Фестиваль «МустоненФест Таллинн-Тель-Авив» 2024. MustonenFest Tallinn – Tel Aviv 2024

Верхнее фото: La Folia Mustonen Martini Barrocada – photo Peeter Langovitš

11-й фестиваль «МустоненФест Таллинн-Тель-Авив» с гордостью представляет израильской публике известных и ведущих музыкантов из Эстонии и объединяет эстонских и израильских музыкантов: вместе они исполнят классическую, барочную, современную и восточную музыку в различных программах по всему Израилю. Обратите внимание на новые площадки фестиваля: церковь Милости (Бейт ха-Хесед) в Хайфе и церковь Августы Виктории в Иерусалиме, а также по всей стране в концертных залах от Акко до Эйлата. Предстоящий фестиваль отправит зрителей в музыкальное путешествие по музыкальным глубинам разных времен.

Музыка фестиваля позволяет насладиться объединяющей силой культуры: на фестивале, как дань уважения Израилю, будут проведены бесплатные концерты для широкой публики.

Основатель и художественный руководитель фестиваля «МустоненФест Таллинн – Тель-Авив» выдающийся эстонский музыкант Андрес Мустонен известен в мире своим неформальным подходом к музыке. Уже давно он пользуется репутацией разрушителя традиционной «строгой» концепции концерта. Андрес Мустонен – скрипач, дирижер и композитор, знаток барокко и джаза, руководитель знаменитого ансамбля старинной музыки Hortus Musicus («Музыкальный сад»), возникшего в 1972 году, и одновременно руководитель джазового квартета «Art Jazz Quartet», разносторонний музыкант и специалист в области старинной музыки. Неутомимый, всегда полон новыми идеями, Мустонен дирижирует симфоническими оркестрами во многих странах мира, выступает как солист и участник разнообразных камерных составов. В рамках своего фестиваля Мустонен сочетает различные музыкальные жанры, создает неожиданные совместные проекты. «MustonenFest» – это опера, инструментальная и вокальная музыка, камерные классические и барочные составы.

Андрес Мустонен считает, что «этот фестиваль – фестиваль другой классики. Другой – потому что я убежден в том, что искусство – это живая субстанция и классика в наши дни должна видоизменяться, чтобы по-прежнему быть актуальной, по-прежнему быть насущной необходимостью для слушателей. Современная музыка – эта та музыка, что звучит сегодня. И неважно, когда она была создана. Важно то, как эта музыка приходит к сегодняшним слушателям – здесь и сейчас».

Неуемная энергия и творческая натура Андреса Мустонена приводят его за дирижерский пульт многих известных оркестров Европы. Его необычный творческий подход позволил ему пересечь границу между академической и альтернативной музыкой, такой как старинная музыка, джаз, рок и фолк. Мустонен все играет по-другому, импровизирует, прочитывает мелодию по-новому. Его концерты – не просто концерты. Он требует от зрителей не пассивного слушания и не сопереживания – он требует сотворчества. Сейчас в исполнительском искусстве часто размыты грани между серьезной и легкой музыкой. При этом Андрес Мустонен, уверен, что такие композиторы как Бах и Гендель могли бы полюбить, к примеру, джаз – в эпоху барокко тяга к импровизации была столь же сильной, как сегодня в джазе.

Страсть и погруженность Мустонена в музыку абсолютно полные. Он получил образование в Таллинской Академии Музыки, но его успехи в учебе было трудно оценивать с привычных академических позиций. Еще школьником он занимался авангардной музыкой. Затем, в 1970-годы обратился к источникам европейской христианской традиции, и будучи еще студентом, он создал ансамбль Hortus Musicus – «Музыкальный сад», действующий по сей день.

Роман Мустонена с Израилем начался в 1988 году, когда он со своим ансамблем приехал в нашу страну для участия в фестивале старинной музыки в Яффо – еще до того, как между Израилем и СССР были установлены дипломатические связи. За эти годы Мустонен выступил с большинством израильских оркестров, принимпл участие в Фестивале Израиля, в Эйлатском международном фестивале камерной музыки, в фестивале Абу-Гош и других.

