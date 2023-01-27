“MustonenFest Эстония – Израиль” отмечает 10-летие

Верхнее фото – ансамбль «Hortus Musicus». Фото – PR

MustonenFest 2023. 10-й музыкальный фестиваль Эстония – Израиль. 8 февраля – 12 марта 2023 года. Основатель и художественный руководитель – Андрес Мустонен

10-й музыкальный фестиваль Эстония – Израиль рад представить израильской аудитории молодых восходящих звезд из Эстонии.

Фестиваль на протяжении последнего десятилетия объединяет многих эстонских и израильских музыкантов, которые исполняют классическую и современную музыку, джаз, восточную музыку. В рамках фестиваля музыканты вместе играют в самых разных жанрах по всему Израилю. Обратите внимание на новые концертные площадки: Студия «Анетт» в Тель-Авиве и Консерватория Акко.

Предстоящий фестиваль отправит зрителей в великолепное музыкальное путешествие вглубь веков, начиная с Генделя, Баха и ранней оперы, а затем к Мендельсону, Энеску, Блоху и Эллеру, и нашим современникам – Уусбергу, Григорьевой, Хебе Садран и Рони Гиноссару. Молодые музыканты представят известные произведения в традиционной и одновременно в свежей, новаторской манере.

Гости из Эстонии:

– камерный хор Collegium Musicale (дирижер Эндрик Юксвярав) ;

– Хор учениц Таллиннской школы музыки и балета MUBA (дирижер Ингрид Кырвитс) ;

– молодые солисты

Тяхе-Леэ Лийв (фортепиано),

Ханс Кристиан Аавик (скрипка),

Каролина Аавик (фортепиано);

молодой дирижер Анри Кристофер Аавик, Кади Плаас, Анто Эннис, Яак Соояэр (гитара, композитор), Тааво Реммель (бас, композитор), Иво Силламаа (фортепиано);

ансамбль «Hortus Musicus» (художественный руководитель и дирижер Андрес Мустонен)



Участники из Израиля:

– оркестр “Израильская Камерата. Иерусалим” (дирижер Авнер Бирон);

– ансамбль барочной музыки «Баррокада»;

– ансамбль «Солисты Тель-Авива»;

– хор «Бат Коль» (дирижер Анат Мораг);

– хор «Моран»;

– Гиль Шохат (фортепиано);

– Ниссам Лугаси (вокал);

– Нири Саде (най – многоствольная флейта)

– Рони Гиноссар (композитор, пианист, певец).

Концерт «Ода ко дню святой Цецилии»

Программа:

Uusberg «Muusika»

Pärt «Bogoróditse Djévo»

Телеманн «Концерт для трех труб и литавров»

Гендель «Ode for St. Cecilia’s Day»

Исполнители:

Ансамбль «Баррокада»;

Хор «Моран», музыкальный руководитель – Наоми Фаран, дирижер – Том Карни;

Эйнат Аронштейн, сопрано

Эйтан Дрори, тенор

Андрес Мустонен, дирижер

Среда, 8.2.23 • 20:00 Зал “Реканати”, Тель-Авивский музей искусств

Билеты 03-6077070

Четверг, 9.2.23 • 20:00 Weil Auditorium, Кфар-Шмарьягу

Билеты 09-9569430

Пятница, 10.02.23 • 12:00 Центр Ицхака Рабина, Тель-Авив

Билеты 09-8851521

Суббота, 23.11.23 • 20:00 Rappaport Auditorium, Хайфа

Билеты 04-8353506

Концерт «Восходящие звезды»

Молодые восходящие звезды из Эстонии исполнят раннюю музыку Мендельсона и Хебы Садран – молодой современной композитора-израильтянки

Программа:

Концерты Мендельсона для фортепиано и скрипки

Хеба Садран «Выше»

Исполнители:

«Израильская Камерата. Иерусалим»

Ханс-Кристиан Аавик, скрипка

Тяхе-Леэ Лийв, фортепиано

Анри Кристофер Аавик, дирижёр

Пятница, 10.02.23 • 12:00 Иерусалим YMCA

Суббота, 11.02.23 • 20:00 Reccanati Hall, Тель-Авивский музей искусств

https://www.jcamerata.com/

Билеты 02-5020503

Концерт «Новая гармония»

Праздник камерной музыки с молодыми эстонскими виртуозами

Музыка Баха, Пярта, Эллера, Блоха, Энеску

Исполнители:

Тяхе-Лиэ Лийв, фортепиано

Дуэт Ханс-Кристиан Аавик (скрипка), Каролина Аавик (фортепиано)

Понедельник, 13.02.23 • 20:00 Studio Annette, Тель-Авив

Билеты 03-6201185

Концерт «Струны страсти»

Два всемирно известных музыканта – скрипач и дирижер Андрес Мустонен и композитор, дирижер и пианист Гиль Шохат исполняют музыку Пярта, Баха-Шумана, Моцарта, Равеля, Брамса.

