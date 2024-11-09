Маэстро Юлиан Рахлин отметит свой юбилей в Израиле большими концертами

Верхнее фото: Юлиан Рахлин – Vasilka Balevska

Иерусалимский Симфонический Оркестр проводит с 8 по 12 декабря в Иерусалиме, Герцлии и Ашкелоне особые концерты в честь пятидесятилетия своего художественного руководителя, дирижера и скрипача Юлиана Рахлина.

В концертах, как камерных, так и симфонических, участвуют многие музыканты, специально приезжающие из-за рубежа. Это будет большой праздник музыки и редчайшая возможность услышать таких выдающихся исполнителей, как пианист Алексей Володин, скрипач Борис Бровцын, виолончелисты Эдгар Моро и Михаил Рахлин, скрипачи Алексей Игудесман и Павел Верников, альтисты Сара Мак-Элрави и Итамар Рингель, пианисты София Рахлина, Итамар Голан и Ричард Хьюнг-Ки Джу.

Прозвучит музыка Бетховена, Малера, Баха, Брамса, Гайдна, Чайковского, Эрнеста Блоха и Эла Хоффмана.

Это будет, безусловно, редчайшее в своем роде музыкальное событие. Тем более приятно, что Юлиан Рахлин отмечает свой юбилей со своим оркестром именно в Израиле.

Накануне маэстро Юлиан Рахлин сказал:

«Я решил сделать себе подарок на 50-летие – наконец-то продирижировать Первой симфонией Малера («Титан»). В этой же программе также прозвучит Тройной концерт Бетховена, в котором солируют три моих самых близких друга – скрипач Борис Бровцын, пианист Алексей Володин и виолончелист Эдгар Моро. Когда между дирижером и музыкантами существуют дружеские связи, это добавляет особые измерения исполнению. Борис Бровцын – один из величайших скрипачей современности; выдающегося пианиста Алексея Володина мы слышали в концерте с ИСО в конце прошлого сезона, а французский виолончелист Эдгар Моро, несмотря на молодость, уже может похвастаться целым рядом исключительных достижений. Из-за сложной партии, которую Бетховен сочинил для виолончелиста в своем Тройном концерте, многие считают его «неофициальным виолончельным концертом» Бетховена».

Юбилейные вечера Юлиана Рахлина откроются праздничным камерным гала-концертом в Иерусалиме 8 декабря, а 10, 11 и 12 декабря Иерусалимский Симфонический Оркестр под руководством маэстро Юлиана Рахлина исполнит в Герцлии, Ашкелоне и Иерусалиме Первую симфонию Малера («Титан») и Тройной концерт Бетховена (солисты: Борис Бровцын, Эдгар Моро и Алексей Володин).

Программы юбилейных концертов:

«Рахлин и его друзья»: камерный гала-концерт

Воскресенье, 8 декабря, 18:00, зал Генри Краун, «Театрон Иерушалаим», Иерусалим

Исполнители:

Юлиан Рахлин, скрипка

Борис Бровцын, скрипка

Борис Кушнир, скрипка

Алексей Игудесман, скрипка

Павел Верников, скрипка

Светлана Макарова, скрипка

Сара Мак-Элрави, альт

Итамар Рингель, альт

Борис Андрианов, виолончель

Эдгар Моро, виолончель

Михаил Рахлин, виолончель

Александр Осипенко, контрабас

София Рахлина, фортепиано, чембало

Итамар Голан, фортепиано

Ричард Хьюнг-Ки Джу, фортепиано

В программе:

Бах. Бранденбургский концерт № 6, BVW 1051.

Гендель. Трио-соната соль минор для двух скрипок и бассо-континуо, соч. 2 № 6, HWV 391.

Эл Хоффман. «Фантазия и фрейлахс».

Брамс. Фортепианный квинтет фа мажор. 1-я часть.

Эрнест Блох. «Нигун» («Импровизация») из сюиты «Баал Шем» («Картины из хасидской жизни»).

Музыкальный сюрприз.

Чайковский. Струнный секстет «Воспоминание о Флоренции», соч. 70

Специальный концерт, посвященный 50-летию со дня рождения Юлиана Рахлина

В программе: Тройной концерт Бетховена и Симфония № 1 Малера («Титан»)

Иерусалимский Симфонический Оркестр

Дирижер: Юлиан Рахлин

Солисты:

Борис Бровцын, скрипка

Эдгар Моро, виолончель

Алексей Володин, фортепиано

Вторник, 10 декабря, 20:00, Центр сценических искусств, Герцлия

Среда, 11 декабря, 20:00, Центр культуры и искусств, Ашкелон

Четверг, 12 декабря, 19:30, зал Генри Краун, «Театрон Иерушалаим», Иерусалим

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Скрипач, альтист и дирижер, Юлиан Рахлин вырос и получил образование в Европе. Очень многое в его жизни связано с Израилем. С 1990 года он практически ежегодно приезжает к нам в страну. Главным дирижером Иерусалимского симфонического оркестра он является с осени 2023 года, возглавляя параллельно Симфонический оркестр Кристиансанна (столица Южной Норвегии) с сезона 2023/24, а также являясь главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Турку (Финляндия) и художественным руководителем фестиваля во дворце Эстерхази в Айзенштадте (Австрия). Юлиан Рахлин родился в 1974 году в Вильнюсе, в семье музыкантов (отец – виолончелист, мать – пианистка). В 1978-м семья эмигрировала из СССР. Рахлин учился в Венской консерватории у знаменитого педагога Бориса Кушнира и брал частные уроки у Пинхаса Цукермана.

Завоевав в 1988 году престижную награду «Юный музыкант года» конкурса «Евровидения» в Амстердаме, Рахлин приобрел мировую известность. Он стал самым молодым солистом в истории Венского филармонического оркестра.

Его дебютным выступлением с этим коллективом дирижировал Риккардо Мути. С тех пор партнерами Юлиана являются лучшие оркестры и дирижеры.

Рахлин зарекомендовал себя и как замечательный альтист. Взявшись за альт по совету Пинхаса Цукермана, он начал карьеру на этом инструменте с участия в исполнении квартетов Гайдна. Сегодня в репертуаре Рахлина – все основные сольные и камерные сочинения, написанные для альта.

Со времени своего дирижерского дебюта в 1998 году Юлиан Рахлин сотрудничал с такими коллективами, как английский оркестр «Академии святого Мартина в полях», Копенгагенский филармонический и Люцернский симфонический оркестры, Венский «Тонкюнстлероркестр», Национальный симфонический оркестр Ирландии, Филармонический оркестр Словении, Чешский и Израильский филармонические оркестры, оркестр Итальянской Швейцарии, «Виртуозы Москвы», Английский камерный оркестр, камерные оркестры Цюриха и Лозанны, «Зальцбургская камерата», Немецкий камерный филармонический оркестр Бремена.

Юлиан Рахлин говорит: «В этом сезоне мы продолжаем процесс, начатый в прошлом году – расти и развиваться, выявлять и подчеркивать уникальную идентичность оркестра. В ДНК Иерусалимского Симфонического Оркестра существует глубочайшая готовность приложить максим усилий, несмотря ни на какие обстоятельства. Это чувствует каждый, кто работает с оркестром – огромное желание стремиться к самому высокому уровню. Есть много хороших оркестров, но концерты ИСО отличаются – у них другая энергетика. В этом заключается что-то уникальное, наша идентичность, наш музыкальный почерк, что-то действительно особенное, что характеризует лучшие оркестры мира.

Для реализации моего видения абсолютно необходимо, чтобы оркестр регулярно работал с музыкантами самого высокого уровня – как дирижёрами, так и солистами. Наши приглашенные дирижеры и солисты в этом сезоне – как восходящие звезды, так и признанные во всем мире исполнители. Кроме того, наши гастроли в этом сезоне –девять концертов в центральных залах Европы с участием ведущих солистов, таких как виолончелист Готье Капюсон и пианист Иво Погорелич – призваны продемонстрировать, что наш оркестр является частью мирового сообщества.

Для достижения наших целей требуется долгий процесс совершенствования и стремления к совершенству и потому большинство концертов этого сезона исполняются дважды, трижды и даже больше. В конечном итоге мы делаем все это для того, чтобы публика знала и чувствовала, что ИСО – это уникальный оркестр».

Билеты на концерты в Иерусалиме и в Герцлии в кассе «Браво» здесь: https://best.kassa.co.il/announce/80083 и здесь: https://best.kassa.co.il/announce/80080

Билеты на концерт в Ашкелоне – в кассе зала.

Фотографии: Юлиан Рахлин– © Evgeny Evtiukhov, Vasilka Balevska, Janine Guldener; Алексей Володин – ©Marco Borggreve; Борис Бровцын – ©Andrej Grilc; Эдгар Моро by ©Warner; Оркестр – © David Vinokur

Текст подготовила Маша Хинич

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting