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Джаз

Musaka – Раанан Хавуша и его квартет. Джаз на крыше музея Иланы Гур 12 сентября

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Photo - © יואל לוי

Верхнее фото – Раанан Хавуша. Photo – © יואל לוי

Musaka – название одной из композиций гитариста, композитора и аранжировщика Раанана Хавуша. Это название, намекающее на балканский колорит, подходит как и всей программе, которая прозвучит в четверг, 12 сентября в музее Иланы Гур в рамках серии «Джаз на крыше», так и стилю музыки квартета, создающего и играющего энергичный,  захватывающий и оригинальный джаз-фьюжн, полный виртуозности и грува, сочетающий в себе рок, фанк и этническую музыку с асимметричными ритмами и трансграничными мелодиями. Квартет Раанана Хавуша – через все трансы и границы – несет живую энергию и общение через  мелодии и путешествие по истории музыки; через, как уже сказано, современный джаз-фьюжн с отчетливым балканским, слегка дымным, акцентом, через  точность исполнения и «химию» между музыкантами, передающими смысл, душу и эмоции самой музыки от драмы до спокойствия и внутреннего поиска, который беспечно парит между звуками.

Напомним, что джаз-фьюжн – это поджанр джаза, возникший в конце 1960-х – начале 1970-х годов, сочетающий импровизационные и гармонические элементы джаза с ритмом и инструментарием рока, фанка и других популярных жанров. Джаз-фьюжн часто включает сложные ритмы, расширенные соло и игру на электронных инструментах.

В апреле 2021 года вышел дебютный альбом Raanan Havusha Quartet – «Fresh Stories», получивший теплые отзывы в музыкальных изданиях, композиции с которого не раз звучали в эфирах различных радиопрограмм. В 2022 году Раанан Хавуша стал полуфиналистом конкурса композиций международного лейбла Records Perticor. А в августе 2022 года был записан второй альбом квартета, который выйдет ближайшей зимой. После выступления в таких клубах, как Slug Jazz, Beit al-Amoud, Tessa, Terminal 4 и на различных фестивалях, квартет впервые выступает в Музее Иланы Гур в рамках серии «Джаз на крыше».

Раанан Хавуша. Photo © רון נומה

Раанан Хавуша. Photo © רון נומה

Раанан Хавуша – джазовый гитарист, композитор и аранжировщик, выросший в Галилиле, где он познакомился с различными видами музыки: арабской, электронной, регги, фанком, роком и другими. Раанан Хавуша окончил академическую джазовую программу Израильской консерватории, совместную с New School в Нью-Йорке, и также завершает академическое обучение в Иерусалимской Академии музыки и танца.
Помимо своего квартета, Раанан возглавлял квинтет Northern Lights Ensemble, играл в регги-группе «Ochaka» в Таиланде, в индийском музыкальном трио и  в цыганском джазовом трио в Индии, пел в ансамбле а’капелла «Цалуль» и играл в группе Реувена Малхи в качестве ведущего гитариста.

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Музей Иланы Гур в Старом Яффо
12 сентября 2024 года, четверг, 19.00.
Musaka – Раанан Хавуша и его квартет
Раанан Хавуша – гитара и композиции
Декель Эпштейн – тенор-саксофон
Дор Маймон -контрабас
Нир Дембинский – ударные

https://www.youtube.com/watch?v=7lDxDxesTJA
Raanan Havusha Quartet- Musaka
https://www.youtube.com/watch?v=hmbx34OQAoE
Raanan Havusha Quintet- Inner Journey
https://www.youtube.com/watch?v=WYSNyFiOB84
Raanan Havusha Quartet Feat Daniel Zamir- Anicha
https://www.youtube.com/watch?v=kHZCVmXDyAw
Raanan Havusha Quintet – Kala Patthar- Live

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1251860922656039
Вечер начнется с экскурсии по музею.
19:00 – экскурсия
20:00 концерт Musaka – Раанан Хавуша и его квартет

Цена билета на вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и баночку пива) – 120 шекелей. Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/musaka-quartet/ или по телефону 03-6837676.

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/
Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фотографии  предоставлены Раананом Хавуша – https://raananhavousha.wixsite.com/raanan

 

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