Гости «МустоненФест 2024» из Эстонии:

Сопрано Элина Нечаева – представительница Эстонии на конкурсе песни «Евровидение-2018» , ведущие солистки Эстонской Оперы: сопрано Кяди Плаас-Кала, Моника-Эвелин Лиив, тенор Мати Тури, ансамбль барочной музыки Floridаnte, Мария Листра, Саале Фишер, Виллу Вихермёе. А также: Анна-Лииса Безродная, Рииво Калассмаа, Пеэтер Сарапуу.

Израильские участники «МустоненФест 2024»:

Оперные солисты – Яэла Авиталь, Том Бен-Ишай, Ницан Алон, Эйтан Дрори, Яир Полищук.

Пианист Гиль Шохат, виолончелист Кирилл Михановский (Израильская филармония),Нисим Лугаси, Керен Лугаси, Рахель Рингельштейн, Яэль Петиш, Тами Уотерман, Офир Бен-Цион, Марина Кац

Оркестры: «Израильская Камерата. Иерусалим»

Иерусалимский Симфонический оркестр

Ансамбль «Баррокада».

Израильский оркестр щипковых инструментов

Вокальные ансамбли: Ансамбль «Моран», Израильский Вокальный Ансамбль, Хор Эмек Хефер, Объединенный хор «Ихуд»

11-й фестиваль MustonenFest Таллинн-Тель-Авив

Подробности на сайте фестиваля: MustonenFest Tallinn Tel-Aviv (tallinntlv.co.il)



ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

«Венецианский барочный карнавал». Предварительный концерт фестиваля.



Венеция, скрипки и мандолины

Израильский оркестр щипковых инструментов. Скрипач и дирижер – Андрес Мустонен.

Понедельник, 29 января 2024 года• 20:00 – Петах-Тиква, «Гейхал ха-Табут»

Билеты по ссылке – здесь или по телефону 03-9125222

Бах на Красном море. ВХОД СВОБОДНЫЙ. Предварительный концерт фестиваля.

Сонаты Баха для скрипки и чембало

Светлана Уэст – чембало

Андрес Мустонен – скрипка

Четверг, 1 февраля 2024 года • 19:30 – Эйлат, Музыкальный Центр на Красном море Эйлат (Городская консерватория). Вход свободный. Дополнительная информация – здесь

«Струны страсти»

Два маэстро объединяют свои силы в виртуозном вечере на концерте открытия. Сонаты Грига, Бетховена и Баха.

Гиль Шохат – фортепиано

Андрес Мустонен – скрипка

Понедельник, 12.02.24 • 20:30. Зал «Асья», Тель-Авивский художественный музей.

Билеты – «Струны страсти» или по телефону *3221

«Жемчужины камерной музыки»

Мелодичное путешествие от Моцарта до Скотта Джоплина

Андрес Мустонен – скрипка

Рахель Рингельштейн – скрипка

Яэль Патиш – альт

Тами Уотерман – виолончель

Офир Бен-Цион – контрабас

Среда, 14.02.24 • 20:30 – Реховот, Бейт ха-Ам, зал «Бимат ха-Ноар» («Сцена для молодых»).

Билеты – здесь или по телефону 08-9232200.

«Жемчужины барокко»

Произведения Алессандро Страделла, Клаудио Монтеверди, Генри Пёрселла, Баха.

Исполняют: сопрано Кяди Плаас-Кала (Эстония), сопрано Яала Авиталь (Израиль), Андрес Мустонен – скрипка

Музыканты ансамбля «Баррокада».

Вторник, 20.02.24 • 20:30 – Акко, Городская консерватория

Билеты по телефону 04-9956152

«О любви и вере»

Барочные серенады – произведения Клаудио Монтеверди, Саломоне деи Росси и Дитриха Букстехуде.

Яэла Авиталь – сопрано, Том Бен-Ишай – сопрано, Ницан Алон – меццо-сопрано, Эйтан Дрори – тенор, Яир Полищук – баритон.

Израильский Вокальный Ансамбль под руководством дирижера Юваля Бен-Озера.

Среда 21.02.24 • 20:00 – Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканатти», телефон для заказа билетов 03-6077070.

Четверг, 22. 02.24 • 20:00 – Кфар-Шмарьягу, Аудитория «Вайль», телефон для заказа билетов 09-9569430

Пятница, 23.02. 24 •12:00 – Тель-Авив, Центр Ицхака Рабина, телефон для заказа билетов – 09-8851521

Суббота, 24.-2.24 •12:00 – Хайфа, церковь Сент Джон. Заказ билетов на сайте ансамбля «Баррокада» –https://barrocade.co.il/ или по телефону 09-8851521

Пятая Симфония Шуберта

Произведения Фридриха Гульды, Бреннера, Пеэтера Вяхи (Эстония) и Шуберта.

