперы. С 1977 года Михаэль Хампе был профессором в Высшей школе музыки и танца Кёльна. Хампе оказал влияние как на Зальцбургский фестиваль, так и на Дрезденский музыкальный фестиваль, для которого он заказывал и режиссировал мировые премьеры. Он поставил множество спектаклей в оперных театрах разных стран и на фестивалях, в том числе в постановках, записанных для телевидения, кино и DVD.

Карло Монтанаро: «Быть дирижером — это объединять людей для создания музыки. Речь идет о том, чтобы руководить оркестром с точностью, страстью и творческим подходом. Речь идет о том, чтобы донести свое видение до музыкантов и вдохновить их на лучшее выступление».

Карло Монтанаро – итальянский скрипач и дирижёр. Его конек – итальянские оперы от бельканто до веризма, а также избранные произведения из французского репертуара. С легкой руки Зубина Мета, «открытый» и опекаемый им еще со времен учебы, Монтанаро, начиная с 2001 года, дирижирует оперными постановками и концертами на всех крупных площадках мира – в Ла Скала, Баварской государственной опере, Парижской национальной опере, Немецкой опере в Берлине, Франкфуртской опере, Дрезденской опере Земпера, Опере Тель-Авива и т.д. С 2011 по 2014 год Карло также был музыкальным руководителем Театра Вельки в Варшаве

*******

Джакомо Пуччини. «Богема» (La Bohème).

Опера в четырех действиях на либретто (по-итальянски) Джузеппе Джакозы и Луиджи Иллики со значительным участием Джулио Рикорди и самого композитора, основанное на эпизодах из романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы».

Время действия: около 1830 года.

Место действия: Париж.

Первое исполнение: Турин, театр «Реджо», 1 февраля 1896 года.

Постановка – Михаэль Хампе

Режиссеры возобновленной версии –Эйке Экер и Регина Александровская

Дирижер – Карло Монтанаро

Декорации и костюмы – Герман Дрогетти

Видеодизайнер – Томас Раймер

Художник по свету – Андреас Грютер

В этой постановке «Богемы» в Израильской Опере примут участие ведущие солисты из Израиля и других стран, в том числе: теноры Валентин Дитюк и Павел Петров (Рудольфо), сопрано Алла Василевицкая и София Фомина (Мими), баритоны Марио Касси и Одед Райх (Марчелло), сопрано Лаура Уллоа и Яэль Левита (Мюзетта), бас Алекс Биркус (Колин), баритоны Джулиан Ван Меллартс и Итало Профериче (Шонард), а также баритон Яир Полищук и бас Йоав Аялон (Бенуа/Альциндоро).

В постановке принимают участие: оркестр Оперы – Израильский симфонический оркестр Ришон-ле-Циона, хор Израильской оперы под управлением Итая Берковича и хор «Эфрони» под управлением Яэль Бинсток-Инбар.

Даты представлений:

Пятница, 21.3.2025,13:00

Воскресенье, 23.3.2025, 19:30, премьера

Понедельник, 24.3.2025, 20:00

Вторник, 25.3.2025, 18:00

Четверг, 27.3.2025, 20:00

Пятница, 28.3.2025, 13:00

Суббота |29.3.2025| 20:00

Воскресенье, 30.3.2025,18:00

Вторник, 1.4.2025, 20:00

Среда, 2.4.2025, 20:00

Опера идет на итальянском языке с субтитрами на английском и иврите.

Продолжительность постановки 2 часа и 30 минут с антрактом.

Оперный театр Тель-Авива им. Шломо Лахата (бульвар Шауль а-Мелех 19).

Билеты в кассе Оперного Театра по телефону 03-6927777 или в «Браво»: –https://best.kassa.co.il/announce/81434

Текст подготовила Маша Хинич.

Photos by ©Hans Jörg Michel (Wiederaufnahme 2019-2020).

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting.