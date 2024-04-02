Marcos Ayala Tango Company. Маркос Аяла и Паола Камачо с «Любовь и Танго» в мае 2024 в Израиле

«Танго – это естественная экспрессия большого города»

Астор Пьяццола

В феврале этого года в Израиле побывал с визитом президент Аргентины Хавьер Милей. Вскоре после прибытия он объявил о своем намерении перенести аргентинское посольство в Иерусалим. Милей не раз заявлял, что интересуется еврейской религией и историей, что изучает Тору и даже подумывает о переходе в иудаизм. Так пойдем же ему навстречу – пойдем в ритме танго и поначалу изучим этот удивительный «Танго аргентино», давно превратившиеся в мировой бренд.

Танцевальные студии латиноамериканского танца раскиданы по всему свету, фестиваль танго в Аргентине собирает сотни тысяч гостей, голливудские звезды танцуют танго в нашумевших мюзиклах и фильмах. Но не в фильме, а наяву, не убоявшись нашей реальности, один из лучших тангейрос Аргентины – Маркос Аяла и его компания вновь приезжают с гастролями в Израиль в мае 2024 года с новым шоу «Amor y Tango». «Любовь и Танго» – разумеется, каким еще может быть название нового тура компании Маркоса Аялы, обладателя длинного перечня признаний и наград.



Будучи еще мальчиком, Маркос Аяла услышал записи Астора Пьяццоллы и был ими очарован. Эта музыка что-то всколыхнула в нем, заставила прислушаться и вдохновила. Пьяццолла сыграл огромную роль в жизни Маркоса Айялы, рассказывающего так: «Я открывал для себя красоту танго очень постепенно, слушая музыку Пьяццоллы до тех пор, пока просто не влюбился в танго. Затем пришел черед и других композиторов, я начал находить красоту в их музыке, а затем и танцевать танго – поначалу из любопытства. А потом танец стал фундаментальной частью моей жизни. Сегодня я не могу представить в своей жизни что-то, что не имеет ничего общего с танго, танцем в целом или исполнительским искусством».

Маркос Аяла – один из ведущих современных танцоров танго, прозванный «властителем сцены». Его, существующее с 2010 года, шоу «Танго Буэнос-Айрес» с огромным успехом идет на самых знаменитых мировых площадках. Маркос Аяла, представляющий танго во всех его направлениях – художественный руководитель, хореограф и танцор – провозглашает современный и инновационный подход к традиционному жанру, чтобы сохранить интерес к танго у будущих поколений. Его новое шоу «Amor y Tango» показывает развитие «танца в танце» – через историю Буэнос-Айреса, через музыкальный стиль, моду и обычаи, раскрывая сам дух танца, его чувственность и харизму – дух, доживший до наших дней. Цель этого шоу – захватить аудиторию – не на краткое мгновение, а на долгое время.

Танго возникло в Буэнос-Айресе и считается национальным символом Аргентины. История танго не имеет письменных источников, и об эволюции танца мы можем судить приблизительно. По одной из версий, слово танго возникло от латинского tangere – прикосновение. Танец возник в трущобах на окраине Буэнос-Айреса, в Ла Бока (итальянский квартал), портовом пригороде Буэнос-Айреса, в той его части, которая называется Каменито, в эпоху бурного развития столицы, в районах, заселенных маргинальным элементом – эмигрантами, военными беженцами, кочевыми гаучо. Это была культура нужды, где музыка была ярким и достоверным выражением суровой реальности и жизни, полной лишений.

Хотя мы называем танго «аргентинским», права на него заявляет и Уругвай. Спор между Аргентиной и Уругваем о том, кто же все-таки изобрел танго, напоминает спор ирландцев и шотландцев об авторстве виски. Как это ни прискорбно для аргентинцев, считается, что первое танго «La Morocha» создал уругваец Энрике Саборидо. Самое известное танго всех времен «La Cumparsita» также сочинил уругваец Херардо Родригес. Но, если бы не было Буэнос-Айреса, мир скорее всего никогда бы не узнал этого танца.

Поначалу танго играли на гитаре, флейте и скрипке. Однако вскоре лидирующим инструментом стал бандонеон. Очень скоро танго перестало быть танцем бедняков с окраины и принялось завоевывать высший свет. Во всех фешенебельных районах Буэнос-Айреса как грибы после дождя вырастали танго-салоны. Затем танец покорил Северную Америку и докатился до Европы.

Уругваец Альфредо Гобби в 1907 году познакомил Париж с танго. Именно из Парижа этот танец начал завоевывать мир… К началу Первой мировой войны увлечение новым танцем прокатилось по Европе. А после исполнения танго Рудольфом Валентино и Беатрис Домингес в 1921 году в фильме «Четыре всадника Апокалипсиса» эта забава завсегдатаев салонов стала приобретать повальный характер…

Мировое увлечение танго с тех пор то угасало, то расцветало вновь. Но майские гастроли Marcos Ayala Tango Company Израиле – доказательство очередного расцвета этого жанра.

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Marcos Ayala Tango Company – «Amor y Tango»

Кирьят-Моцкин, среда,15.05.2024, 20:00, Гейхал ха-Театрон

Хайфа, четверг, 16.05.2024, 20:00, «Аудиториум»

Тель-Авив, пятница, 17.05.2024, 15:30, Центр Сюзан Далаль

Нетания, суббота, 18.05.2024, 20:30, Гейхал ле-Тарбут – «Аудиториум»

Иерусалим, понедельник, 20.05.2024, 20:00, «Театрон Иерушалим», зал «Шеровер»

Петах-Тиква, вторник, 21.05.2024, 20:00, Гейхал ха-Тарбут

Кармиэль, среда, 22.05.2024, 20:00, Гейхал ха-Тарбут

Ашкелон, четверг, 23.05.2024, 20:00, Гейхал ха-Тарбут

Модиин, пятница, 24.05.2024, 20:00, Гейхал ха-Тарбут

Беэр-Шева, суббота, 25.05.2024, 20:00, Центр сценических искусств, зал 1

Ришон ле-Цион, воскресенье, 26.05.2024, Гейхал Меир ле-Тарбут

Реховот, понедельник, 27.05.2024, 20:00, Бейт ха-Ам – Гейхал ха-Тарбут Реховот

Заказ билетов: https://bit.ly/3O6jdQ3

Линк на видео – https://www.youtube.com/watch?v=CXnMlt9mcQA

Фотографии и видео (© Markos Ayala Tango Company ) предоставлены организаторами гастролей – компанией FGK Production https://www.facebook.com/FGKproductionltd