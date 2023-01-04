На верхнем фото: Лея Чжу. Фото – © Zhutek



Ансамбль «Солисты Тель-Авива» с гордостью вновь принимает у себя скрипачку Лею Чжу (Великобритания-Китай), которая возвращается в Израиль после того, как завоевала сердца израильской публики своим первым выступлением с ансамблем четыре года назад – в январе 2019 года, когда ей было всего 12 лет.

На сей раз Лея Чжу, скрипачка-виртуоз, покорившая весь мир своим редким талантом, исполнит с ансамблем «Солисты Тель-Авива» Скрипичный концерт Бетховена. Также в программе: музыка из балета «Весна в Аппалачах» Аарона Копленда и пьеса «Откуда ты пришел и куда ты идешь» израильского композитора Зива Кожукаро.

Хайфа, 21 января, суббота, «Аудитория Раппопорт», 20:30

Тель-Авив, 22 января, воскресенье, «Гейхал ха-Тарбут», зал «Цукер», 20:30

Акко, 24 января, вторник, Городская консерватория («Штраус»), 19:00

Ансамбль «Солисты Тель-Авива» проведет 21, 22 и 24 января особые праздничные концерты «Лея Чжу возвращается» под управлением музыкального руководителя ансамбля Барака Таля. В этих концертах «Солисты Тель-Авива» вновь примут у себя в гостях феноменальную скрипачку Лея Чжу (Великобритания-Китай), чьи первые выступления с ансамблем прошли в 2019 году, когда ей было всего 12 лет. До этого, Чжу, англичанка китайского происхождения, уже посещала Израиль в 2017 году в рамках престижных летних мастер-классов «Кешет Эйлон» (семинары профессора Ицхака Рашковского).

Скрипачка Лия Чжоу, которая снова приедет в Израиль, за прошедшие годы превратилась из вундеркинда в зрелого музыканта (хотя сейчас ей всего 16 лет), и делает успешную международную карьеру, постоянно идущую вверх.

Лея Чжу родилась в 2006 году в городе Ньюкасл-апон-Тайн (Великобритания. Несмотря на свой юный возраст, она уже выступала на различных концертных площадках во многих городах Великобритании и Европы. Скрипачка дебютировала, когда ей исполнилось четыре года, сыграв перед аудиторией в несколько тысяч человек в Сити-холле Ньюкасла. В возрасте шести лет девочка отправилась в первое турне по Европе, выступив в девяти городах вместе с лос-анджелесским «Классическим концертным оркестром».

Чжу также одержала победу на многочисленных национальных и международных конкурсах. Сейчас Лея Чжу учится в Гилдхоллской школе музыки и театра в Лондоне. Еженедельные занятия по игре на скрипке с ней проводил профессор Ицхак Рашковский. С 2013 года Лее участвовала мастер-классов в Интерлакене в Швейцарии под руководством профессора Захара Брона.

Лея, несмотря на свой юный возраст, уже играла с Лондонским Симфоническим оркестром под управлением Саймона Рэттла и с другими крупными оркестрами, заключила контракты на эксклюзивные записи и выступала по всему миру.

Вместе с ансамблем «Солисты Тель-Авива» она исполнит концерт Бетховена – одну из вершин мирового скрипичного репертуара. Единственный завершенный концерт Бетховена для скрипки с оркестром ре мажор (1806) принадлежит к лучшим произведениям этого жанра в европейской музыкальной классике и одновременно к числу самых сложных произведений скрипичного репертуара. Премьера сочинения состоялась в Вене 23 декабря 1806 года

Концерт Леи Чжу и ансамбля «Солисты Тель-Авива» откроется отрывком из балета «Весна в Аппалачах» американского композитора Аарона Копленда – произведением, которое сразу после премьеры стало одним из любимых и известных сочинений в оркестровом репертуаре. Также в программе произведение титулованного израильского композитора Зива Кожукаро «Откуда ты пришел и куда идешь» для камерного оркестра.

Новая и захватывающая комбинация ансамбля с талантливой исполнительницей, обладающей феноменальными музыкальными способностями, обещает захватывающий и незабываемый музыкальный вечер.

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«Лея Чжу возвращается»

Ансамбль «Солисты Тель-Авива»

Дирижер: Барак Таль

Лея Чжу – скрипка

В программе:

Аарон Копленд – «Весна в Аппалачах» для камерного оркестра

Зив Кожукаро – «Откуда ты пришел и куда идешь» для камерного оркестра

Бетховен – Концерт для скрипки с оркестром ре- мажор, соч. 61

Хайфа, 21 января, суббота, «Аудитория Раппопорт» , 20:30

Тель-Авив, 22 января, воскресенье, «Гейхал ха-тарбут», зал «Цукер», 20:30

Акко, 24 января, вторник, Городская консерватория («Штрау»), 19:00

Цена: билеты 120-140 шекелей, абонементы 340-550 шекелей

Приобрести билеты и абонементы можно на сайте: soloists.co.il или по телефону 051-221-8088

Текст и фото – по материалам пресс-релиза