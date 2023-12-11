Верхнее фото: Цзе Юань – credit Hangchuan Zuo

Спустя два месяца после трагедии черной субботы 7 октября, постигшей Израиль, и последовавшего за тем периода, скорби и боли, который не завершился до сих пор, Ансамбль «Солисты Тель-Авива” объявляет о своем возвращении на сцену.

Второй концерт сезона «Между классикой и романтикой» состоится, как и планировалось, с 20 по 24 января в Хайфе, Тель-Авиве, Ашкелоне, Алон-Швуте и Акко. В концертах принимает участие всемирно известный китайский пианист-виртуоз Цзе Юань. Концерт «Между классикой и романтикой» посвящен двум величайшим в мировой истории музыки композиторам – Бетховену и Шуберту. Несмотря на то, что оба композитора жили и творили в одном и том же городе, Вене, в одни и те же годы в начале XIX века, и умерли с разницей всего в год, Бетховен считается композитором классического периода, а Шуберт – композитором-романтиком. Программа составлена из произведений, которые прекрасно демонстрируют сходство и различие этих двух композиторов-гигантов. Также в программе – «Еврейская сюита» для оркестра Марка Лаври, одного из основателей израильского направления в мировой классической музыке.

Хайфа: вторник, 20.1.24, в 20:00, Аудитория Раппопорта

Тель-Авив: воскресенье, 21.1.24, в 20:30, Гейхал ха-Тарбут, зал «Цукер».

Ашкелон: понедельник, 22 января 2024 г., 20:00, Гейхал ха-Тарбут.

Акко: вторник, 23 января 2024 года, в 19:00, Городская консерватория.

Алон-Швут: среда, 24 января 2024 г., 20:00. Матнас Алон Швут, Гуш-Эцион.



Ансамбль «Солисты Тель-Авива» объявляет о датах второго концерта сезона «Между классикой и романтикой» – с 20 по 24 января в Хайфе, Тель-Авиве, Ашкелоне, Гуш-Эционе и Акко.

Художественный руководитель Ансамбля «Солисты Тель-Авива» – Барак Таль; солист – китайский пианист Цзе Юань, уже снискавший себе во всем мире репутацию виртуозного исполнителя, и коллектив высокопрофессиональных музыкантов Ансамбля «Солисты Тель-Авива» подготовили программу, посвященную двум величайшим композиторам – Бетховену и Шуберту. Несмотря на то, что оба композитора жили и творили в одном и том же городе, Вене, в одни и те же годы – начало XIX века, и умерли с разницей всего в год, Бетховен считается композитором классического периода, а Шуберт – композитором-романтиком. Произведения, которые прозвучат в программе концерта – Фортепианный концерт № 3 до минор Людвига ван Бетховена и Симфония № 5 Франца Шуберта – прекрасно демонстрируют сходство и различия между этими двумя великими композиторами.

Также в программе – «Еврейская сюита» для оркестра Марка Лаври, одного из основателей израильского направления в мировой классической музыке.

Лаври родился в Риге, в семье музыкантов, учился музыке в Латвии и Германии.

В своем творчестве Лаври сочетал древние элементы ближневосточного фольклора (который он записывал и исследовал) с восточноевропейскими еврейскими мелодиями и, по его словам, стремился «воспевать Страну Израиля – юную, строящуюся, но также и древнюю, библейскую – столь далекую и столь близкую нам».

«Еврейская сюита» Марка Лаври также черпает вдохновение из мелодий и ритмов, типичных для еврейской народной музыки. Третий эпизод даже назывался «Хасидский танец», а позже Лаври решил взять за основу сцену из своей оперы «Дан ха-Шомер», где старейшины вспоминают празднование Симхат Тора, которое отмечалось в еврейском городе в изгнании. Впервые пьеса была исполнена в Берлине в апреле 1931 года, а затем оркестром Палестинского радио – в 1936 и 1937 годах.

«Мы рады вернуться и выступить перед публикой после долгого трагического периода во втором концерте сезона, как и было запланировано до трагедии 7 октября. Музыка, хотя бы на короткое время, способна помочь слушателю забыть о боли, которую мы все испытываем сегодня в Израиле; музыка может ненадолго перенести нас в другие миры. На этих концертах мы постараемся принести нашим слушателям немного спокойствия, мира и радости, – говорит Барак Таль, художественный руководитель Ансамбля. – Для меня также очень радостно вновь сотрудничать с китайским пианистом Цзе Юанем, который возвращается, чтобы играть с ансамблем после его незабываемых выступлений в Израиле в 2019 году, – добавляет Таль, – мы выступали вместе с Цзе Юанем в Китае, Румынии и Корее, и везде, где он появлялся, его встречали такими овациями, как встречают рок-звезд».

Пианист-виртуоз Цзе Юань считается одним из самых известных пианистов Китая, он успешно выступал в более чем 40 странах и в 500 городах мира, в том числе в таких концертных залах, как Карнеги-Холл в Нью-Йорке, Musikfrain в Вене и Национальном центре исполнительских искусств в Китае, а также с такими оркестрами, как Нью-Йоркский Филармонический, Дрезденский Филармонический, Симфонический оркестр Баварского радио, Национальный Симфонический оркестр Китая, и около сотни других оркестров во всем мире.

Газета «Нью-Йорк Таймс» отметила его «превосходную технику и музыкальность, которые делают Юаня лидером среди пианистов своего поколения». В мировой прессе музыканта не раз называли «поэтом фортепиано».

Он считается самым молодым музыкантом, выступающим в качестве арбитра на престижных фортепианных конкурсах в Китае и во всем мире. Музыкант занимает руководящие должности в трех наиболее важных учреждениях музыкального образования Китая, а также является художественным руководителем четырех международных фестивалей в Китае.

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Ансамбль «Солисты Тель-Авива»

«Между классикой и романтикой»

Дирижер: Барак Таль

Солист: Цзе Юань (Китай) – фортепиано

В программе:

Марк Лаври. “Еврейская сюита»

Людвиг ван Бетховен. Фортепианный концерт №3 до минор ор.37

Франц Шуберт. Симфония №5

Хайфа: вторник, 20.1.24, в 20:00, Аудитория «Раппопорт».

Тель-Авив: воскресенье, 21.1.24, в 20:30, Гейхал ха-Тарбут, зал «Цукер».

Ашкелон: понедельник, 22 января 2024 г., 20:00, Гейхал ха-Тарбут.

Акко: вторник, 23 января 2024 года, в 19:00, Городская консерватория.

Алон-Швут: среда, 24 января 2024 г., 20:00. Матнас Алон Швут, Гуш-Эцион.

Билеты – https://www.soloists.co.il/202324

Текст и фото – по материалам пресс-релиза