Мульти-Арт фестиваль New Wave и открытие новой галереи от платформы KakdelArt

28 и 29 июня в новом креативном кластере в порту Яффо “Дом контейнеров” (בית המכולות) официально откроется новая арт-галерея и магазин искусства от платформы по интеграции художников в Израиле KakdelArt. В честь открытия пройдет двухдневный фестиваль с выставками, ярмаркой, интерактивными зонами и музыкой.

В течение двух последних лет платформа KakdelArt поддерживает художников-олимов со всего мира и помогает им интегрироваться в местную арт-сцену: предоставляет пространства для работы, обучающие программы, организует выставки, фестивали и ярмарки. За это время в проектах KakdelArt в разных городах Израиля приняли участие около 800 художников.

Сейчас KakdelArt открывает новое пространство: это галерея, где художники смогут выставить и продать свои работы. Она располагается в новом городском пространстве в порту Яффо – “Бейт ха-Мехолот”, доме экологичности, культуры и сообществ.

В честь открытия сообщество KakdelArt организует двухдневный фестиваль искусства и устойчивого развития, с бесплатным входом. В пятницу, 28 июня, гостей ожидают выставки 8 художников в галерее, ярмарка искусства и экологичных продуктов от местных дизайнеров и крафтсменов, профессиональная фото-зона от фото-студии Sheva, обмен одеждой с консультацией стилиста, роспись одежды каллиграфией от Vadim XE, и татуировки от Jimmi Handpoke. За музыку отвечает команда Kvisa. В субботу, 29 июня, продлятся выставки и маркет, а бонусом будут воздушные акробатические шоу от студентов школы Flyfit!

“Мы создаем экосистему, в которой художники-репатрианты смогут не только почувствовать себя частью сообщества и понять, как работает местная арт-сцена, но и стать ее частью, создавая и выставляя актуальное для Израиля искусство. Новая площадка галереи и арт-магазина даст людям искусства представить свои работы широкой аудитории. А акцент на экологичность – которая является общей темой всего пространства “Дома контейнеров” – становится социальной составляющей проекта”, – говорит основательница и главный куратор KakdelArt Даша Ильяшенко.

Детали о фестивале: 28/6, пятница, 14:00-21:00 29/6, суббота, 10:00-19:00 Адрес: Jaffa Port 3, בית המכולות https://www.facebook.com/events/1516293475967356 https://www.instagram.com/p/C74W4matLRZ/