Исполнители:

Кирилл Михановский – виолончель (Израильская филармония)

Элина Нечаева – сопрано (Эстония)

Иерусалимский Симфонический Оркестр

Андрес Мустонен – дирижер

Вторник, 27.02.24 • 20:00 – Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканатти»,

Билеты: 1-700-70-4000 | jso.co.il

Верди. Реквием

Элина Нечаева – сопрано (Эстония)

Моника Эвелин-Лиив – меццо-сопрано (Эстония)

Мати Тури – тенор (Эстония)

Яир Полищук – бас

Объединённый хор, дирижер – Ронен Борщевски.

Хор Эмек Хефер, дирижер – Шимон Левтов

Иерусалимский Симфонический Оркестр, дирижер – Андрес Мустонен.

Среда, 28.02.24 • 19:30 – Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», зал Генри Краун,

Билеты по телефону 1-700-70-4000 или на сайте jso.co.il

«Красота барокко». ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Клаудио Монтеверди, Пьетро Франческо Кавалли, Георг Фридрих Гендель, Марен Маре, Луи Маршaн, Джузеппе Джордани, Каро.

Ансамбль барочной музыки Floridante (Эстония)

Мария Листра – сопрано

Саале Фишер – клавесин

Виллу Вихермёе – виола да-гамба

Пятница, 1 марта , • 13:00 – Иерусалим, Церковь Христа, свободный вход.

Суббота, 2 марта • 20:00 – Тель-Авив, студия «Аннет», билеты по телефону 03-6201185

Воскресенье, 3 марта • 19:30 – Эйлат, Музыкальный центр на Красном море (Городская консерватория), вход свободный.

La Tempesta dei Solisti «Буря солистов»

Произведения Яна Сибелиуса, Пеэтера Вяхи (Эстония), Пярта Уусберга (Эстония)

Франца Йозефа Гайдна, Пабло де Сарасете, Сергея Прокофьева, Антонио Вивальди.

Исполнители: Анна-Лииса Безродная – скрипка (Эстония), Рииво Калассмаа – гобой (Эстония), Пеэтер Сарапуу – фагот (Эстония), Марина Кац – виолончель

Оркестр «Израильская Камерата. Иерусалим»

Андрес Мустонен – дирижер

Воскресенье, 3 марта • 20:00 – Реховот, аудитория Михаэля Селла.

Понедельник, 4 марта • 20-00 – Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканатти».

Вторник, 5 марта • 20:00 – Ашкелон, «Гейхал ха-Тарбут».

Четверг 7 марта • 20-00 – Зихрон-Яаков, зал «Эльма»

Билеты: 02-5020503 | jcamerata.com

Бах в Назарете. ВХОД СВОБОДНЫЙ

Бах. Сонаты и партиты для скрипки соло

Исполняет – Андрес Мустонен

Вторник, 12 марта • 19:00 – Назарет, Англиканская церковь, вход свободный



«Путешествие Восток – Запад»

Традиционная турецкая, персидская, армянская и западная музыка

Нисим Лугаси – тар, вокал; Керен Лугаси – ударные

Андрес Мустонен – скрипка

Среда, 13 марта 2024 года • 20:00 – Иерусалим, Музей искусства исламских стран

«Голоса вечности». A’capella

Вокальный ансамбль солистов «Моран». Дирижёр – Том Карни, музыкальный руководитель – Наоми Фаран.

«Небесные» произведения Валентина Сильвестрова, Томаса Луиса де Виктории, Пярта Уусберга.

Андрес Мустонен – дирижер

Понедельник, 18.03.24 • 19:00 – Иерусалим, Церковь Августы Виктории

Вторник, 19.03.24 • 19:30 – Хайфа, Церковь Бейт ха-Хесед

Четверг, 21.03.24 • 20:30 – Тель-Авив, Студия «Аннет» (Швиль ха-Мерец, 2) | 03-6201185

moran-choir.co.il

Общая информация и билеты: 053-522-8781 | 054-865-2378 или на сайте MustonenFest Tallinn Tel-Aviv (tallinntlv.co.il)

Фотографии предоставлены продюсерами фестиваля MustonenFest Tallinn – Tel Aviv 2024