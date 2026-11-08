Январь, когда в Израиле танцуют танго

Смокинги, шпильки и биг-бэнд: танго возвращается в Израиль — «Tango Buenos Aires» Marcos Ayala Tango Company

В начале января 2027 года аргентинская труппа Marcos Ayala Tango Company вновь приедет в Израиль с программой «Tango Buenos Aires», построенной на танго и музыке середины 20-го века, на мелодиях эпохи свинга и больших оркестров. Действие разворачивается в условном танцевальном зале сороковых-пятидесятых годов в Буэнос-Айресе, а хореография складывается из сменяющих друг друга номеров: сольных и парных танцев, канженге, милонги и эпизодов, выдержанных в свинговой манере. Мужчины выходят на сцену в смокингах и лакированных штиблетах, женщины — в вечерних платьях и туфлях на шпильках, причем наряд для каждого номера подбирался отдельно, а свет и сценография задуманы как часть общей картины и поддерживают смену темпа и рисунка танца, на которой спектакль держится от начала до конца.

Название «Tango Buenos Aires» указывает сразу на два места: на город, где родился и начал танцевать сам Маркос Аяла, и на колыбель танца, без которого не было бы ни его труппы, ни этой программы. Танго появилось в последней трети 19-го века в портовых кварталах Буэнос-Айреса и Монтевидео — в Ла-Боке, Сан-Тельмо, вокруг причалов, — когда оба города быстро росли за счет переселенцев из Европы. Итальянцы, испанцы, выходцы из Восточной Европы находили работу на бойнях, в порту и на стройках, мужчин среди них было заметно больше, чем женщин, и танец, возникший на тех же улицах, где люди жили, вобрал в себя андалузскую хабанеру, кубинскую контрданцу, ритмы кандомбе, принесенные потомками африканских рабов, и напевы итальянских и испанских песен. По одной из версий, само слово восходит к латинскому tangere — «касаться».

Долгое время респектабельное общество Буэнос-Айреса считало танго занятием городских низов и держалось от него в стороне, и положение изменилось лишь в начале 20-го века, когда танец оказался в Париже: сначала вместе с аргентинцами из состоятельных семей, привозившими его в европейские салоны, затем вместе с музыкантами и танцорами, гастролировавшими во Франции. Получив признание в Европе, танго вернулось на родину и было принято средним и высшим классом, а в 1920-30-е годы сложился его музыкальный канон, с которым связано имя Карлоса Гарделя и, позднее, Астора Пьяццоллы. Одно из самых известных определений танго принадлежит Энрике Сантосу Дисеполо, автору танго-текстов золотой эпохи: это «грустная мысль, которую танцуют».

Сам Аяла видит в танго не только танец, но и театр. «Танго — это театр в чистом виде», — говорит он, объясняя, что внутри каждого танго, даже исполняемого на обычной милонге, спрятана небольшая история: иногда трагедия, иногда комедия, иногда короткий роман. Такое представление о танце хорошо согласуется с «Tango Buenos Aires», где каждый номер имеет собственный темп и собственный рисунок. К традиции Аяла относится без осторожности музейного смотрителя: по его словам, искусство, переставшее развиваться, исчезает, и потому классические образы танго — щеголя и задиру компадрито, роковую женщину — он соединяет с сегодняшними историями. Ориентиром для него остается Астор Пьяццолла, которого упрекали в измене традиции и который, несмотря на упреки, создал новое звучание танго, сохранив верность себе.

Маркос Аяла родился в Буэнос-Айресе, с детства занимался классическим и современным танцем, джазом и акробатикой, но профессиональным танцором стал благодаря танго. В 2006 году, в девятнадцать лет, он выиграл чемпионат мира по танго в Японии, затем работал в нескольких труппах, среди которых «Tango Pasión», с которой много гастролировал, и участвовал в постановках Cirque du Soleil в качестве приглашенного хореографа. После роли в мюзикле «Chantecler Tango», сыгранной сначала в Буэнос-Айресе, затем во Франции, пресса стала называть его «открытием танго». Свою труппу Маркос Аяла создал в Буэнос-Айресе, с видением того, чтобы танго оставалось живым, развивающимся искусством, открытым диалогу с другими видами сценического искусства.

«Tango Buenos Aires» был номинирован на премию Starfish Awards как лучший танцевальный спектакль, а сам Аяла получил Latin ACE Award, и нью-йоркская ассоциация критиков признала его работу лучшим музыкальным шоу года.

С момента основания труппа гастролировала в Европе, Азии, Северной и Южной Америке и на Ближнем Востоке, включая Израиль, а на сцене Аяле неизменно партнерствует Паола Камачо: синхронные дуэтные номера, которые они выстраивают вместе, составляют значительную часть репертуара компании.

Гастроли «Tango Buenos Aires» начнутся 7 января и завершатся 24 января, и за эти две недели спектакль увидят зрители пятнадцати израильских городов, среди которых Иерусалим, Хайфа, Тель-Авив и Беэр-Шева.

*****

Marcos Ayala Tango Company «Tango Buenos Aires»

Гастроли в Израиле пройдут в январе 2027 года в следующих городах:

Маалот – четверг, 7 января, 20:00, Гехал ха-Тарбут

Герцлия — суббота, 9 января, 20:00, Центр сценических искусств Герцлия

Ришон ле-Цион — воскресенье, 10 января, 20:00, Гехал Меир ле-Тарбут

Ашкелон — понедельник, 11 января, 20:00, Гехал ха-Тарбут

Нес-Циона — вторник, 12 января, 20:00, Гехал ха-Тарбут

Иерусалим — среда, 13 января, 20:00, Театрон Иерушалаим, зал Шеровер

Ашдод — четверг, 14 января, 20:00, Центр сценических искусств

Кармиэль — пятница, 15 января, 20:30, Гехал ха-Тарбут

Хайфа — суббота, 16 января, 20:30, Аудиториум Хайфа

Петах-Тиква — воскресенье, 17 января, 20:00, Гехал ха-Тарбут

Кирьят-Моцкин — понедельник, 18 января, 20:00, Гехал ха-Театрон

Модиин — вторник, 19 января, 20:00, Гехал ха-Тарбут

Тель-Авив — среда, 20 января, 20:00, Тель-Авивский музей, зал «Реканати»

Беэр-Шева — пятница, 22 января, 20:30, Центр сценических искусств

Нетания — воскресенье, 24 января, 20:00, Гехал ха-Тарбут

Билеты: https://fgk.kassa.co.il/announce/86248

Фотографии и видео предоставлены организатором гастролей – компанией FGKProduction https://www.facebook.com/FGKproductionltd