«Любовь и буря». История классической музыки, женская версия

Верхнее фото: Илья Рам и Мааян Гольденфельд. Photo: © Loft Dresden

История классической музыки, женская версия. Концерт «Любовь и буря» Израильского Камерного Оркестра 5 марта в Тель-Авиве

В центре мартовского концерта Израильского Камерного Оркестра – праздник любви. Программа концерта охватывает четыре столетия и разные периоды в истории музыки: классический (18-й век), романтический (19-й век), современный (начало 20-го века) и модерн (21-й век).

Блестящий молодой израильско-американский дирижер Илья Рам, проживающий в Германии, где он является музыкальным руководителем оркестра Лейпцигского университета и Гейдельбергской академической филармонии, возвращается в Тель-Авив для своего дебютного выступления с Израильским Камерным Оркестром. Илья Рам отмечен критиками за харизматичную, энергичную и очень выразительную манеру дирижирования и внимание к деталям, и за то, что его не смущают формальные рамки. Программа «Любовь и буря», которая будет представлена Израильским Камерным Оркестром под его руководством 5 марта, также выходит за формальные рамки, так как в ней будут исполнены прекрасные, но малоизвестные сочинения женщин-композиторов 18-го и 19-го веков Марианны Мартинес (кантата «La Tempesta») и Луизы Фарранк (2-я Симфония), пьеса молодого израильского композитора Батьи Френклах «Инди-приветствие» («Indie Cheer», 2016), написанная под влиянием альтернативных стилей музыки – таких как инди-поп и инди-рок, а также сюита «Возлюбленный» («Rakastava») Яна Сибелиуса.

В концерте также принимает участие сопрано Мааян Гольденфельд. (Германия/Израиль).

Вторник, 5 марта 2024 г., 20:00. Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати».

Заказ билетов: https://www.ico.co.il/show/2066 .

Женщины-композиторы по сей день воспринимаются, скорее, как нечто необъяснимое, и удача их творческой жизни связывается с удачным совпадением природного таланта и особых условий. И при этом, как писала британский культуролог Анна Бир: «Женщины не стремились создать женскую музыкальную традицию, они не ждали, что появится женщина-учитель или наставник. Они просто работали в рамках музыкальной культуры, в которой доминировали мужчины».

Марианна фон Мартинес (1744 – 1812) – австрийский композитор, клавесинистка и сопрано.

Отец Марианны Мартинес был церемониймейстер нунция в Вене и друг итальянского либреттиста и драматурга Пьетра Метастазио. Метастазио поощрял обучение Марианны Мартинес, особенно в литературе и музыке. Кроме того, Марианна получила уроки от Йозефа Гайдна и Джузеппе Бонно. Она была знакома с важными личностями в политике, культуре и обществе. Между прочим, она играла для императрицы Марии Терезии. По крайней мере раз в неделю она давала музыкальные вечера в своем доме. До смерти Марианна Мартинес жила со своей сестрой. Метастазио умер в 1782 году и оставил свое состояние сестрам.

В 1772 году английский музыковед, Чарльз Берни, находился с визитом в Вене, и в один сентябрьский вечер его пригласили в гости к Пьетро Метастазио.

Разговор сменился с появлением молодой женщины, которую Берни позже описывал, как «хорошо одетую, изящную и очень элегантную». То была композитор и мастер по изготовлению клавесинов Марианна Мартинес. Описывая свой визит, Берни отмечает потрясающий голос Мартинес, ее чувство ритма и умение подать себя. Но вот курьез: он выразил озабоченность тем, что физические издержки сочинения музыки, в частности, долгое, неподвижное сидение, наклон головы вниз, могут навредить другим талантам женщины. «Как жаль, – писал он, – что ее работа, как композитора, может отрицательно отразиться на ее голосе».

Француженка Луиза Фарранк (1804 – 1875) – композитор, пианистка, педагог. Училась у Мошелеса и Гуммеля. Её творчество высоко ценили Шуман и Берлиоз, Шопен и Лист.

Почему же это имя мало говорит нам сейчас? Нужно помнить, что музыкальная жизнь Франции в тот период была сосредоточена в театре, отсюда сравнительно узкий круг известности симфонических и камерных сочинений Луизы Фарранк, при всей ее одаренности и высоких оценках знатоков, – об этом писал в своём «Всемирном биографическом словаре музыкантов» ведущий музыкальный критик эпохи Франсуа-Жозеф Фети.

