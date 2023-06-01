Мультфильм «Яга и книга заклинаний» выходит в широкий кинопрокат

Израильский кинодистрибьютор playhouse-tlv привез семейное кино «Яга и книга заклинаний». Премьера мультфильма прошла 24 мая в Тель-Авиве, и картина уже вышла в широкий прокат в Израиле.

Картина «Яга и книга заклинаний» расскажет историю очаровательной рыжеволосой ведьмы из Тридевятого Царства по имени Яга, которой для настоящего колдовства не хватает Книги Заклинаний, похищенной у неё много лет назад злой колдуньей Белладонной. Однажды, Яге выпадает шанс вернуть магические способности, когда на пороге её избушки появляется царевна Синеглазка, имеющая свои счёты с обидчицей. Вместе им предстоит захватывающее путешествие, чтобы распутать злые чары и поквитаться с заклятым врагом.

Роль главной героини, волшебницы Яги, озвучила Юлия Хлынина, а Фёдор Бондарчук заговорил голосом Лешего. Также к актёрскому составу присоединились: певица Лидия Чистякова-Ионова, подарившая свой голос царевне Синеглазке; Диомид Виноградов, озвучивший сразу несколько персонажей (Козёл Бурка, Котофей, Водяной, Шишки); Елена Шульман, голос которой, можно будет услышать в главной злодейке Белладонне.

«Мы решили сфокусироваться на той части сказочной биографии Яги, которую в сказках обычно опускают: как она докатилась до ведьминской жизни, что такое случилось в её детстве и юности, что сделало её главной злодейкой русских сказок. Получился такой путь становления персонажа, своеобразного взросления, что, думаю, будет близким детской и подростковой аудитории», — отметил Продюсер и актёр озвучивания анимационной ленты Фёдор Бондарчук.

С конца мая мультфильм «Яга и книга заклинаний» показывается в кинотеатрах сетей HOT CINEMA, CINMA CITY и MOVIELAND. Запланируйте поход в кино!

Билеты: https://playhouse-tlv.com/to_ the_cinema

Текст и фото – по материалам пресс-релиза