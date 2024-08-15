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Tel Aviv Global

«Moi Ver / Моше Равив / Моше Воробейчик. Модернизм в переходный период»

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Moshe Vorobeichic (Moï Ver), Self-portrait, 1928 Gelatin silver print © Yossi Raviv-Moi Ver Archive. Reproduction: Yigal Pardo

Верхнее фотоMoshe Vorobeichic (Moï Ver), Self-portrait, 1928.Gelatin silver print. © Yossi Raviv-Moi Ver Archive. Reproduction: Yigal Pardo

Выставка, которая продлится в Тель-Авивском музее искусств до 1 февраля 2025 года – первая масштабная выставка в Израиле фотографа, художника и графика Моше Воробейчика-Равива (1904 г. местечко Заскевичи, Российская империя, нынешняя Беларусь – 1995 г. Цфат, Израиль), также известного как Moi Ver. Выставка приурочена к 100-летию со дня начала его творческой карьеры и посвящена авангардным работам Моше Равива в области фотографии (сразу в скобках – Равив был также известен как художник и стал одним из основателей квартала художников в Цфате, где обосновался в 1950-е годы). На выставке показано, как в те давние уже годы – 1920-30-е – сочетались фотодокументалистика, авангард и эксперимент.

Воробейчик получил широкое образование в области искусства и фотографии, в том числе и в Баухауз в Дессау, куда он поступил в 1927 году и где учился у таких мастеров, как Пауль Клее, Василий Кандинский, Йозеф Альберс, Ласло Мохой‑Надь, Фернан Леже. Он был одним из шести фотографов – выпускников этой школы, которые иммигрировали в подмандатную тогда Палестину после прихода к власти нацистов в Германии и рассказали о движении «Новая фотография» («Новая объективность»), которым тогда так увлекались в Европе. Воробейчик был одним из революционеров этой области фотографии, экспериментируя не только с новинками документалистики, но также и с тенденциями русского авангарда. После Дессау он также учился в Париже, в том числе и фотографии в École Photo Ciné.
За годы жизни в Европе – в Вильнюсе, Дессау, Париже и Польше – Моше Воробейчик  работал в области фотографии, создавал плакаты, афиши, выпускал альбомы, документировал жизнь еврейских общин. Когда в 1934-м году он переехал в Эрец-Исраэль, то поселился в Тель-Авиве и продолжил, начатое еще в Европе, сотрудничество с различными сионистскими организациями, используя в  фотографии свой особый, новаторский стиль как  для поддержания сионистской идеи, так и для развития своего искусства.

Moshe Vorobeichic (Moï Ver), From the series Faces of Yesterday – Jews in Poland between 1929-1939 Gelatin silver print Moshe Vorobeichic (Moï Ver), From the series Faces of Yesterday – Jews in Poland between 1929-1939 Gelatin silver print. © Yossi Raviv-Moi Ver Archive. Reproduction: Yigal Pardo

Moshe Vorobeichic (Moï Ver), From the series Faces of Yesterday – Jews in Poland between 1929-1939. Gelatin silver print.
© Yossi Raviv-Moi Ver Archive.
Reproduction: Yigal Pardo

Творчество Воробейчика было тесно связано с трансформациями европейской культуры; он был приверженцем модернистских течений своего времени и одновременно чутко реагировал на социально-национально-политические изменения внутри еврейских общин. Он документировал «старую» еврейскую общину наряду с «новой», возникающей в Эрец-Исраэль и в кибуцах, документировал происходящее и в Хахшарот в Польше – своего рода «подготовительных» кибуцах. Но в отличие от идеологического подхода сионистского движения, целью которого было заменить образ еврея диаспоры на образ нового еврея — земледельца и покорителя пустыни, Воробейчик был приверженцем не идеологии, а своих миров. Он сохранил свои восточно-еврейские культурные и ментальные корни, принимая при этом зарождающуюся культуру Эрец-Исраэль.

Архив Моше Воробейчика стал доступен исследователям и кураторам только в последнее десятилетие. За исключением различных групповых выставок, на которых были представлены немногие его фотоработы, объем и содержание архива до недавнего времени были неизвестны и не изучены. Выставка «Moi Ver. Модернизм в переходный период» представляет продолжающийся диалог произведений Воробейчика и прослеживает его авангардные фотографии на протяжении двух с половиной десятилетий на примерах серий фотографий и работ, созданных им в разные периоды, в разных странах и в разных стилях.

