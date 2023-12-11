Мы отметим этот праздник! Новогодний Джазовый Фестиваль на Мертвом Море

Леонид Пташка и компания «Жемчужины классической музыки» решили, несмотря и вопреки, а может быть, именно потому, что мы все мечтаем о нормальной жизни, потому что просят слушатели, потому что музыка продолжает звучать, провести традиционный новогодний джазовый фестиваль на Мертвом море. Одна из целей фестиваля – предоставить сцену израильским артистам и музыкантам, уже два месяца лишенным своей аудитории. Музыкантам не менее хочется выйти на сцену, чем слушателям их услышать. Такой фестиваль – это возможность встречи; Возможность услышать прекрасную музыку, порадоваться; возможность хорошего 3-дневного отдыха и возможность увидеть друг друга. Мы отметим это праздник и не позволим лишить нас повода радоваться и забрать у нас музыку.

Несмотря на ситуацию, люди должны радоваться, им хочется слушать музыку. После двухмесячного перерыва музыканты вновь выходят на сцену, возобновили свои сезоны все оркестры и ансамбли страны, возобновляют сезон и джазовые коллективы.

Кстати, напомню, что современные джазовые фестивали родились в 1948 году в Ницце во Франции, которая была лишена джаза на время нацисткой оккупации. Идея была проста: регулярно собирать вместе лучших джазменов. Такова же и идея этого фестиваля на Мертвом море – собрать вместе лучших джазменов и музыкантов Израиля и порадовать публику, отвлечь ее и дать возможность передохнуть. Сегодня все музыканты, все люди искусства отражают в своих произведениях войну, иначе и невозможно. Но мы все люди, мы хотим отдохнуть, ведь иначе невозможно продолжать. Джаз даёт возможность отвлечься, даёт возможность сыграть такую музыку, в которой нельзя не почувствовать реакцию на происходящее. Джаз актуален всегда и в нем всегда слышна реакция на то, что происходит вокруг. Джаз – музыка рефлексирующая, отражающая актуальное настроение общества. И в то же время джаз сформировал множество музыкальных стилей, отражая универсальный язык творчества, самовыражения и стойкости, и потому находит отклик у многих поколений. Джаз уже сам оказывает влияние на общество – и так сладостно этому влиянию поддаваться.

Фестиваль на Мертвом море стал несколько лет назад новой концертной реалией и получил признание публики в том числе и потому, что предлагает своеобразную комбинацию, некий гибрид между легкой музыкой и формами джазового выражения, все разнообразие джазового контекста – как от авторитетных инструменталистов, так и участвующих в фестивале классических и фолк-музыкантов.

Нынешний новогодний джазовый фестиваль на Мертвом море пройдет с 31 декабря по 3 января. Это будет встреча Нового года, это будут надежды на лучшее и это будет музыка и качественный отдых в течение 3 дней в гостиницах Herods Dead Sea и Leonardo Club с полупансионом. И конечно, это будут различные шоу и концертные программы, в которых участвуют сам Леонид Пташка, его трио и другие джазовые, классические и фолк-музыканты, среди которых: пианисты Леонид Пташка и Гиль Шохат; вокалисты Рой Янг, Тильда Реджуан и Ника Брук, Илья Жорницкий – аккордеон, Аркадий Аптекарь – скрипка, Юрий Городецкий – пан-флейта, Андрей Ильин и Эмиль Хачатурян – гитара-фламенко, группа «Бразильский карнавал», группа «Чукарлия», Иерусалимский Фестивальный оркестр под руководством Владимира Баршевича; Джазовое трио Леонида Пташки; Джаз-бэнд – Диксиленд.

Программа всего фестиваля:

Бразильский карнавал

Джазовый цыганско-европейско-балканский коктейль

Французский шансон в стиле блюз

Фламенко

Венская классика, итальянская опера, музыка Бродвея.

Диксиленд, рок-н-ролл, твист, буги-вуги.

Заказ билетов и подробное расписание

https://bit.ly/46ALRyL

Или в кассе «Браво https://best.kassa.co.il/announce/76591

Мероприятие в фейсбуке – https://www.facebook.com/events/725291992449108/

Все фотографии предоставлены компанией «Жемчужины музыки»

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting