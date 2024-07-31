Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Georgijs Osokins – photo © Janis Romanovskis

«Музыка – не только источник утешения или отдыха, но также идеология» – Пауло Коэльо

Международный фестиваль камерной музыки Иерусалим 2024. Художественный руководитель: Елена Башкирова.

Международный фестиваль камерной музыки в Иерусалиме пройдет в этом году в 27-й раз. В его программе семь концертов с участием ведущих мировых музыкантов. В разнообразной программе известные и любимые шедевры сочетаются с захватывающими редко исполняемыми произведениями.

Несмотря на сложную ситуацию в стране, устроители фестиваля все-таки решили его провести: музыка способна залечивать душевные раны и помогает ненадолго отвлечься от тяжелых новостей.

В этом году фестиваль посвящен квинтету во многих его формах: произведения для струнных инструментов, ансамбли духовых и фортепиано и многое другое. Посредством величайших произведений этого жанра таких композиторов, как Моцарт, Бетховен, Брамс, Брукнер и Шнитке, фестиваль исследует богатые и разнообразные оттенки комбинаций пяти инструментов.

Среди музыкантов, которые примут участие в фестивале этого года, – израильских и международных – старые друзья, такие как пианисты Елена Башкирова и Денис Кожухин, скрипачи Михаэла Мартин, Маделин Карруццо и Марк Карлинский, альтист Адриен Ла Марка, виолончелисты Франс Хельмерсон и Тим Парк, кларнетист Пабло Берген и другие.

В этом году фестиваль также приветствует новые имена, такие, как пианисты Гиоргий Осокинс, Итамар Кармели и Игорь Левит, скрипачи Ницан Бартана и Федор Рудин, альтисты Нога Шахам, Катрин Шпигель и Роман Спитцер, виолончелистка Харан Мельцер, гобоистка Кристина Гомес Годой и другие.

В ряде концертов прозвучат художественные песни – лидер – в исполнении баритонов Томаса А. Бауэра, Томаса Хэмпсона и Дитриха Хеншеля.

Иерусалимский международный фестиваль камерной музыки, 3–7 сентября 2024 г., Иерусалим, зал YMCA.

27-й Иерусалимский международный фестиваль камерной музыки, одно из самых престижных и важных событий в мире классической музыки в Израиле, пройдет 3-7 сентября в зале YMCA в Иерусалиме.

В этом году, несмотря на сложную ситуацию в стране, а может быть, и из-за нее, организаторы фестиваля решили его не отменять, ведь музыка может стать лекарством для страдающей души. Музыка способна поддерживать психическое и физическое здоровье даже в условиях травмирующих событий, подобных тем, которые пережила наша страна 7 октября. Музыка — это защитный механизм, который может помочь противостоять ужасной современной реальности и пережить ее.

«В эти трудные дни мы с особой радостью и волнением встречаем как наших давних и верных друзей, так и музыкантов, которые приезжают в Израиль впервые. Это лишь доказывает, что музыка преодолевает пропасть между людьми и объединяет их, где бы они ни были», — говорит продюсер фестиваля Ури Дрор.

В семи концертах, которые пройдут в течение пяти дней фестиваля, примут участие израильские и международные исполнители, в том числе пианистка и художественный руководитель фестиваля Елена Башкирова, так и ветераны фестиваля, такие как пианисты Фламена Мангова и Денис Кожухин, скрипачи Микаэла Мартин, Маделин Карруццо и Марк Карлинский, альтист Адриен Ла Марка, виолончелисты Франс Хелмерсон, Астриг Сираносян и Иван Кризна, кларнетист Пабло Берген и другие.

В этом году в фестивале впервые примут участие израильские и международные музыканты, такие как пианисты Георгий Осокинс, Итамар Кармели и Игорь Левит, скрипачи Ницан Бартана и Федор Рудин, альтисты Нога Шахам, Катрин Шпигель и Роман Спитцер, виолончелист Харан Мельцер, гобоистка Кристина. Гомес Годой и другие.

В этом году центре программ фестиваля – квинтет во многих его формах: произведения для струнных, духовых, фортепианных квинтетов и многое другое. И в первую очередь – квинтеты Вольфганга Амадея Моцарта: прозвучат струнные квинтеты, такие как Струнный квинтет соль минор, KV 516, Струнный квинтет № 6 си-бемоль мажор, KV 614 и другие. Публика сможет насладиться и удивительным кларнетовым квинтетом Моцарта – Квинтетом си-бемоль мажор для кларнета и струнных, KV 581, а также квинтетом для духовых инструментов и фортепиано – Квинтет ми-бемоль мажор для фортепиано и деревянных духовых инструментов, KV 452.

Сочетание пяти инструментов вдохновляло многих композиторов, так что кроме сочинений Моцарта мы услышим квинтеты Людвига ван Бетховена с фрагментами из цикла «К далекой возлюблюбленной», опус 98, Квинтет ми-бемоль мажор для фортепиано, гобоя, кларнета, валторны и фагота, опус 16, фортепианное трио №7 «Эрцгерцог» си-бемоль мажор, опус 97 и другие.

На фестивале прозвучат также квинтеты Иоганнеса Брамса. Такие произведения, как Струнный квинтет № 1 фа мажор, опус 88, Кларнетовое трио си минор, опус 114 и другие. Кроме того, мы услышим квинтеты Пауля Хиндемита – «Маленькая камерная музыка для духового квинтета», опус 2/24 в исполнении Тель-Авивского квинтета, Белы Бартока – Фортепианный квинтет до мажор, S.23, Феликса Мендельсона – «Гебриды, или Фингалова пещера», опус 26, песенный цикл «Зимний путь», D. 911, Франца Шуберта и др.

В ряде концертов прозвучат лидер – художественные песни в исполнении певцов-баритонов Томаса А. Бауэра, Томас Хэмпсона и Дитриха Хеншеля.

«Мы ждем вас в сентябре, чтобы вместе насладиться выдающимися произведениями этих и многих других композиторов. Наши любимые музыканты вместе с новыми дарованиями представят разнообразную и захватывающую программу, которая гарантирует слушателям незабываемые впечатления», — говорит художественный руководитель фестиваля Елена Башкирова. «С невероятным волнением мы представляем вам фестиваль, чьи программы включают в себя шедевры камерной музыки в исполнении наших выдающихся музыкантов, которые счастливы вернуться, чтобы играть музыку в Иерусалиме. К ним присоединяются замечательные новые лица. Как обычно на нашем фестивале, хорошо знакомые и любимые публикой шедевры сочетаются с захватывающими, но редко исполняемыми произведениями».

27-й Международный фестиваль камерной музыки в Иерусалиме, 3–7 сентября, зал YMCA, Иерусалим

Продюсер: музыкальный центр «Мишкенот Шаананим», Иерусалим

Художественный руководитель: Елена Башкирова

Стоимость билета: 60-170 шекелей

Специальный концерт – «Зимний путь» с Томасом Хэмпсоном и Еленой Башкировой: стоимость билета: 320-295 шекелей.

Для солдат – бесплатные билеты при наличии мест в день концерта при предъявлении удостоверения.

Для приобретения билетов звоните: 02 6250444.

Билеты онлайн можно приобрести на сайте: www.jcmf.org.il.

Полная программа фестиваля на сайте: https://did.li/OTvIw