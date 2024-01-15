«Mood Indigo» – концерт пианиста Владимира Каца и басиста Асафа Хакими. 25 января в Музее Иланы Гур

Верхнее фото – © Джон Леви

«Mood Indigo» – так называется одна из пьес Дюка Эллингтона, музыка которого, а также музыка Антониу Карлоса Жобима и оригинальная авторская музыка будут исполнены на концерте фортепианного джаза 25 января в Музее Иланы Гур в Старом Яффо. Гости джазовой серии в концерте «Настроение индиго» – пианист Владимир Кац и контрабасист Асаф Хакими.

«Mood Indigo» (1930) – джазовая композиция и песня на музыку Дюка Эллингтона и Барни Бигарда на слова Ирвинга Миллса. Биограф Эллингтона, Терри Тичаут, описал ее как «нетленную классику, одну из немногих песен, которые приходят на ум всякий раз, когда имя Эллингтона упоминается где-либо в мире». Нетленная классика – как джазовая, так и академическая – эта та музыка, на которой вырос яркий джазовый пианист, композитор и аранжировщик Владимир Кац.



Владимир Кац родился в Москве, в детстве приехал с семьей в Израиль, изучал классическое фортепиано у знаменитой Ирины Беркович, но любовь к джазу привела его в Нью-Йорк, где он прожил 22 года, вернувшись в Израиль месяц назад. Классическому фортепиано он начал учиться в возрасте 5 лет, в 12 лет сочинил свою первую пьесу- «Этюд ре минор». С 1998 по 2001 год Владимир Кац сотрудничал с Международным центра творческой музыки в Иерусалиме под патронажем покойного Арни Лоуренса – известнейшего американского джазового саксофониста, переехавшего в Израиль в 1997 году, и основавшего учебное заведение под названием «Международный центр творческой музыки». Арни регулярно играл в Израиле и владел собственным ночным клубом под названием Arnie’s Jazz Underground. Именно он оказал огромное влияние на решение Владимир Каца продолжить джазовую карьеру в Нью-Йорке, где тот и оказался в 2001 году, начав учился у легендарного джазового пианиста Кенни Бэррона в Манхэттенской музыкальной школе. После окончания Новой школы джаза и современной музыки, получив степенью бакалавра джазового искусства, Владимир продолжил учиться игре на фортепиано у известного пианиста Фреда Херша, причисляемого к наиболее влиятельным джазовым пианистам и композиторам современности ( на счету Херша более 50 музыкальных альбомов, а также множество премий и наград, в том числе и Grammy). Владимир Кац активно выступал на джазовой сцене Нью-Йорка, играя на таких площадках, как «Smalls», «55 bar», «Fat Cat», а также в концертных залах, включая Steinway Hall, Borden Auditorium Манхэттенской музыкальной школы и Принстонский университет.

В 2007 году Владимир Кац был выбран для участия в сольном джазовом конкурсе Bösendorfer на джазовом фестивале в Монтрё в качестве полуфиналиста.

Владимир был лауреатом стипендии частного фонда Салли Берг в 2002–2003 годах и стипендиатом Новой школы джаза и современной музыки в 2004–2006 годах .

В марте 2014 года Владимир Кац представил свой дебютный альбом в престижном джаз-клубе Smalls в Нью-Йорке.

На протяжении многих лет он играл со множеством известных музыкантов, а в одном из своих первых концертов в Израиле после возвращения, 25 января в музее Иланы Гур, выступит с известным израильским контрабасистом Асафом Хакими.

Асаф Хакими – бас-гитарист, контрабасист и композитор. В 2001 году Асаф уехал в Нью-Йорк, получив стипендию за выдающееся исполнение и способности от джазовой программы New School University, где учился у выдающихся педагогов и музыкантов. Живя в Нью-Йорке, Асаф выступал в самых престижных джаз-клубах города и играл с лучшими джазовыми исполнителями современности. В 2009 году Асаф записал свой дебютный альбом «Some Other Day» с участием саксофониста Эли Дежибри, тромбониста Джонатана Вольцока, пианиста Алона Явнаи и барабанщика Кларенса Пенна. Позже Асаф вернулся в Израиль, регулярно выступает в концертных залах по всей стране и со многими составами.

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Владимир Кац и Асаф Хакими. «Mood Indigo».

Четверг, 25 января 2024 года, начало концерта – в 19:30, вход в музей – с 18:30. Места не нумерованы, рассадка в свободном формате.

Музей Иланы Гур, Старое Яффо

Владимир Кац – фортепиано

Асаф Хакими – бас

Vladimir Katz – Caravan (Juan Tizol- Duke Ellington) https://www.youtube.com/watch?v=S1avfl8QFgk

INSENSATEZ (Jobim-De Moraes) – VLADIMIR KATZ TRIO https://www.youtube.com/watch?v=Hnh7EXIW7-E

Цена билета – 80 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://bit.ly/3tSJAl0 или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия: https://www.facebook.com/events/692380976078619

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Все фотографии (© Йоль Леви, © Джон Леви, © Галя Кац) предоставлены Владимиром Кацем