«Moi Ver / Моше Равив / Моше Воробейчик. Модернизм в переходный период»

Верхнее фото – Moshe Vorobeichic (Moï Ver), Self-portrait, 1928.Gelatin silver print. © Yossi Raviv-Moi Ver Archive. Reproduction: Yigal Pardo

Выставка, которая продлится в Тель-Авивском музее искусств до 1 февраля 2025 года – первая масштабная выставка в Израиле фотографа, художника и графика Моше Воробейчика-Равива (1904 г. местечко Заскевичи, Российская империя, нынешняя Беларусь – 1995 г. Цфат, Израиль), также известного как Moi Ver. Выставка приурочена к 100-летию со дня начала его творческой карьеры и посвящена авангардным работам Моше Равива в области фотографии (сразу в скобках – Равив был также известен как художник и стал одним из основателей квартала художников в Цфате, где обосновался в 1950-е годы). На выставке показано, как в те давние уже годы – 1920-30-е – сочетались фотодокументалистика, авангард и эксперимент.

Воробейчик получил широкое образование в области искусства и фотографии, в том числе и в Баухауз в Дессау, куда он поступил в 1927 году и где учился у таких мастеров, как Пауль Клее, Василий Кандинский, Йозеф Альберс, Ласло Мохой‑Надь, Фернан Леже. Он был одним из шести фотографов – выпускников этой школы, которые иммигрировали в подмандатную тогда Палестину после прихода к власти нацистов в Германии и рассказали о движении «Новая фотография» («Новая объективность»), которым тогда так увлекались в Европе. Воробейчик был одним из революционеров этой области фотографии, экспериментируя не только с новинками документалистики, но также и с тенденциями русского авангарда. После Дессау он также учился в Париже, в том числе и фотографии в École Photo Ciné.

За годы жизни в Европе – в Вильнюсе, Дессау, Париже и Польше – Моше Воробейчик работал в области фотографии, создавал плакаты, афиши, выпускал альбомы, документировал жизнь еврейских общин. Когда в 1934-м году он переехал в Эрец-Исраэль, то поселился в Тель-Авиве и продолжил, начатое еще в Европе, сотрудничество с различными сионистскими организациями, используя в фотографии свой особый, новаторский стиль как для поддержания сионистской идеи, так и для развития своего искусства.

Творчество Воробейчика было тесно связано с трансформациями европейской культуры; он был приверженцем модернистских течений своего времени и одновременно чутко реагировал на социально-национально-политические изменения внутри еврейских общин. Он документировал «старую» еврейскую общину наряду с «новой», возникающей в Эрец-Исраэль и в кибуцах, документировал происходящее и в Хахшарот в Польше – своего рода «подготовительных» кибуцах. Но в отличие от идеологического подхода сионистского движения, целью которого было заменить образ еврея диаспоры на образ нового еврея — земледельца и покорителя пустыни, Воробейчик был приверженцем не идеологии, а своих миров. Он сохранил свои восточно-еврейские культурные и ментальные корни, принимая при этом зарождающуюся культуру Эрец-Исраэль.

Архив Моше Воробейчика стал доступен исследователям и кураторам только в последнее десятилетие. За исключением различных групповых выставок, на которых были представлены немногие его фотоработы, объем и содержание архива до недавнего времени были неизвестны и не изучены. Выставка «Moi Ver. Модернизм в переходный период» представляет продолжающийся диалог произведений Воробейчика и прослеживает его авангардные фотографии на протяжении двух с половиной десятилетий на примерах серий фотографий и работ, созданных им в разные периоды, в разных странах и в разных стилях.

Его работы также включали графику, иллюстрацию и живопись. В 1950-е годы он перестал фотографировать, посвятил время живописи и присоединился к сообществу художников Цфата, сменив фамилию Воробейчик на Равив. В результате Moi Ver (сокращение от Моше Воробейчик) практически исчез из области фотографии, и лишь немногие знали о связи между фотографом-авангардистом и Моше Равивом, мистическим художником из Цфата.

Модернистский путь Воробейчика начался в Вильнюсе: он документировал город через экспериментальную съемку. Те фотографии были опубликованы в его первом альбоме «Еврейская улица в Вильнюсе» (1931). В том же году он создал и одно из важнейших своих произведений, названное в честь города, принесшего ему мировую известность – альбом «Париж» (1931), куда он переехал жить после окончания учебы в Германии. Именно в Париже по совету знаменитого писателя Андре Мальро он взял псевдоним Moï Ver – сочетание аббревиатуры имени Мойиз – Моше на французский лад и фамилии Воробейчик.

На выставке в Тель-Авивском музее искусств впервые представлены альбомы, серии и фотографии, в том числе фотомонтажи (проекция нескольких негативов на один лист фотобумаги) и серия C-contra, созданная в 1931 году и показанная лишь однажды на выставке в Кельне в 1987 году. Ее значение велико, поскольку она демонстрирует фотографии, впервые напечатанные самим фотографом, и дает возможность узнать, как он хотел развивать это направление экспериментальной фотографии, которая стала отождествляться с его именем. В архиве фотографа куратор выставки доктор Рона Села нашла подготовленный им монтаж с инструкциями по развешиванию выставки в Кёльне и фотографиями инсталляции. Она перегруппировала разрозненные изображения и объединила их в одну работу, которая снова показана здесь впервые после смерти Моше Воробейчика.

Ссылка на страницу выставки на сайте Тель-Авивского музея искусств: Moï Ver/Moshe Raviv: Modernism in Transition \ Tel Aviv Museum of Art (tamuseum.org.il)