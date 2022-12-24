Меа Шеарим | מאה שערים. Выставка-продажа документальных фотографий Даниила Маштакова

Заглавное фото – работа © Даниила Маштакова

С 27 декабря, перед Новым годом, в старом Яффо в галерее по адресу Kikar Kdumim 8, откроется выставка документального фотографа Даниила Маштакова. Последние четыре года Даниил постоянно проводил время в одном из мест, куда редко кто-то пойдёт по своей воле. Меа Шеарим, один из первых еврейских кварталов Иерусалима за чертой Старого города. Один из самых закрытых, неизвестных и непонятных для обывателя, этот район всегда остаётся загадкой и хранит свой особый шарм, консервативно сохраняющий атмосферу еврейских штетлов. Работы Даниила это попытка сломать стену между зрителем и повседневной жизнью ультраортодоксального сообщества.

Во время постоянных и регулярных поездок в Меа Шеарим Даниил использует камеру и классический язык черно-белой документальной фотографии в качестве инструмента познания. Посещение синагог, общение с местными жителями, погружение в праздники и чтение научных трудов о сообществе помогли автору приоткрыть эти двери, которые, казалось, были закрыты для него по умолчанию, из-за разницы сред и культурного бэкграунда. В рамках выставки “Меа Шеарим” Даниил стремится приблизить к этому опыту и зрителя.

Даниил Маштаков, молодой репатриант из России, сделал алию в 2016 году. С 2018 года профессионально занимается документальной фотожурналистикой и другими фотопроектами. В 2020 году закончил школу фотодокументалистики “ДокДокДок” (Санкт-Петербург). С 2021 года работает журналистом и радиоведущим на радио “Кан Рэка”. В своих работах он изучает тему религии и взаимодействия этнических сообществ в Израиле и Палестине. Участник фотовыставок, публицист, публиковался в многочисленных русскоызычных и ивритоязычных изданиях в России и Израиле. “Меа Шеарим” первая авторская выставка молодого фотографа.

Все работы, представленные на выставке, продаются. Часть заработанных денег будет пожертвовано в пользу организаций, занимающихся гуманитарной помощью жителям Украины, пострадавшим в войне.

Организаторы выставки: Движение “Ялла Балаган” и отделение муниципалитета города Тель Авив – Старый Яффо (יפו העתיקה).

Продлится выставка «Меа Шеарим» всего тря дня, с 27 по 29 декабря.

Галерея Кикар Кдумим 8, недалеко от фонтана знаков зодика, Старый Яффо, Тель-Авив.

Текст и фото – по материалам пресс-релиза