Моноспектакль «Старик и море  – аллегория на сцене. Март 2023

Человек в море никогда не бывает одинок

«Старик и море», Эрнест Хемингуэй

«Старик и море» Хемингуэя – повесть-притча о стоицизме, мужестве и достоинстве, о покорности судьбе и о борьбе с судьбой. За эту короткую повесть, вышедшую в 1952-м году, и ставшей последним известным художественным произведением Хемингуэя, опубликованное при его жизни, Хемингуэй был удостоен Пулитцеровский и Нобелевской литературных премий – в 1953-м и в 1954-м году соответственно. «Ни одна хорошая книга никогда не была написана так, чтобы символы в ней были придуманы заранее и вставлены в неё… Я старался создать реального старика, реального мальчика, реальное море, реальную рыбу и реальных акул. Но если я сделал их достаточно хорошо и достаточно правдиво, они могут значить многое» – так заметил сам Хемингуэй о своем «Старике и море» в 1954-м году. Герои стали символами, а сама повесть – притчей, аллегорией. А там, где есть аллегория, там появляется театр.

Впервые Олег Родовильский сыграл в моноспектакле «Старик и море» в «Театрон ха-иври» в постановке режиссера Гади Цдака на иврите 10 лет назад. Этот спектакль шел в Израиле несколько сезонов, а затем постановку пригласили на международные фестивали в Германию и Болгарию, но попросили сыграть «Старика и море» по-русски. Русскоязычная версия спектакля перешла в театр «Zero», возглавляемого Олегом Родовильским, и в этом сезоне стала частью программы фестиваля, организованного проектом «Линия жизни» в честь 20-летия театра «Zero». В рамках фестиваля в Тель-Авиве и в Хайфе уже показывались такие спектакли как «Фантазии Фарятьева», «Женщина в песках», «Заколдованный портной». «Старик и море» будет показан 16 марта в Хайфе и 31 марта в Тель-Авиве. Затем пройдут показы спектаклей «Не боюсь Вирджинии Вульф» по пьесе Эдварда Олби, «Последние романтики» по пьесе Джона Маррелла «Смех лангусты» и премьера театра – «Калигулу» по знаменитой пьесе Альбера Камю.

«Старик и море» – история простая и в то же время многослойная. В центре сюжета рыбак Сантьяго, который дружит с мальчиком по имени Манолина. Рыбаку не везет уже 84 дня, а на 85-й день он полон решимости поймать удачу, и на его крючок попадается гигантский марлин, который утягивает лодку далеко в открытое море. Два дня и две ночи старик борется с рыбой, а когда побеждает – с акулами, которые собираются к туше. Два дня и две ночи он разговаривает с этим огромным непокорным марлином, с птицами, с морем, с непослушными руками и с собственной судьбой. Реалистичный сюжет со множеством достоверных подробностей превращается в философскую притчу. Недаром эту повесть считали своеобразным послесловием ко всему наследию писателя.

Повесть «Старик и море» была несколько раз экранизирована и всегда привлекала театральных режиссеров. В 2013 году к ней обратился израильский режиссер Гади Цдака, один из основателей и руководителей театра «Театрон ха-Иври». Он предложил сыграть в этом моноспектакле основателю и руководителю театра ZERO, актеру и режиссеру Олегу Родовильскому, который до этого уже участвовал в других постановках Гали Цдака в «Театрон ха-Иври». Сценографию спектакля создал знаменитый израильско-румынский художник и сценограф Бено Фридель, в прошлом известный карикатурист, легендарная личность, автор сценографии множества театральных и оперных постановок в разных странах. Несколько лет спектакль на иврите шел в разных израильских городах и на разных площадках. А затем с разрешения Гади Цдака спектакль «Старик и море» стал показываться на русском языке в родном театре Родовильского – в театре ZERO, базирующемся в ART-подвале в Кирьят-Оно. Спектакль стал одним из самых успешных в афише театра, билеты на него разлетаются за два месяца вперед.

«Старик и море» – лаконичный и реалистичный спектакль, при этом мощный по энергетике, сильный и эмоциональный. Спектакль рождает ежесекундные образы, которые высвечиваются и растворяются, уступая место новым картинам, текущим одна за другой подобно волнам.

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Театр ZERO и проект «Линия жизни. Израиль» представляют:

Моноспектакль «Старик и море»

Режиссер – Гади Цдака

Актер – Олег Родовильский

Хайфа, 16 марта, 20:00, «Театрон Хэйфа», сцена 2

Тель-Авив, 31 марта, 20:00, Центр Сузан Далаль, зал «Ярон Иерушальми».

Заказ билетов: https://bravo.newsru.co.il/announce/73896

Все фотографии (© Карташев, © Театрон ха–Иври) предоставлены театром «Zero»