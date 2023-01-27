“MustonenFest Эстония – Израиль” отмечает 10-летие

Верхнее фото – ансамбль «Hortus Musicus». Фото – PR
MustonenFest 2023. 10-й музыкальный фестиваль Эстония – Израиль. 8 февраля – 12 марта 2023 года. Основатель и художественный руководитель – Андрес Мустонен
10-й музыкальный фестиваль Эстония – Израиль рад представить израильской аудитории молодых восходящих звезд из Эстонии.
Фестиваль на протяжении последнего десятилетия объединяет многих эстонских и израильских музыкантов, которые исполняют классическую и современную музыку, джаз, восточную музыку. В рамках фестиваля музыканты вместе играют в самых разных жанрах по всему Израилю. Обратите внимание на новые концертные площадки: Студия «Анетт» в Тель-Авиве и Консерватория Акко.
Предстоящий фестиваль отправит зрителей в великолепное музыкальное путешествие вглубь веков, начиная с Генделя, Баха и ранней оперы, а затем к Мендельсону, Энеску, Блоху и Эллеру, и нашим современникам – Уусбергу, Григорьевой, Хебе Садран и Рони Гиноссару. Молодые музыканты представят известные произведения в традиционной и одновременно в свежей, новаторской манере.
Гости из Эстонии:
– камерный хор Collegium Musicale (дирижер Эндрик Юксвярав) ;
– Хор учениц Таллиннской школы музыки и балета MUBA (дирижер Ингрид Кырвитс) ;
– молодые солисты
Тяхе-Леэ Лийв (фортепиано),
Ханс Кристиан Аавик (скрипка),
Каролина Аавик (фортепиано);
молодой дирижер Анри Кристофер Аавик, Кади Плаас, Анто Эннис, Яак Соояэр (гитара, композитор), Тааво Реммель (бас, композитор), Иво Силламаа (фортепиано);
ансамбль «Hortus Musicus» (художественный руководитель и дирижер Андрес Мустонен)
Участники из Израиля:
– оркестр “Израильская Камерата. Иерусалим” (дирижер Авнер Бирон);
– ансамбль барочной музыки «Баррокада»;
– ансамбль «Солисты Тель-Авива»;
– хор «Бат Коль» (дирижер Анат Мораг);
– хор «Моран»;
– Гиль Шохат (фортепиано);
– Ниссам Лугаси (вокал);
– Нири Саде (най – многоствольная флейта)
– Рони Гиноссар (композитор, пианист, певец).
Концерт «Ода ко дню святой Цецилии»
Программа:
Uusberg «Muusika»
Pärt «Bogoróditse Djévo»
Телеманн «Концерт для трех труб и литавров»
Гендель «Ode for St. Cecilia’s Day»
Исполнители:
Ансамбль «Баррокада»;
Хор «Моран», музыкальный руководитель – Наоми Фаран, дирижер – Том Карни;
Эйнат Аронштейн, сопрано
Эйтан Дрори, тенор
Андрес Мустонен, дирижер
Среда, 8.2.23 • 20:00 Зал “Реканати”, Тель-Авивский музей искусств
Билеты 03-6077070
Четверг, 9.2.23 • 20:00 Weil Auditorium, Кфар-Шмарьягу
Билеты 09-9569430
Пятница, 10.02.23 • 12:00 Центр Ицхака Рабина, Тель-Авив
Билеты 09-8851521
Суббота, 23.11.23 • 20:00 Rappaport Auditorium, Хайфа
Билеты 04-8353506
Концерт «Восходящие звезды»
Молодые восходящие звезды из Эстонии исполнят раннюю музыку Мендельсона и Хебы Садран – молодой современной композитора-израильтянки
Программа:
Концерты Мендельсона для фортепиано и скрипки
Хеба Садран «Выше»
Исполнители:
«Израильская Камерата. Иерусалим»
Ханс-Кристиан Аавик, скрипка
Тяхе-Леэ Лийв, фортепиано
Анри Кристофер Аавик, дирижёр
Пятница, 10.02.23 • 12:00 Иерусалим YMCA
Суббота, 11.02.23 • 20:00 Reccanati Hall, Тель-Авивский музей искусств
https://www.jcamerata.com/
Билеты 02-5020503
Концерт «Новая гармония»
Праздник камерной музыки с молодыми эстонскими виртуозами
Музыка Баха, Пярта, Эллера, Блоха, Энеску
Исполнители:
Тяхе-Лиэ Лийв, фортепиано
Дуэт Ханс-Кристиан Аавик (скрипка), Каролина Аавик (фортепиано)
Понедельник, 13.02.23 • 20:00 Studio Annette, Тель-Авив
Билеты 03-6201185
Концерт «Струны страсти»
Два всемирно известных музыканта – скрипач и дирижер Андрес Мустонен и композитор, дирижер и пианист Гиль Шохат исполняют музыку Пярта, Баха-Шумана, Моцарта, Равеля, Брамса.
