Музыка в кино и в проекте «SymFunny»

12 июня ансамбль «SymFunny» представит в Хайфе новое шоу-концерт «SymFunny в кино», музыкальное путешествие через времена и пространства к величайшим саундтрекам из культовых фильмов.

Музыка и кино – две неразрывные сферы. Без музыки кино не смотрится, без кино многие песни и шлягеры не звучат. Музыка – это эмоции, атмосфера, стиль, акцентирование ключевых моментов сюжета.

Такие композиторы, как Макс Штайнер, Бернард Херрманн, Нино Рота, Мишель Легран, Джон Уильямс, Филип Гласс, Макйл Найман внесли неизмеримый вклад в музыку для кино, создав музыкальные темы, которые стали синонимами фильмов.

О таперах к немому кино уже сняты звуковые фильмы, но немое кино давно ушло в прошлое, а вот представить фильм без саундтрека невозможно. И сама суть саундтрека в кино оживает на сцене в новом шоу «SymFunny в кино» проекта «SymFunny», подготовившего новую программу после шумного (в лучшем смысле слова шумного) успеха «SymFunny на бис». Премьера нового шоу в Хайфе 12 июня в зале «Раппопорт» – шоу, в котором будут объединены культовые саундтреки из мира кино, опера и живая импровизация.

«SymFunny в кино» – это знаменитые саундтреки из знаменитых фильмов: от «Братьев Блюз» до «Пятого элемента» в исполнении хорошо знакомых израильской публике музыкантов. Это шоу не только напоминает о любимых кинолентах, но и представляет новое прочтение классической и современной музыки, гармонично объединяя их в единое целое.

Маэстро Даниэль Круглов, режиссер-постановщица Элина Амромина и музыканты «SymFunny в кино» рассказывают историю, которая ещё не была написана, но возникла благодаря энергии творческого двигателя проекта – продюсера и тромбониста Дениса Вуля.

Гости проекта «SymFunny в кино»: Вероника Брук – солистка Израильской Оперы; джазовый саксофонист Александр Бриль; сопрано Вероника Курманова – солистка оперы и филармонии, известная также своим джазовым мастерством.

Неизменными в составе «SymFunny» является ритм-группа Хайфского Биг-Бэнда – Стас Зильберман и Наритан Топчу. И основа шоу – групп медных духовых (brass – группа) Хайфского Симфонического Оркестра: трубы – Михаил Головин и Армен Асланян, валторна – Александр Болдырь, туба – Адар Бен-Арон, тромбоны – Эрик Вуль и Денис Вуль.

Возникший шесть лет назад проект «SymFunny» возродился в Хайфе зимой прошлого года, когда в Израиле появились десятки известных музыкантов, аранжировщиков, композиторов. Выпускники престижных школ и консерваторий Москвы, Петербурга, Одессы, Киева, ученики именитых профессоров и великих маэстро, представители всех музыкальных специальностей, направлений и школ от оперы до джаза, от духовых до ударных, «звездным нашествием» ворвались в культурную жизнь страны. Появились и придумали вместе с музыкантами Хайфского Симфонического Оркестра проект «SymFunny», цель которого очень проста – дарить людям музыку и радость. В составе ансамбля «SymFunny» – классические музыканты и джазисты, оперная певица и композитор, аранжировщик и исполнитель.

Идея создания нового ансамбля «SymFunny» принадлежит музыканту и продюсеру Хайфского Симфонического Оркестра и Хайфского Биг-Бэнда Денису Вулю. Воодушевленный музыкальными проектами, в стиле «Комеди-Мьюзик», музыкант мечтал соединить в одном ансамбле струнные и духовые инструменты. Его первый опыт назывался «SymFunny-Brass» и начинался с квинтета медных духовых инструментов. Название SymFunny построено на игре слов «симфония» и «фан» и говорит само за себя. «SymFunny» – это универсальный ансамбль лучших музыкантов, исполняющий виртуозно как «Времена года» Вивальди, так и современные джазовые хиты. Это соединение струнного ансамбля симфонического оркестра с ритм-группой биг-бэнда, и оперным вокалом.

*******

Музыкально-развлекательное шоу «SymFunny в кино»

В программе: музыка к кино – саундтреки к популярным фильмам, арии из опер, импровизации.

Хайфа, Аудиториум, зал «Раппопорт», 12 июня 2024 года, среда, 20:00

Участники: «SymFunny в кино»:

Ударные – Стас Зильберман и Наритан Топчу.

Труба – Михаил Головин и Армен Асланян.

Валторна – Александр Болдырь.

Туба – Адар Бен-Арон.

Тромбон – Эрик Вуль и Денис Вуль.

Фортепиано и аранжировки – Даниэль Круглов.

Гости проекта «SymFunny в кино»: Вероника Брук – солистка Израильской Оперы; джазовый саксофонист Александр Бриль; сопрано Вероника Курманова – солистка оперы и филармонии, известная также своим джазовым мастерством.

Режиссёр – Элина Амромина

Продюсер и создатель проекта «SymFunny на бис» – Денис Вуль, концертмейстер группы тромбонов Хайфского Симфонического Оркестра, продюсер Хайфского Биг-Бэнда.

Ритм группа Хайфского Биг-Бэнда

Заказ билетов в кассах: «Браво» https://2.kassa.co.il/announce/78308

«Этос» אתוס • SymFunny בסרט • (smarticket.co.il)

или по телефону *9300

Фотографии (© – Denis Katkin, Александр Малкин, Наритан Топчу) – предоставлены проектом «SymFunny на бис»