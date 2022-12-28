Музыкальный Фестиваль на Мертвом море на переходе из года в год: 2022→2023

Музыка + Новый год +Мертвое море = Фестиваль. У всех свои ассоциации с Новым Годом: от мандаринов (как раз сейчас сезон) до музыки и веселья. До любой музыки – у каждого она своя. А вот веселье будет общее – на Новый год на Мертвом море на Международном музыкальном фестивале. Музыка + Новый год + Мертвое море = Фестиваль. И если можно было бы добавить много восклицательных знаков, то это стоило бы сделать. Вот так: Музыка + Новый год +Мертвое море = Фестиваль!!! Это «Carling Family», это Сергей Стадлер, это Денис Седов, это Эмиль Хачатурян, это Леонид Пташка, это столько имен, стилей и жанров – столько, сколько возможно только на Новый год.



Как встретить Новый год в ритме и стиле и волнах джаза? Как встретить Новый год и окунуться в море, быть беззаботными, и веселиться до утра, до рассвета? Как совместить музыку, праздник, дружеское общение и вкусную еду? Как сочетать самый снежный праздник с самой низкой точкой на Земле? Мужчин в костюмах и дам в купальниках? Очень просто – поехать на Мертвое море и принять участие во Втором Новогоднем Международном Музыкальном Фестивале. Новогодний Международный Музыкальный Фестиваль на Мертвом море, организованный компанией «Жемчужины музыки» и Леонидом Пташкой и столь громко, ярко и удачно прошедший в прошлом году, вновь повторяется, но уже в расширенном формате – с 29 декабря 202 года по 1 января 2023 года с привлечением не только джазменов, но и классических музыкантов, исполнителей музыки мира, танцоров и различных музыкальных составов. И с возможностью проживания в двух отличных гостиницах – Herods (там, кстати, все номера в рамках фестиваля уже проданы) и Leonardo Club.

Новый год – это всегда своего рода коктейль событий. Так будет и на сей раз – популярные новогодние мелодии, импровизация, шутливые розыгрыши, фортепьяно и саксофон, гитара и барабаны, и все это смешано с джазом и рок-н-роллом. Весь этот радужный коктейль Второго Международного Музыкального Фестиваля на Мертвом море предлагается вкушать с 29 декабря по 1 января в течение трех дней фестиваля на Мертвом море, когда публике предлагается музыкальная новогодняя «вылазка». Это будет весело, ярко, шикарно и модно. К тому же Новый год – лучшее время зарядиться энергией – энергией музыки, медных звучных инструментов и рояля, вокала и диксиленда, регтайма и кантри.

Новогодний джазовый фестиваль – это 4 дня и 3 ночи в отелях Leonardo Club Hotel Dead Sea (по системе всё включено) и Herods Dead Sea – A Premium Collection (пятизвездочный отель – полупансион)

Новогодний джазовый фестиваль – это такие исполнители, как Уральский государственный симфонический оркестр и дирижер Арик Абдурахманов; трио Леонида Пташки; трубач Арик Давидов; выдающий скрипач Сергей Стадлер; Папуно Чурадзе – бельгийский певец, солист Льежской оперы; бас Денис Седов — , солист Метрополитен опера (Нью-Йорк) и Ла Скала (Милан); Том Коэн – актриса, певица, солистка Израильской оперы; вокалистка Яна Мирабель Эсперанса Родригес, ансамбль «Caribbean Dream»; ансамбль Los Emigrantes; вокалисты Мозес Си и Рой Янг и грандиозное шоу «Carling Family» – веселого и виртуозного диксиленда из Швеции. «Carling Family» вновь приезжает в Израиль, вновь с их менестрельным балаганом с джазовой музыкой, степсом и даже цирком, обещая стопроцентно две вещи: хорошую красивую музыку и то, что скучно не будет нп в один из дней фестиваля!

Заказ билетов: http://bit.ly/3A7sxLW

Подробности на сайте pearl-music.co.il – https://pearl-music.co.il/events/novogodnij-mezhdunarodnyj-festival-na-mertvom-more/

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/627188978869132

Полная программа фестиваля – https://pearl-music.co.il/dead-sea/

Все фотографии предоставлены компанией «Жемчужины музыки».

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting при сотрудничестве с Masha Hinich PR