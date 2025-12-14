Между Ханукой и Новым годом: мультфильмы возвращаются в джазе!

«Назад в Сказку»: мульт-концерт для всей семьи и для тех, кто помнит детство.

Хайфа, 22 декабря, 19:00, зал Gig-House (ул. Элияху Хаким, 6)

В конце декабря на календарях появляется особый промежуток времени – между последним днем Хануки и наступающим Новым годом. Временной промежуток, когда можно оглянуться назад и вспомнить, каким был зимний праздник в детстве. Именно в эти дни оркестр SymFunny представит в зале Gig-House в Хайфе в программу «Назад в Сказку» – концерт, построенный на песнях из старых мультфильмов, которые несколько поколений знают наизусть.

Песни, которые не нуждаются в представлении: «Песенка Мамонтёнка», «Облака», «Голубой вагон», «Бременские музыканты», «Простоквашино» – мелодии, которые давно стали частью общей культурной памяти. Их пели в детских садах, во дворах, на семейных праздниках. Они не требуют объяснений, дополнительных пояснений, не требуют перевода и не зависят от возраста слушателей.

SymFunny возвращает эти песни на сцену, но не в привычном виде. Оркестр под руководством пианиста и композитора Даниэля Круглова и продюсера Дениса Вуля работает с этими старыми песнями как с полноценным музыкальным материалом – переосмысляет аранжировки, добавляет джазовые интонации, раскрывает то, что скрыто в простых мелодиях, пригласив в этот проект четырех солистов с разными вокальными школами и опытом.

Софи Чудновская – джазовая певица, актриса театра и дубляжа, чей голос узнают по десяткам фильмов и сериалов.

Евгений Зайцев – актер, певец, участник мюзиклов и международных проектов, также работающий в дубляже.

Елена Евтушенко – оперная певица, привносящая в программу академическую точность.

Александр Фарбштейн – артист с характерным тембром и сценическим присутствием.

Каждый из них ведет свою линию в общей истории концерта, создавая музыкальную линию не как набор номеров, а как цельное повествование.

Сам же оркестр SymFunny собран из музыкантов Хайфского симфонического оркестра и биг-бэнда. Многие из этих музыкантов учились в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Одессе – городах с сильными музыкальными школами. В Израиле они продолжают работать в разных жанрах, но в SymFunny находят возможность соединить академическую подготовку с джазовой свободой и готовностью к импровизации.

Концерт сопровождается видеопроекцией, где используются как кадры из оригинальных мультфильмов, так и новые визуальные решения, созданные с помощью современных технологий, включая элементы искусственного интеллекта. Визуальная часть не подменяет живое исполнение, а дополняет его, создавая пространство, где музыка и изображение существуют параллельно. За визуальные эффекты в этом проекте отвечает Анна Пинскер.

В программе также появятся Дед Мороз и Снегурочка – персонажи, связывающие европейскую традицию с постсоветской праздничной эстетикой – а как часть той самой новогодней атмосферы, которую помнят с детства.

Идея SymFunny принадлежит музыканту и продюсеру Денису Вулю. Название родилось из соединения слов «симфонический» и «забавный» – и точно описывает подход коллектива, где профессионализм не конфликтует с легкостью, а серьезная музыкальная работа не мешает ощущению праздника.

Концерт «Назад в Сказку» проходbт в дни, когда один праздник уже завершился, а другой еще не начался. Последний день Хануки 22 декабря в Хайфе – время, когда можно позволить вспомнить, какой была музыка детства, и услышать, как она звучит сегодня.

«Назад в Сказку» – концерт для тех, кто хочет вернуться туда, где музыка была частью истории, а истории рассказывались через музыку.

Обратите внимание на время начала концерта – 19:00! Приходите с детьми, для которых предусмотрено угощение!