Луиза Дюмон родилась в семье Жака-Эдме Дюмона, известного скульптора в четвёртом поколении (скульптором стал и её брат Огюст Дюмон). Рано проявила незаурядные художественные способности, с шести лет занималась музыкой, хорошо рисовала. Брала уроки фортепиано, училась в Парижской консерватории, позднее занималась у Игнаца Мошелеса и Иоганна Гуммеля. В 1821 г. вышла замуж за флейтиста Аристида Фарранка, взяла его фамилию, концертировала вместе с ним. Муж стал импресарио пианистки, издателем её сочинений.

На протяжении 1820-х и начала 1830-х гг. Фарранк сочиняла фортепианные пьесы для собственного исполнения, однако затем её творческий диапазон как композитора постепенно расширялся.

В середине 19 века парижские зрители всецело отдавали предпочтение опере в ущерб инструментальной музыке. Но когда в 1850 году состоялась премьера «Нонета в ми-бемоль мажоре» Луизы Фарранк в исполнении Йозефа Иоахима, которому на тот момент не было и 20 лет и который пока не успел прославиться на весь мир, композицию встретили с неописуемым восторгом.

За восемь лет до этого Фарранк взяли на должность преподавателя фортепиано в Парижскую консерваторию. Таким образом она стала одной из первых преподавательниц игры на музыкальном инструменте в Европе. Фарранк умело использовала публичный успех и потребовала прибавки к зарплате, которая на тот момент была ниже, чем у коллег-мужчин. Руководство и сотрудники консерватории согласились, и Фарранк занимала свою должность еще четверть века.

Помимо написания музыкальных произведений и преподавания, она помогала своему мужу, музыковеду и публицисту, проводить исследования и редактировать книги, включая 23-томную антологию музыкальных произведений для клавишных инструментов. После смерти супруга она продолжила его работу в одиночку, организуя дискуссии и концерты по случаю различных публикаций.

Ее научная деятельность, направленная на возрождение и публикацию работ прошлого, была необычной для того времени, но такой закулисный и неприметный труд, на самом деле, являлся большой частью той огромной работы, которую делали женщины на протяжении долгих веков.

Творчество финского композитора Яна Сибелиуса – одного из самых популярных композиторов конца девятнадцатого и начала двадцатого века – достояние не только Финляндии, оно представляет собой неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.

Композитор оставил богатое наследие: им написаны 7 симфоний, ряд симфонических поэм, 3 оркестровые сюиты, фортепианные квинтеты и трио, камерные вокальные и инструментальные произведения, музыка к драматическим спектаклям, но наиболее ярко дарование композитора проявилось в симфонической музыке. Его струнные квартеты, а особенно Концерт для скрипки с оркестром принесли Сибелиусу особенную любовь скрипачей.

Не случайно имя Сибелиуса носят финская музыкальная академия и скрипичный конкурс, который проводится в Хельсинки каждые пять лет.

В 2012 году в городе Тампере прошел первый международный хоровой конкурс, получивший имя знаменитого композитора.

Сибелиус родился в городке Хяменлинне, при крещении получил имя Юхан Кристиан Юлиус Сибелиус, в семье его называли Янне, французскую форму своего имени Ян (Жан) он начал использовать в студенческие годы. В этот исторический период росло финское национальное движение и родители Яна (отец умер в раннем детстве) несмотря на то, что сами имели шведские корни, отдали сына в финский языковой лицей. В семье любили музыку и дети получили музыкальное образование, Ян отдал предпочтение скрипке.

В 1885 году он начал изучать право в Императорском университете в Хельсинки и параллельно учился в консерватории (которая сейчас носит его имя). Его основным призванием была музыка, поэтому он вскоре оставил университет. Целью Сибелиуса было стать скрипачом-виртуозом, но он вскоре отказался от своей мечты и занялся композицией. После окончания консерватории он продолжил учебу в Берлине (1889-1890) и Вене (1890-1891).

В 1892 году Сибелиус написал свою первую симфоническую поэму «Куллерво» для двух солистов, мужского хора и оркестра. Поэма основана на карело-финском поэтическом эпосе «Калевала», который вдохновил его на многие произведения.

В зрелые годы Сибелиус совершал много международных поездок. Его туры принесли ему особое внимание и успех в Европе и США, сделав его из финского композитора композитором мирового уровня.

