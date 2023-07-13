Marcos Ayala Tango Company c новым шоу «Amor y Tango» в ноябре в Израиле

Верхнее фото – © Markos Ayala Tango Company

Танго – нет другого танца в мире с такой энергией и страстью… Танго – танец на зыбкой грани света и тьмы. «В танго нет ошибок. Это не жизнь. Это просто, в этом-то и величие танго. Если ошибся – танцуй» – знаменитая цитата из фильма «Запах женщины».

Маркос Аяла танцует… Он – великий тангерос и это никто не оспаривает. Его имя стоит в ряду знаменитых танцоров, артистов сценического танго, и его шоу только подтверждают его стиль. Он, как немногие другие, умеет переплетать традиционное танго с новыми течениями, став популярным на многих сценах мира. Он тот, для кого танго стало влюбленностью и образом жизни.

Маркос Аяла и его компания вновь приезжают с гастролями в Израиль в ноябре 2023 года с новым шоу «Amor y Tango». «Любовь и Танго» – разумеется.., каким еще может быть название нового тура компании Маркоса Аялы, обладателя длинного перечня признаний и наград, таких, к примеру, как «Чемпион мира по танго» (Япония; 2006) или названным критиками «Подлинным откровением танго» после его участия в мюзикле «Chantecler Tango» (Аргентина; 2012-2014 и Франция; 2013).

С 2011 года Маркос Аяла непрерывно гастролирует по всему миру со своей постоянной партнершей Паолой Камачо и собственной компанией, представляя свои шоу на самых престижных сценах мира, сохраняя жанр танго живым, актуальным и постоянно переосмысляемым, виртуозным, обновляемым, чувственным, эмоциональным и эстетичным. Он заставляет зрителей переживать волшебные и неповторимые моменты танго, превращая каждое представление при участи 6 пар тангерос в произведение искусства, в новые, изумляющие публику интерпретации танго с высочайшим профессионализмом, утонченной элегантностью и пылкими чувствами.

Знойные ритмы и изящность танцоров увлекают зрителя в омут страсти. Танец, где партнеры в постоянном движении, где мужчины в смокингах и лакированной обуви и женщины на высоких каблуках и в роскошных платьях рисуют его сложный узор. Маркос Аяла и его партнерша Паола Камачо – идеальная танцевальная пара. Их синхронность, техника, интерпретация поражают, как и их шоу «Amor y Tango», ставящее своей целью захватить аудиторию – не на краткое мгновение, а на долгое время, рассказывая историю танго через музыкальный стиль, одежду и обычаи, раскрывая дух танца, его чувственность и харизму – дух, оставшийся актуальным и доживший до наших дней. Шоу «Amor y Tango» Маркоса Аялы в исполнении 12 выдающихся профессиональных танцоров («Путешествующее шоу со вздохом женщины…» – Semanario Argentino), которое предстоит увидеть израильским зрителям – это завораживающее театральное действо под чувственную музыку, переносящую нас в экзотическую (и в немалой степени и эротическую) атмосферу улиц и баров Буэнос-Айреса.

У женщин – умопомрачительный разрез на красном платье, туфли на шпильках и сетчатые чулки, у мужчины – зализанные волосы, лакированные ботинки и шляпа в гангстерском стиле. Страстные движения, стелящийся шаг, вихри-вращения.

Танго возникло в Буэнос-Айресе и считается национальным символом Аргентины. По одной из версий, слово танго возникло от латинского tangere – прикосновение. Танец возник в трущобах на окраине Буэнос-Айреса, в эпоху бурного развития столицы, в районах, заселенных маргинальным элементом – эмигрантами, военными беженцами, кочевыми гаучо. Это была культура нужды, где музыка была ярким и достоверным выражением пессимистического существования, осознания суровой реальности и жизни, полной лишений.

В середине 19 века танго отплясывали в аргентинских кабаках – так дамы легкого поведения, томно прижимаясь к партнерам, исполняли первую часть своей ежевечерней «культурной программы». В чопорной Европе на танец долгое время было наложено табу просто потому, что он считался развлечением для низших слоев населения. Старый Свет сдался лишь, когда понял: такой энергетики и вызывающей откровенности нет больше ни в одном танце в мире. это постоянное движение, это соло и дуэты, необыкновенная элегантность, безупречная техника, атмосфера любви и страсти.

Маркос Аяла родился в столице Аргентины, с раннего детства танцевал в традиционных танцевальных коллективах. Став профессиональным танцором, Маркос начал работать преподавателем в Национальной школе танца. Кроме того, он изучал технику классического танца, стили модерн, джаз, парные танцы и, разумеется, танго. В 2006 году, в возрасте 19 лет, он занял первое место в чемпионате мира по танго, проходившем в Японии. В 2010 году он основал свой собственный коллектив и начал выступать по всей стране, а затем и по всему миру. В 2014 году Маркос Аяла принял участие в популярной телевизионной программе «ShowMatch» Марчелло Тинли, после чего получил широкое признание во всей Аргентине. Маркос удостоился самых высочайших похвал в аргентинской прессе, а также в США и многих других странах. Он был назван «открытием танго» и «самой молодой сенсацией танго».

Сегодня Маркос Аяла считается одним из лучших танцоров танго в мире, представителем танго 21-го века.

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Marcos Ayala Tango Company – «Amor y Tango»

Кирьят-Моцкин, четверг, 2.11.2023, 20:00, Гейхал ха-Театрон

Кармиэль, пятница, 3.11.2023, 20:30, Гейхал ха-Тарбут

Ришон ле-Цион, воскресенье, 5.11.2023, 20:00, Гейхал Меир ле-Тарбут

Реховот, понедельник, 6.11.2023, 20:00, Бейт ха-Ам

Модиин, вторник, 7.11.2023, 20:00, Гейхал ха-Тарбут

Ашкелон, среда, 8.11.2023, 20:00, Гейхал ха-Тарбут

Петах-Тиква, четверг, 09.11.2023, 20:00, Гейхал ха-Тарбут

Беэр-Шева, пятница, 10.11.2023, 20:00, Центр сценических искусств

Нетания, суббота, 11.11.2023, 20:00, Гейхал ха-Тарбут

Заказ билетов: https://bit.ly/3O6jdQ3

Линк на видео – https://www.youtube.com/watch?v=CXnMlt9mcQA

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/285373733976895/285373750643560

Сайт компании Маркоса Аяла – https://marcosayalatango.com.ar/

Фотографии и видео (© Markos Ayala Tango Company) предоставлены организаторами гастролей – компанией FGK Production https://www.facebook.com/FGKproductionltd