Его работы также включали графику, иллюстрацию и живопись. В 1950-е годы он перестал фотографировать, посвятил время живописи и присоединился к сообществу художников Цфата, сменив фамилию Воробейчик на Равив. В результате Moi Ver (сокращение от Моше Воробейчик) практически исчез из области фотографии, и лишь немногие знали о связи между фотографом-авангардистом и Моше Равивом, мистическим художником из Цфата.

Moshe Vorobeichic (Moï Ver), Tel-Aviv , A City is Born, 1936-37Photomontages , Gelatin silver prints © Yossi Raviv-Moi Ver Archive Reproduction: Yigal Pardo

Moshe Vorobeichic (Moï Ver), Tel-Aviv , A City is Born, 1936-37 Photomontages , Gelatin silver prints © Yossi Raviv-Moi Ver Archive Reproduction: Yigal Pardo

Модернистский путь Воробейчика начался в Вильнюсе: он документировал город через экспериментальную съемку. Те фотографии были опубликованы в его первом альбоме «Еврейская улица в Вильнюсе» (1931). В том же году он создал и одно из важнейших своих произведений, названное в честь города, принесшего ему мировую известность – альбом «Париж» (1931), куда он переехал жить после окончания учебы в Германии. Именно в Париже по совету знаменитого писателя Андре Мальро он взял псевдоним Moï Ver – сочетание аббревиатуры имени Мойиз – Моше на французский лад и фамилии Воробейчик.

На выставке в Тель-Авивском музее искусств впервые представлены альбомы, серии и фотографии, в том числе фотомонтажи (проекция нескольких негативов на один лист фотобумаги) и серия C-contra, созданная в 1931 году и показанная лишь однажды на выставке в Кельне в 1987 году. Ее значение велико, поскольку она демонстрирует фотографии, впервые напечатанные самим фотографом, и дает возможность узнать, как он хотел развивать это направление экспериментальной фотографии, которая стала отождествляться с его именем. В архиве фотографа куратор выставки доктор Рона Села нашла подготовленный им монтаж с инструкциями по развешиванию выставки в Кёльне и фотографиями инсталляции. Она перегруппировала разрозненные изображения и объединила их в одну работу, которая снова показана здесь впервые после смерти Моше Воробейчика.

Ссылка на страницу выставки на сайте Тель-Авивского музея искусств: Moï Ver/Moshe Raviv: Modernism in Transition \ Tel Aviv Museum of Art (tamuseum.org.il)

Moshe Vorobeichic (Moï Ver), Mother and Children on Market Day, 1937 From the series Faces of Yesterday, Jews in Poland between 1929–1939. Gelatin silver print. © Yossi Raviv-Moi Ver Archive. Reproduction: Yigal Pardo

Moshe Vorobeichic (Moï Ver), Mother and Children on Market Day, 1937 From the series Faces of Yesterday, Jews in Poland between 1929–1939.Gelatin silver print.
© Yossi Raviv-Moi Ver Archive.
Reproduction: Yigal Pardo

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Тель-Авивcкий музей искусств. מוזיאון תל אביב לאמנות (tamuseum.org.il)
«Мой Вер/Моше Равив. Модернизм в переходный период».
До 1/02/2025
Куратор: доктор Рона Села.

Советую прочитать воспоминания внука Моше Равива – канадского журналиста Дэна Фалька – «Взгляд на Вильнюс через дедушкин объектив» https://lechaim.ru/events/vzglyad-na-vilnyus-cherez-dedushkin-obektiv/  (Дэн Фальк. Перевод с английского Нины Усовой 3 мая 2020 г.)

Оригинальная публикация: Seeing Vilnius Through My Grandfather’s Lens
Seeing Vilnius Through My Grandfather’s Lens – Tablet Magazine
https://www.tabletmag.com/sections/community/articles/vilnius-through-my-grandfathers-lens

Маша Хинич. Все иллюстрации предоставлены пресс-службой Тель-Авивского музея искусств

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