Мульти-Арт фестиваль New Wave и открытие новой галереи от платформы KakdelArt

28 и 29 июня в новом креативном кластере в порту Яффо “Дом контейнеров” (בית המכולות) официально откроется новая арт-галерея и магазин искусства от платформы по интеграции художников в Израиле KakdelArt. В честь открытия пройдет двухдневный фестиваль с выставками, ярмаркой, интерактивными зонами и музыкой.
Сейчас KakdelArt открывает новое пространство: это галерея, где художники смогут выставить и продать свои работы. Она располагается в новом городском пространстве в порту Яффо – “Бейт ха-Мехолот”, доме экологичности, культуры и сообществ.
В честь открытия сообщество KakdelArt организует двухдневный фестиваль искусства и устойчивого развития, с бесплатным входом.
В пятницу, 28 июня, гостей ожидают выставки 8 художников в галерее, ярмарка искусства и экологичных продуктов от местных дизайнеров и крафтсменов, профессиональная фото-зона от фото-студии Sheva, обмен одеждой с консультацией стилиста, роспись одежды каллиграфией от Vadim XE, и татуировки от Jimmi Handpoke. За музыку отвечает команда Kvisa.
В субботу, 29 июня, продлятся выставки и маркет, а бонусом будут воздушные акробатические шоу от студентов школы Flyfit!
Детали о фестивале:
28/6, пятница, 14:00-21:00
29/6, суббота, 10:00-19:00
Адрес: Jaffa Port 3, בית המכולות
https://www.facebook.com/events/1516293475967356
https://www.instagram.com/p/C74W4matLRZ/