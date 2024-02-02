Живущие в живописи – новые выставки в Хайфском Художественном музее

Верхнее фото: נטליה זורבובה, הציור האחרון של שבע, 2022 , קרדיט_ יגאל פרדו. Наталья Зурабова. Последний рисунок Шевы. Фото – Игаль Пардо

В Хайфском Художественном музее открылся новый кластер выставок. Одна другой лучше, о каждой можно рассказывать долго, с придыханиями, с фотографиями на телефоне. Огромная персональная выставка Натальи Зурабовой в центральном зале – яффский свет и расслабленность, прибывшие в Хайфу, поразительное количество сюжетов – а ведь все происходит в одной квартире, где живет одна кошка. Так и творят настоящие художники, замкнутые на своем мире – творят свой мир, вещь в себе и себя в нём. А какой у Наташи свет закатного солнца, какой цветной воздух , какие краски – оттенки золота, сиреневого, розового, красного, зеленого, синего – всех красок, но у нее они другие. Наташина выставка так и называется “Живущая в живописи” – точнее не скажешь.

Выставка картин еврейских израильских художников “Залитая солнцем земля” из коллекции фонда семьи Шустерман, переданные Хайфскому музею: на этой выставке можно прикоснуться к истории, к истокам израильской живописи: Реувен Рубин, Нахум Гутман, Пинхас Абрамович, Анна Тихо, Мордехай Леванон, Эфраим Моше Лилиан, Йоханан Симон и другие. Про семью Шустерман стоит написать и почитать отдельно. Более, чем щедрый подарок. Смотреть вкупе с постоянной экспозицией музея “Северный ветер”.

“Дом – обитель любви и тревог”: отдаю дань куратору Коби Бен-Меиру, соединившему в одной экспозиции картины одного из ярких французских живописцев начала XX века Эдуара Вюйара (нежность, розы, пепельность,, женщины в дымке Парижа) и работы пяти современных израильских художников: Ира Эдуардовна, Арам Гершуни, Цион Авраам Хазан, Уриэль Мирон и Хила Шпитцер. Идея – найти очарование, грусть и отражение нашего существования в бытовых предметах, передать это через фотографию, скульптуру, видео, рисунок. Получилось отлично!

И последнее – просто удар под дых. Прочитав при входе в музей “Джованни Баттиста Пиранези “Виды Рима””, я решила, что так назвал свой перфоманс кто-то из молодых и дерзких – почему нет, собственно говоря? Так вот: это именно “Виды Римы” – два десятка офортов Пиранези (из собрания музея Штрука и из коллекции Хайфского Художественного музея). Дух захватывает, голова кружится. Некоторые гравюры еще из первой серии, отпечатанной самим Пиранези.

Обещают экскурсии на русском языке. Первая состоится 17 февраля. Подробности – в нижеприведённом релизе. Выставки продлятся до конца июня 2024 года. Но это как раз тот случай, когда не надо откладывать, а надо поспешить.

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Новые выставки в Художественном музее Хайфы

Выставки:

“Залитая солнцем земля” (подарок фонда семьи Шустерман музею)

“Дом – обитель любви и тревог”

Наталья Зурабова “Живущая в живописи”

Джованни Баттиста Пиранези “Виды Рима”

Новые выставки в Художественном музее Хайфы— это дань уважения израильскому искусству, которое формировалось со времен основания академии “Бецалель” в 1906 году до сегодняшнего дня. В тяжелые времена мы представляем израильское искусство как источник культурной устойчивости. Выставка «Дом – обитель любви и тревог» стремится в это непростое время предоставить посетителям безопасное пространство, пространство красоты, в котором собраны любимые вещи, которыми дорожат наши дома. На выставке «Залитая солнцем земля» представлена ​​коллекция, недавно подаренная Фондом “Шустерман – Израиль” Хайфскому художественному музею. Фонд начал поддерживать музей на постоянной основе, в основном по части израильского искусства первых десятилетий ХХ века.

Выставки продлятся до 30.06.2024 г.

“Залитая солнцем земля”

Коллекция, представленная на выставке, щедрый подарок г-жи Линн Шустерман музею, охватывает в основном произведения первой половины ХХ века, периода становления израильского искусства. Эта коллекция добавляет значительный художественный и исторический слой к существующей коллекции музея (выставленной на постоянной экспозиции “Северный ветер” рядом), которая фокусируется в первую очередь на израильском искусстве, начиная с 1950-х гг. Выставка свидетельствует о трансформациях, произошедших в местном искусстве на протяжении десятилетий, подчеркивая проблемы израильской культуры, которые все еще актуальны на сегодняшний день. Несмотря на то, что работы на выставке созданы художниками из разных уголков страны, над всеми ними сияет палящее израильское солнце, что объединяет их.

В первой галерее работы “Бецалель” начала XX века встречаются с несколькими фотографиями начала 2000-х годов. Создание в 1906 году в Иерусалиме Школы искусств и ремесел Бецалель, одного из крупнейших предприятий сионистского движения в Палестине, ознаменовало зарождение израильского искусства. Основатели школы считали себя людьми Запада, живущими на Востоке, где до сих пор “дуют ветра” библейского прошлого, и стремились возродить еврейский дух посредством декоративно-прикладного искусства. Традиционная версия сионизма, сформулированная в Иерусалиме, сопоставляется во второй галерее с работами 1920-1950-х годов художников Эрец Исраэль из Тель-Авива и кибуцев, которые сосредоточили свое внимание на пейзажах, жизни и людях округа. Они описывали наивность и простоту жизни в гармонии с природой через взгляд, порой романтический и восточный, и подчеркивали привязанность человека к залитой и выжженой солнцем земле.

Ранние работы данной экспозиции демонстрируют желание установить принадлежность к месту через искусство, основанное на сионистском сознании. Наблюдение за современными работами поднимает аналогичные вопросы, касающиеся сущности израильской идентичности, которая даже сегодня исследует свое сходство с еврейской традицией и этой землей.

Участвующие художники : Пинхас Абрамович, Гилад Офир, Наум Гутман, Хаим Гликсберг, Павел Вальберг, Анна Тихо, Мордехай Ливанон, Эфраим Моше Лилиян, Цви Майрович, Йоханан Симон, Исраэль Палди, Моше Купферман, Реувен Рубин и работы из Бецалель.\

Куратор выставки : Лимор Альперн

“Дом – обитель любви и тревог”

Наш дом и предметы в нем всегда рассказывают истории: вот в кухонном шкафу лежит неполный набор посуды, некоторые тарелки уже немного сколоты или были разбиты при переезде; в гостиной стоит потертый диван; на стене за ним фотографии улыбающихся родственников, некоторые еще живы, других уже нет. Наши любимые люди и вещи обычно окружают нас в домашней обстановке, которая отображает лучше рассказанных историй то, что мы любим, что нам дорого, а иногда, чего мы боимся.

Изображения бытовых сцен занимают почетное место в истории живописи. Такие жанры, как интерьерная живопись и натюрморт, служили художникам для исследования аспектов, касающихся экономического и социального статуса, фамильной принадлежности и привязанности к месту. Якобы банальный предмет часто становился идеальной платформой для экспериментов с новыми способами живописного выражения, поскольку он не требует ничего, кроме близости между художником, его обстановкой и объектами в ней.

Эдуар Вюйар, один из величайших французских живописцев начала XX века, сформулировал новый язык в своих авангардных интерьерных картинах. На выставке к нему присоединяются пять современных израильских художников — Ира Эдуардовна, Арам Гершуни, Цион Авраам Хазан, Уриэль Мирон и Хила Шпитцер — которые с особым интересом берут за основу своего творческого поиска живописность домашнего быта. Их пытливые взгляды обращены к совершенно обыденным предметам быта, таким как суповые тарелки, ковры и стулья, и находят в них очарование, смысл, память. Их работы, с одной стороны, передают нам чувство защищенности в знакомом домашнем пространстве, с другой, – страх перед тем, что угрожает нарушить его стабильность.

Куратор выставки : доктор Коби Бен-Меир.

На этаже “ב” при поддержке Британских друзей художественных музеев Израиля работает Семейная галерея BFAMI – специальное пространство для детского досуга и творчества “Моя собственная комната”.