Пятница, 17.02.23 • 13:00 Asia Hall, Тель-Авивский музей искусств

Суббота, 18.02.23 • 21:30 Центр искусств «Эльма», Зихрон-Яаков *9080

Концерт «Большая Месса Баха»

Самое большое произведение композитора, известное как «Месса си минор», вошло в историю музыки как подлинный шедевр великого композитора, однако доподлинно неизвестно, была ли Месса исполнена при жизни База.

Исполнители:

Оркестр «Израильская Камерата. Иерусалим»

Хор «Collegium Musicale» (Эстония)

Солисты: Хасна Беннани, сопрано;

Одед Райх, баритон;

Маартен Энгельтьес, контртенор;

Томас Хоббс, тенор;

дирижер Авнер Бирон

Воскресенье, 19.02.23 • 20:00 Генри Краун Холл, Иерусалим

Понедельник, 20.02.23 • 20:00 Оперный театр, Тель-Авив

jcamerata.com

Билеты: 02-5020503

Концерт «Вечерние жемчужины»

Уже известный в Израиле и любимый публикой хор «Collegium Musicale Tallinn» с лучшими эстонскими исполнителями. Дирижер – Эндрик Юксварав,

Андрес Мустонен (скрипка)

Пятница, 17.02.23 • 20:30 Израильская консерватория музыки,

ул. Луи Маршалл 25 Тель-Авив

Билеты: 03-5466228

Вторник, 21.02.23 • 20:00 Консерватория Акко

Билеты: 04-9956152

Концерт «Девушки вместе»

А’КАПЕЛЛА

Эстонский женский хор MUBA вместе с израильским женским хором «Бат Коль» с насыщенной и разнообразной программой. ​

Исполнители:

Хор девочек «Бат Коль», дирижер Анат Мораг;

Хор девочек Таллиннской школы музыки и балета (MUBA), дирижер Ингрид Кырвитс

Четверг, 03.02.23 • 20:00 Израильская консерватория музыки,

ул. Луи Маршалл 25 Тель-Авив

Концерт «Мир тебе, Иерусалим!»

А’КАПЕЛЛА

Жемчужины духовной хоровой музыки

Исполнители:

Хор девочек Таллиннской школы музыки и балета (MUBA), дирижер Ингрид Кырвитс

Пятница, 03.03.23 • 13:00 Церковь Христа, Яффские ворота, Иерусалим

Вход свободный

Концерт «Бах, облачившийся в джаз»

Уникальный проект сотрудничества между известными израильскими и эстонскими музыкантами:

Рони Гиноссар, фортепиано, певец, композитор;

Яак Соояэр, электрогитара, композитор;

Тааво Реммель, контрабас, композитор;

Ринат Ависар, контрабас

Пятница, 03.03.23 • 21:00 Бейт а-Йоцер, Ангар 22, Тель-Авив

Концерт «Все вокруг Баха»

Программа:

Концерт Баха для скрипки с оркестром в переложении для электрогитары и фортепиано;

Кириллус Крээк (Эстония)

Исполнители:

Хор учениц Таллиннской школы музыки и балета (MUBA);

Яак Соояэр, электрогитара;

Иво Силламаа, фортепиано, орган;

Ингрид Кырвитс, дирижер

Воскресенье, 05.03.23 • 14:15 Hecht Hall, Мигдаль Эшколь, Хайфский университет

Вход свободный

Концерт «Многоцветный музыкальный сад»

Программа:

Музыка средневековой Европы;

Музыка неизвестных композиторов Турции, Персии, Армении, Италии, Франции

Исполнители:

«Hortus Musicus»;

Ниссим Лугаси, вокал

Нири Садех, (най – многоствольная флейта, вокал)

Андрес Мустонен, художественный руководитель и дирижер

Вторник, 03.07.23 • 20:00 Studio Annette, Тель-Авив

Билеты: 03-6201185

Четверг, 09.03.23 • 20:00 Музей исламского искусства в Иерусалиме

Концерт «По стопам Иисуса»

В программе:

Шютц, Монтеверди, Тульве, Пярт

Исполнители:

Ансамбль «Hortus Musicus»

Андрес Мустонен, художественный руководитель и дирижер

Среда, 03.08.23 • 20:00 Англиканская церковь, Назарет

Билеты: *6119

Концерт «Праздник ранней оперы»

Программа:

Люлли «Мещанин во дворянстве»

Перселл «Королева фей»

Музыка Рамо и Шарпантье

Исполнители:

Ансамбль «Солисты Тель-Авива»

Кяди Плаас, сопрано (Эстония)

Анто Эннис, тенор (Эстония)

Андрес Мустонен, скрипка, дирижер

Суббота, 03.11.23 • 20:30 Зал Раппапорт, Хайфа

Воскресенье, 12.03.23 • 20:30 Израильская консерватория музыки,

ул. Луи Маршалл 25 Тель-Авив

Билеты: 051-2218088



(1394) יח״צ מוסטונןפסט טאלין תל-אביב 2023 | PR – MustonenFest Tallinn Tel-Aviv 2023 – YouTube



Текст и фото – по материалам пресс-релиза