Маркос Аяла. De Tango Y Sombras – «Танго и тени»

В ноябре в Израиле будет представлен новый спектакль компании Маркоса Аяла «De Tango y Sombras» – театр танго, в основе которого лежит философия движения, ритмы Буэнос-Айреса и древнегреческий миф о Персефоне и Аиде.

De Tango y Sombras – спектакль, в котором танго звучит как философия, как дыхание города, как путь души между светом и тьмой. Аргентинский хореограф и танцор, чемпион мира и ученик великих мастеров Буэнос-Айреса, превращает танго в язык, способный говорить о страхе, любви и преображении.В основе спектакля лежит древний миф о Персефоне и Аиде, рассказанный не словами, а движением. Персефона рождается из света, Аид обитает в тени, и их встреча становится танцем, где притяжение неразрывно связано с болью. На сцене миф превращается в историю двух существ, ищущих равновесие, – не в борьбе, а в согласии. Танго здесь напоминает дыхание, в котором каждый вдох стремится к покою, а каждое прикосновение открывает новую бездну.

Свет в De Tango y Sombras живёт своей жизнью. Он то мягко разливается по сцене, вырисовывая очертания тел, то ослепительно вспыхивает, будто отзываясь на внутреннее напряжение героев. Тени двигаются вместе с танцорами, создавая ощущение множества миров, наложенных один на другой. Пространство сцены словно дышит – из темноты рождаются силуэты, исчезающие в сиянии прожекторов, и зритель чувствует, что присутствует не на представлении, а в чьём-то сне.

Музыка соединяет традицию и современность, звучит сдержанно и пронзительно. Бандонеон переплетается со струнными, на фоне слышится ритм города, где улицы помнят танго так же, как люди – свои потери. В мелодиях Астора Пьяццоллы угадывается та же диалектика света и тьмы, к которой обращается Аяла: неуступчивость и нежность, страсть и отстранённость. Каждая музыкальная фраза становится продолжением дыхания танцоров.

Дуэты Маркоса Аялы и Паолы Камачо строятся на тонкой грани между доверием и опасностью. Их движения точны, но не холодны; каждое объятие несёт в себе историю. Партнёры будто идут по линии между жизнью и смертью, позволяя телу говорить то, что не выразить словами. В их танце нет украшений, лишь честность и ощущение мгновения, которое вот-вот растворится.

Буэнос-Айрес в De Tango y Sombras присутствует не как фон, а как живое существо. Город-порт, где пересеклись языки, культуры и судьбы, дышит в каждом звуке, в каждом шаге. В нём радость соседствует с ностальгией, а вечерняя улица становится сценой для признаний. Здесь любовь всегда сопряжена с одиночеством, и, возможно, именно поэтому танго остаётся голосом этого города – его исповедью и его памятью.

Маркос Аяла говорит о танго как о спутнике жизни, а не о профессии. Для него движение – способ не только выразить чувства, но и понять себя. Танго, по его словам, учит быть настоящим, не скрываться за маской, принимать риск как неотъемлемую часть любви. Его постановки соединяют классику и современность, сохраняя дыхание традиции и открывая пространство для новых смыслов.

De Tango y Sombras создавалось как признание в любви к танго и как попытка обновить его, вписать в язык современного театра. Из света и тени, из музыки и тишины рождается история о том, как страсть становится исцелением, а движение – способом вернуть себе душу.

Необыкновенная элегантность, безупречная техника, атмосфера любви и страсти в шоу Маркоса Аяла «De Tango y Sombras».

Гастроли компании Маркоса Аяла в Израиле с шоу «De Tango y Sombras» пройдут с 24 ноября по 7 декабря 2025 года по всей стране.

Фотографии и видео (© Diego S. Nucera fotografo) предоставлены организатором гастролей – компанией FGKProduction