Сюита Яна Сибелиуса «Rakastava» для струнного оркестра, ударных и треугольника была закончена им в 1912 году. Он основал его на своем более раннем сочинении с тем же названием, песенном цикле из четырех частей для мужского хора a cappella, завершенного в 1894 году. Произведения основаны на тексте из финских народных стихотворений «Кантелетар».

Израильско-американский дирижёр Илья Рам (www.ilyaram.com) давно привлекает к себе внимание музыкальных критиков. В последнее время он проживает в Германии, и журнал Crescendo отзывается с восторгом о его выступлениях. «Рам – очень энергичный и харизматичный дирижёр», – пишет издание. «Илья Рам – блестящий молодой дирижёр. Он беспрестанно ищет новые способы передать красоту классической музыки», – добавляет журнал Kultur DNN. На сегодняшний день Илья – музыкальный руководитель Университетского оркестра Лейпцига, с которым он выступает на лучших сценах Германии и на фестивалях классической музыки. Он получил приз зрительских симпатий на конкурсе имени Евгения Светланова, и ему вручена престижная стипендия Deutsche Bank Stiftung для продолжения учебы в Высшей академии музыки и театра Германии. Наряду с его работой в оркестре Лейпцига Илья Рам дирижирует в театре Хмениц, его приглашают на выступления с оркестром Франкфурта, он выходит на сцену с такими знаменитыми солистами как виолончелистка Ильдико Сабо.

Итальяно-израильское сопрано Мааян Гольденфельд (https://www.mayangoldenfeld.com/), которая последнее десятилетие живет в Германии и выступает по всей Европе, также возвращается в свой родной Тель-Авив для своего первого выступления с Израильским Камерным Оркестром. ​

Мааян Гольденфельд, получившая высокую оценку критиков за свои вокальные данные, артистическую чувствительность и умение держаться на сцене, работает в Городском театре Билефельда. Наряду с выступлениями в операх и театральных постановках Мааян продолжает свою работу в качестве концертной певицы.

Мааян выступала под управлением многих именитых дирижеров, а также с такими ансамблями и оркестрами, как La Petite Bande, Bielefelder Philharmoniker, Neumeyer Consort, HIP Франкфурт и Camerata Villa Musica. Она выступала на многих важных сценах по всей Европе, включая, среди прочего, Концертгебау в Амстердаме и Государственный театр Висбадена и на таких фестивалях, как Maifestspiele в Висбадене, Schwetzingen Festspiele, Grandezze e Maraviglie Festival, Festival Barocco Alessandro Stradella, I Concerti di Euterpe, Пражский фестиваль старинной музыки и Международный гитарный фестиваль в Кобленце.

Мааян – лауреат премии Bärenreiter Prize 2022 года на конкурсе Генделя в Геттингене, и лауреат I премии конкурса вокалистов имени Бухмана-Меты, финалисткой Международного конкурса барокко во Фровилле и лауреатом конкурса Kammeroper Schloss Rheinsberg.

Мааян Гольденфельд получила степень магистра музыки в консерватории Бруклинского колледжа, степень бакалавра музыки в музыкальной школе Бухмана-Меты, а совсем недавно она получила еще одну степень бакалавра – в области старинной музыке в Университете искусств Берлина.

Она также выступала в качестве солистки в Лейпцигском Гевандхаусе под управлением Ильи Рама.

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Израильский Камерный Оркестр.

«Любовь и буря»

Дирижер: Илья Рам (Израиль – Америка)

Сопрано: Мааян Гольденфельд (Израиль – Германия)

В программе:

Ян Сибелиус. Сюита «Rakastava» («Возлюбленный», 1912 г.)

Мариана Мартинес: кантата «La Tempesta» («Буря», 1778 г.)

Луиза Фарранк: Симфония № 2 си-бемоль мажор, соч. 35 (1845)

Батьи Френклах «Инди-приветствие» («Indie Cheer», 2016/2024)

Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати», 5.03.2024, вторник, 20:00

Билеты: https://www.ico.co.il/show/2066 или по телефону 03-5188845

Сайт оркестра: https://www.ico.co.il

Страница в фейсбуке: https://www.facebook.com/Israel.chamber.orchestra

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=iiSgccsOc6Q https://www.facebook.com/Israel.chamber.orchestra/videos/1424552981482002/

Photo: © Loft Dresden