Детям будет предложено нарисовать свою комнату или комнату своей мечты на страницах размером с открытку и разместить “свою комнату” внутри одного из окон спроектированного здания внутри галереи, все стены которой будут расписаны Хилой Шпицер.

Наталья Зурабова

1975 г.р., Москва; живет в Яффо

“Живущая в живописи”. Персональная выставка Натальи Зурабовой



В главном зале музея, в рамках выставки «Дом – обитель любви и тревог», будет представлена ​​также персональная выставка художницы Натальи Зурабовой.

Зурабова родилась в Москве в 1975 году, иммигрировала в Израиль в 2004 году и живет в Яффо. В 2011 году она стала одним из основателей коллектива «Новый Барбизон», а ее персональные выставки прошли, в частности, в Музее современного искусства Герцлии (2019) и в галерее “Арт-порт” в Тель-Авиве.

Будь то Москва, Берлин, Беэр-Шева или Яффо, Наталья Зурабова в первую очередь рисует интерьер своего дома. Взгляд на среду обитания — средство приспособления к ней; изображая домашний интерьер, Зурабова открывает для себя живопись.

Зурабова преуспевает в построении сложных крупномасштабных композиций. В истории искусства подобная монументальность свойственна скорее полотнам исторического жанра. Ее работы также об историях, но незначительных. Домашние пространства, которые изображает художница, несут следы небольших событий и воспоминаний: пальто, оставленное кем-то на стуле, белье, ожидающее глажки, или написанная много лет назад картина в углу…

Тема Зурабовой — случайные бытовые проявления жизни, которые сливаются в художественные композиции.

Интерьерные изображения связывают дом с мастерской, жизнь с работой. Картина, написанная в знакомом, любимом месте, одновременно противопоставляет жизненные проблемы живописным. Каждый момент, проведенный дома, — это момент изучения самого живописного процесса, составления карты пространства, изучения форм, цветов и текстур, составляющих ее среду обитания. Можно представить Зурабову, полулежащую вечером на диване в гостиной, помещающую знакомые предметы в воображаемые композиции и визуализирующую, как пространство становится картиной. “Живопись — дом Натальи Зурабовой”.

Куратор выставки : доктор Коби Бен-Меир.

Джованни Баттиста Пиранези (1720 – 1778 гг.). “Виды Рима”

Джованни Баттиста Пиранези— итальянский археолог, архитектор и выдающийся художник-гравёр, мастер офорта в жанре архитектурных пейзажей, исследователь и коллекционер римских древностей, издатель эстампов.

Пиранези – единственный в своём роде художник, составивший полную картину античных памятников, обнаруженных в его время, и творивший собственный фантастический мир римской архитектуры. Он оказал значительное влияние на последующие поколения художников неоклассицизма, позднее на романтиков и даже на сюрреалистов.

Пиранези работал в Риме в середине XVIII века, в то время, когда этот город привлекал интеллектуалов со всей Европы и был одним из главных центров Просвещения: обязательным пунктом Гранд-тура, проводимого представителями аристократии для изучения культурных столиц Европы, а также центром изучения классической культуры для художников и интеллектуалов. Рим он рассматривает как сцену, на которой бок о бок выступают реликвии античности, церкви раннего средневековья, великолепные здания эпохи Возрождения и великие деятели искусства и науки XVIII века. Все это перемешано вместе, представляя город как один археологический холм знаний и жизни.

Значительная часть из бесчисленного количества созданных Пиранези офортов с видами Рима хранится в коллекции Художественного музея Хайфы. Эти его работы излучают ностальгию по великолепию прошлого, в тяжелой тени которого современникам ничего не остается, как с меланхолией размышлять о том, что было, и чего больше нет.

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Первые экскурсии по новым выставкам на русском языке состоятся

17 февраля 2024 года в 12:30 и 14:00

Экскурсовод: Анна Раппопорт

Художественный музей Хайфы, Шабтай Леви, 26, Хайфа – тел.: 04-6030800 – www.hma.org.il/rus

Часы работы:

Воскресенье, вторник, среда 10:00-16:00, четверг 10:00-18:00, пятница 10:00-14:00, суббота: 10:00-16:00.

Все Хайфские музеи открыты бесплатно для резервистов и семей, эвакуированных из своих домов.