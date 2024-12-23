Музыкальный Фестиваль на Мертвом море – идеальный саундтрек для встречи Нового года

Обратный отсчет до Нового года начался!

Можно ли во время войны устраивать концерты и фестивали? Год с лишним назад ответ на это вопрос был – нет. Сейчас – да. Да – потому что мы продолжаем жить и хотим найти повод порадоваться. Новый год – это и есть такой повод. Этот праздник – самый лучший повод раз в году – праздник, когда можно и нужно радоваться, веселиться, проводить время в компании друзей и единомышленников и всем вместе слушать хорошую музыку, джаз, кантри, блюз, фолк и всё остальное от оперы до классики, от этнической музыки до латиноамериканской, что будет звучать, звенеть и восхищать с 29 декабря 2024 по 1 января 2025 на Четвертом Международном Музыкальном Фестивале Super Jazz под руководством Леонида Пташки на Мертвом море. Как и какую слышать музыку в наши время? В преддверии фестиваля об этом рассказывает Леонид Пташка.

– Война вызвала и изменения взаимосвязей в культурном мире.

– Безусловно. С одной стороны, существует явление Сancel culture, с другой – еще более ярко проявляют себя музыканты – друзья Израиля, среди которых – знаменитая шведская диксиленд-группа «Carling Family» и голландско-американский трубач Майкл Варекамп.

«Carling Family» не только не отказались от приглашения приехать на Мертвое Море, но более того: наш фестиваль стал продюсером этой группы и организовал для неё турне по Израилю. Уже один этот факт говорит о том, как разросся за четыре года фестиваль и какого уровня музыканты в нем участвуют. Можно даже сказать, что мы проводим фестиваль не только на Мертвом море, а по всей стране. Но все-таки новогодний фестиваль на Мертвом море – это самая важная и центральная его часть.

С «Carling Family» у нас очень близкие дружеские доверительные отношения, я выступал с ними в Европе, Америке и в Украине. И когда возникла идея снова пригласить их в Израиль, они немедленно согласились. На этот раз в составе «Carling Family» приезжают 6 человек, среди них барабанщик и акробат – уже третье поколение этой семьи! Будет шоу с музыкой высокого полета и одновременно – с элементами цирка.

Вообще-то, мало кто из зарубежных артистов приезжает сейчас в Израиль, но нам удалось пригласить еще и Майкла Варекампа, легендарного виртуозного трубача, продолжателя традиций Луиса Армстронга. Варекамп даже внешне похож на Армстронга (его мать – голландская еврейка, а отец – афроамериканец). Мы также довольно часто играли с ним вместе, в том числе и на различных фестивалях в странах Европы. А сейчас встретимся на Мёртвом море. Я очень горд, что музыканты такого уровня, как «Carling Family» и Майкл Варекамп приезжают к нам и на сей раз. Это говорит ещё и о том, что они нам доверяют. Таких трубачей как Варекамп не часто услышишь, а видеть и слышать его в программах нашего фестиваля на Мёртвом море – это отдельная честь.

– Слышать – это понятно, а что ты имеешь в виду, говоря «видеть»?

– То, что Музыкальный фестиваль на Мертвом море – это не только концерты, это и общение: вы можете столкнуться с музыкантами и артистами в ресторане, в спа, на пляже; поговорить сними, можете даже прогуляться вместе или выпить коктейль в баре. Вместе с музыкантами можно видеть как настраивается аппаратура, как идет подготовка к концертам, как проходят репетиции. Джаз – это культура, история, сообщество. Джазисты – конечно, небожители, но тем приятнее очутиться с ними в сауне. Я немного утрирую, но такого рода общение всегда дополняет впечатления от фестиваля. Не забудьте, что фестиваль это еще и отдых в гостиницах высокого класса, вкусная еда, возможность расслабиться, возможность действительно отдохнуть и осознать переход от года 2024-го в год 2025-й.

Для меня самого Мертвое море – это уникальное место. Это единственное место в мире, где я по-настоящему отдыхаю и всегда стараюсь туда попасть. Если у меня есть выбор, куда поехать, чтобы расслабиться и набраться сил для творчества, я однозначно выбираю Мертвое море. Мертвое море – одно из самых удивительных мест в мире, где можно встретить Новый год и рай для поклонников подобных нашему фестивалей.

– Международный музыкальный фестиваль на Мертвом море проходит уже пятый год…

– Именно так, и за этот период превратился из точечного новогоднего мероприятия в один из самых крупных музыкальных проектов страны, в один из крупнейших музыкальных фестивалей в закрытом помещении, став некой определённой отдельной культурной единицей израильского искусства. Это очень профессиональный и одновременно очень народный фестиваль, и не только джазовый, но музыкальный в самом широком плане от джаза и импровизации до классической и оперный музыки. Я бы даже сказал, что это большой фестиваль всех стилей и жанров музыки головокружительных битов – захватывающей, волнующей и страстной.

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Четвертый Международный Фестиваль Super Jazz на Мёртвом море под руководством Леонида Пташки пройдет с 29 декабря 2024 по 1 января 2025. В фестивале примут участие сам Леонид Пташка и его трио, звезды мирового джаза, специальный гость из Голландии трубач и вокалист Майкл Варекамп, Гиль Шохат, шведская шоу-диксиленд группа «Carling Family», Диана Палей, Ника Брук, Алекс Молдавский, Руслан Борисов, группа «Клезмер-Бит», ансамбль «Сан-Ремо», Ави Вентура, Софи Чудновски и Моран Леви, Артём Нижник, Даниэль Айзенштадт, Никита Глазомицкий, Иерусалимский фестивальный оркестр под руководством Владимира Баршевича и другие. Все они приглашают вас встретить Новый 2025 год на Международном музыкальном фестивале Super Jazz в отелях Herods и Leonardo Club на Мертвом море.

Super Jazz – 4-й Новогодний Фестиваль на Mертвом море. С 29.12.2024 по 1.1.2025.

Леонид Пташка и звезды мирового джаза, классики, фольклора

Подробно программа и билеты по ссылке: https://pearl-music.co.il/dead-sea/

Пакеты отдыха и билеты также в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/79706

Авторы фотографий: Александр Ханин, Макс Карлинг, Моран Леви, Виктор Мейзис, Давид Сойфер

Все фотографии предоставлены компанией «Жемчужины музыки».

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting при сотрудничестве с MashaHinichPR