Фото и текст – по материалам пресс-релиза

Леонид Падруль: Искусство видения. Встреча-беседа. Как рождается культура — и может ли она исчезнуть?

15 мая В Израиле отмечается Международный день музеев. В современном мире, полном вызовов и перемен, мы редко задумываемся о том, почему так важно сохранять культурное наследие и какую роль в этом играют музейные работники. Ведь именно они поддерживают не только материальные ценности, но и тонкие рамки этики, эстетики и исторической памяти общества.

Миссия музеев — не только хранить экспонаты, но и сохранять культурную преемственность, связывая прошлое, настоящее и будущее. Они обогащают общество, обеспечивая доступ к знаниям, искусству и историческому наследию, делая культуру живой и доступной для всех.

Чтобы найти ответы на эти вопросы, приглашаем вас на вторую авторскую встречу с мастером художественной музейной фотографии Леонидом Падрулем. В мае в Синематеке Тель-Авива он поделится своим уникальным опытом и расскажет, как фотография становится инструментом осмысления и сохранения культурного наследия.

Леонид Падруль — один из ведущих специалистов в области художественной музейной фотографии, с более чем 20-летним опытом работы в Музее Эрец-Исраэль в Тель-Авиве, где он возглавлял отдел фотографии. За годы сотрудничества с музейными коллективами он принял участие в создании более 100 ценных музейных каталогов израильского искусства и археологических объектов. Его фотографии не просто документируют предметы — они оживляют их, превращая в живых свидетелей прошлого и будущего.

В ходе беседы Падруль расскажет о своем уникальном подходе к музейной фотографии, которая для него не ограничивается документированием. Это искусство взаимодействия с произведениями, использование света и тени как основных инструментов передачи внутреннего состояния и истории. Падруль подчеркивает важность атмосферы, которую создают музейные сотрудники, и именно они, по его мнению, являются душой музея. Музей — это не просто стены и экспонаты, это место, где каждый предмет, каждый уголок хранит смысл, который передается будущим поколениям.

Фотография Падруля раскрывает уникальную связь между человеком и природой, между тем, что было, и тем, что будет. Он использует свет и тень не только как технические элементы, но и как философские категории, создавая пространство, в котором время и вечность сливаются. В его пейзажах — горы, пустыня, небо — все становится частью глубокого наблюдения, превращая каждый момент в поэтическое высказывание.

На протяжении многих лет Леонид Падруль представил более 50 персональных выставок в музеях и галереях мира при поддержке Министерства иностранных дел. Он сотрудничает с музеями Израиля, такими как: АНУ — Музей еврейского народа; Музей Мигдаль Давид в Иерусалиме; Музей дальневосточного искусства, Рамат-Ган; Галерея африканских исследований, Тель Авив а также с израильским изданием National Geographic.

С 2017 года Падруль, в сотрудничестве с режиссером-изобретателем Элиной Квитковской, сосредоточен на разработке новых направлений в искусстве, включая полифоническое кино, орбитализм и Fotomanere. Эти направления позволяют по-новому осмыслять пространство изображения, экспериментировать с формой и многослойностью визуального повествования, создавая уникальные художественные миры.

Леонид Падруль живет так, как создает, и создает так, как дышит. Его фотографии ведут непрерывный диалог с культурой, раскрывая новые смыслы с каждым взглядом. Через объектив Падруля древние артефакты и реликвии, такие как Кодекс Сассуна — старейшая почти полная еврейская Библия, обретают новое измерение, превращаясь в живые мосты между эпохами.

Приглашаем вас на встречу с Леонидом Падрулем, чтобы узнать, как искусство видения может изменить наше восприятие мира и помочь сохранить ценное культурное наследие.

Авторская встреча с Леонидом Падрулем состоится 16 мая в 12:00 в Синематеке Тель-Авива.

Запись по ссылке Cinematheque 16.5.2025 – https://tinyurl.com/az4mfhf7

Квитковский Арт.

На плакате: Кодекс Сассуна, старейшая и наиболее полная Библия. Фото Леонид Падруль © АНУ — Музей еврейского народа. Слева: Коллекция каталогов © Музей Эрец Исраэль, Тель-Авив. Фотографии в каталогах: Леонид Падруль

Музейные фотографии любезно предоставлены: АНУ — Музей еврейского народа; Музей Земли Израиля, Тель-Авив.