Пятница, 17.02.23 • 13:00 Asia Hall, Тель-Авивский музей искусств
Суббота, 18.02.23 • 21:30 Центр искусств «Эльма», Зихрон-Яаков *9080
Концерт «Большая Месса Баха»
Самое большое произведение композитора, известное как «Месса си минор», вошло в историю музыки как подлинный шедевр великого композитора, однако доподлинно неизвестно, была ли Месса исполнена при жизни База.
Исполнители:
Оркестр «Израильская Камерата. Иерусалим»
Хор «Collegium Musicale» (Эстония)
Солисты: Хасна Беннани, сопрано;
Одед Райх, баритон;
Маартен Энгельтьес, контртенор;
Томас Хоббс, тенор;
дирижер Авнер Бирон
Воскресенье, 19.02.23 • 20:00 Генри Краун Холл, Иерусалим
Понедельник, 20.02.23 • 20:00 Оперный театр, Тель-Авив
jcamerata.com
Билеты: 02-5020503
Концерт «Вечерние жемчужины»
Уже известный в Израиле и любимый публикой хор «Collegium Musicale Tallinn» с лучшими эстонскими исполнителями. Дирижер – Эндрик Юксварав,
Андрес Мустонен (скрипка)
Пятница, 17.02.23 • 20:30 Израильская консерватория музыки,
ул. Луи Маршалл 25 Тель-Авив
Билеты: 03-5466228
Вторник, 21.02.23 • 20:00 Консерватория Акко
Билеты: 04-9956152
Концерт «Девушки вместе»
А’КАПЕЛЛА
Эстонский женский хор MUBA вместе с израильским женским хором «Бат Коль» с насыщенной и разнообразной программой.
Исполнители:
Хор девочек «Бат Коль», дирижер Анат Мораг;
Хор девочек Таллиннской школы музыки и балета (MUBA), дирижер Ингрид Кырвитс
Четверг, 03.02.23 • 20:00 Израильская консерватория музыки,
ул. Луи Маршалл 25 Тель-Авив
Концерт «Мир тебе, Иерусалим!»
А’КАПЕЛЛА
Жемчужины духовной хоровой музыки
Исполнители:
Хор девочек Таллиннской школы музыки и балета (MUBA), дирижер Ингрид Кырвитс
Пятница, 03.03.23 • 13:00 Церковь Христа, Яффские ворота, Иерусалим
Вход свободный
Концерт «Бах, облачившийся в джаз»
Уникальный проект сотрудничества между известными израильскими и эстонскими музыкантами:
Рони Гиноссар, фортепиано, певец, композитор;
Яак Соояэр, электрогитара, композитор;
Тааво Реммель, контрабас, композитор;
Ринат Ависар, контрабас
Пятница, 03.03.23 • 21:00 Бейт а-Йоцер, Ангар 22, Тель-Авив
Концерт «Все вокруг Баха»
Программа:
Концерт Баха для скрипки с оркестром в переложении для электрогитары и фортепиано;
Кириллус Крээк (Эстония)
Исполнители:
Хор учениц Таллиннской школы музыки и балета (MUBA);
Яак Соояэр, электрогитара;
Иво Силламаа, фортепиано, орган;
Ингрид Кырвитс, дирижер
Воскресенье, 05.03.23 • 14:15 Hecht Hall, Мигдаль Эшколь, Хайфский университет
Вход свободный
Концерт «Многоцветный музыкальный сад»
Программа:
Музыка средневековой Европы;
Музыка неизвестных композиторов Турции, Персии, Армении, Италии, Франции
Исполнители:
«Hortus Musicus»;
Ниссим Лугаси, вокал
Нири Садех, (най – многоствольная флейта, вокал)
Андрес Мустонен, художественный руководитель и дирижер
Вторник, 03.07.23 • 20:00 Studio Annette, Тель-Авив
Билеты: 03-6201185
Четверг, 09.03.23 • 20:00 Музей исламского искусства в Иерусалиме
Концерт «По стопам Иисуса»
В программе:
Шютц, Монтеверди, Тульве, Пярт
Исполнители:
Ансамбль «Hortus Musicus»
Андрес Мустонен, художественный руководитель и дирижер
Среда, 03.08.23 • 20:00 Англиканская церковь, Назарет
Билеты: *6119
Концерт «Праздник ранней оперы»
Программа:
Люлли «Мещанин во дворянстве»
Перселл «Королева фей»
Музыка Рамо и Шарпантье
Исполнители:
Ансамбль «Солисты Тель-Авива»
Кяди Плаас, сопрано (Эстония)
Анто Эннис, тенор (Эстония)
Андрес Мустонен, скрипка, дирижер
Суббота, 03.11.23 • 20:30 Зал Раппапорт, Хайфа
Воскресенье, 12.03.23 • 20:30 Израильская консерватория музыки,
ул. Луи Маршалл 25 Тель-Авив
Билеты: 051-2218088
(1394) יח״צ מוסטונןפסט טאלין תל-אביב 2023 | PR – MustonenFest Tallinn Tel-Aviv 2023 – YouTube
Текст и фото – по материалам пресс-релиза