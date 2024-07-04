Летняя  «Безумная ночь в музее»

«Безумная ночь в музее – 2» – летнее шоу цирка «Браво» в дни каникул – всего 8 представлений с 18 по 22 июля в Тель-Авиве, Ришон ле-Ционе, Беэр-Шеве и Хайфе. «Безумная ночь в музее – 2» – цирковое представление с захватывающим сюжетом, акробатическое, виртуозное и забавное.

Маленькая девочка, засмотревшаяся на экран смартфона, не заметила, что все посетители ушли, двери заперли, и она осталась одна в музее. Такова изложенная в одной строчке история, описываемая в цирковом спектакле «Безумная ночь в музее», который поставил цирковой режиссёр и создатель цирка «Дорато» Слава Нусинский.

Помните «Безумную ночь в музее – 1»? В том спектакле, в той истории на ночь в музее оставался его смотритель – но ему так и полагается действовать. А вот маленькой девочке ночью совсем не положено быть в музее и поэтому всё происходящее между колоннами, статуями и картинами, ночная магия музее для неё внове. Также внове для зрителей станут многие номера, включенные в цирковую шоу-программу «Безумная ночь в музее – 2», в которой участвуют цирковые артисты из Израиля из-за рубежа, лауреаты международных цирковых фестивалей. Среди номеров – Ручной Эквилибр, Хождение по Проволоке, Колесо Сира, Воздушные полотна и другие.

А девочка, между тем, блуждает по музею и находит волшебную маску. А вот когда она ее наденет – тогда настанет чудо чудное и цирковой апофеоз под живую скрипичную музыку, которую на сцене исполняет другая девочка – скрипачка, самая что ни наесть настоящая, а не цирковая.

Цирковый шоу-спектакль «Безумная ночь в музее – 2» продолжается полтора часа и за это время зрители увидят не только волшебные номера, но и почти настоящего Медведя. Помните, что в Израиле запрещены номера с дрессированными животными? Но мало ли что бывает в музее, особенно ночью, особенно когда там случайно запирают смешливую и сообразительную девочку.

Цирковое шоу «Безумная ночь в музее» раскрывает ночные тайны. Международный спектакль с коллективом цирковых артистов из разных стран мира возвращается после пандемии на сцены Израиля. Летающие акробаты, гуттаперчевые гимнастки, жонглеры и эквилибристы. Что они делают ночью в музее? Они играют в цирк… Играют в 4 городах страны – с 18 по 22 июля. Утренние, дневные и вечерние представления – на выбор для всей семьи.

Виртуозное цирковое представление с захватывающим сюжетом «Безумная ночь в музее» с международной командой цирковых артистов – представления с 18 по 22 июля в в Тель-Авиве, Ришон ле-Ционе, Беэр-Шеве и Хайфе. Представления пройдут в утренние и дневные часы, что удобно для семей с детьми всех возрастов.

В этом иммерсивном представлении оживают картины Магритта, мумия прыгает на ходулях, акробаты летают в воздухе, гуттаперчевые гимнастки крутят колесо, эквилибристы нарушают законы земного притяжения. 90 минут чудес. Это представление – яркое шоу с захватывающим сюжетом и колоритными характерами. Это комедия положений, настоящий фейерверк самых неожиданных происшествий, путаницы и недоразумений. Эксцентричные ситуации, баланс на грани возможного. И все это театр и цирк одновременно. И, конечно, это намек на американскую фантастическую кинокомедию «Ночь в музее» – фантастические образы, ожившие экспонаты, охранники-растяпы, настоящий хаос, но, в отличие от фильма, связь с внешним миром не потеряна. Цирк – это не кино на сцене, а настоящее цирковое приключение, и все заканчивается прекрасно – как и должно быть!

Острые незабываемые ощущения, новаторское цирковое искусство, разрыв шаблона и новые стандарты на израильской арене. 10 новых номеров в «Безумной ночи в музее – 2».

Международный цирк «Браво», в котором участвуют как израильские, так и зарубежные артисты, представляет новую программу каждый год. Программа «Безумная ночь в музее» интересна как внукам, так и бабушкам с дедушками, и, естественно, мамам с папами. Кроме того, проблема организации досуга во время школьных каникул по-прежнему на повестке дня, поэтому семьи могут смело включить в свои планы на летние каникулы посещение цирка «Браво». Скучно не будет никому – ни большим, ни маленьким. Известно, что публика разных возрастов воспринимает одно и то же представление по-разному: детей восхищает сказка, волшебство иного мира, а взрослым отрадно оценить ловкость, отвагу, выдержку, филигранную технику циркачей. Но абсолютно точно одно: отправившись в цирк всей семьей, каждый получит свою долю удовольствия – никто не уйдет обиженным!



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Хотите погрузиться в волшебную, цирковую «Ночь в музее»? Приходите в цирк «Браво» в дни летних каникул – с 18 по 22 июля 2024 года в Тель-Авиве, Ришон ле-Ционе, Беэр-Шеве и Хай.фе

Заказ билетов – на сайте https://www.circusbravo.co.il/.

Скидки и льготы для клиентов различных клубов на сайте: https://www.circusbravo.co.il/hatavot

Обратите внимание, что представления начинаются в разное время – от 10:00 и в 17:30, что удобно для семей с детьми разных возрастов (от 2 до 12 лет).

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Видео – https://youtu.be/s9_YIz6cWmw?si=jgrWTCLR9sw-o1ca

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