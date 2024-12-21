Новогодний концерт в Герцлии

Верхнее фото – Амос Тальмон. Photo – © Ariel Weis

1 января 2025 года в Центре сценических искусств Герцлии состоится Новогодний концерт в рамках Большой симфонической серии. В концерте участвует Хайфский Симфонический Оркестр и духовой оркестр Нагарии под управлением знаменитого израильского дирижера Амоса Тальмона. Большая симфоническая серия в Центре сценических искусств Герцлии была основана по инициативе Амоса Тальмона в 2003 году.

В программе Новогоднего концерта Россини, Массне ,Чайковский. Прозвучат Фрагменты из балета «Лавка чудес» («Boutique fantasque»), написанным Отторино Респиги на материале фортепианных пьес Джакомо Россини (премьера балета состоялась в Лондоне в 1919 году); «Размышление» (“Медитация») французского композитора Жюля Массне из лирической оперы «Таис» по мотивам одноимённого романа Анатоля Франса – интермеццо из второго акта этой оперы для скрипки соло и оркестра, пользующееся невероятной популярностью; отрывки из «Лебединого озера» Чайковского; произведения американского композитора Лероя Андерсона, Иоганна Штрауса, бразильского композитора Зекинья де Абреу и Жака Оффенбаха.

Отличное сочетание программы, даты, дирижера и оркестра – одного из старейших в стране: Хайфский Симфонический Оркестр был основан еще в 1950-м году, спустя всего два года после провозглашения Независимости Израиля. Оркестр возник благодаря композитору и пианисту Франку Пеллегу и преподавателю игры на скрипке Цви Ротенбергу. Вначале оркестр был, по сути, небольшим инструментальным ансамблем классической музыки. Сегодня же коллектив оркестра насчитывает более 80 музыкантов высокого класса и в его репертуаре – множество произведений классических и современных композиторов, вокальная музыка.

Оркестр в содружестве с муниципалитетом Хайфы и другими музыкальными коллективами, такими, как Ассоциация «Друзья Хайфского оркестра», Хайфская Опера, хор «Бат-Шир» и «Haifa Big Band» активно участвует в образовательных проектах и сотрудничает с молодыми композиторами.

Среди музыкальных руководителей оркестра в разные годы были Франк Пеллег, Серджиу Комиссиона, Ави Островский, Менди Родан, Юваль Целюк, Дан Фогель, Лиор Шамбадал, Стэнли Спербер, Кристиан Мандель, Ноам Шериф и Чжун Сюй. С 2021 года главным дирижером и художественным консультантом оркестра стал Йоэль Леви.

Оркестр гастролировал во Франции, Швейцарии, Бельгии, Германии, Италии и США. Принимал участие в международных фестивалях на Корсике, в Дюссельдорфе, Мангейме, Безансоне и Льеже.

Репертуар оркестра чрезвычайно разнообразен и предназначен для всех возрастов. Оркестр организует множество классических серий, семейные концерты, совместные проекты с ведущими израильскими певцами и композиторами, и с ним часто сотрудничают всемирно известные дирижеры и солисты.

Дирижировать Новогодним концертом будет Амос Тальмон, музыкальный руководитель Большой симфонической серии. В рамках этого концертного сезона в Герцлии регулярно выступают такие оркестры, как Израильский филармонический оркестр, Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона, Иерусалимский симфонический оркестр и другие.

Дирижерская деятельность Амоса Тальмона охватывает множество оркестров и концертных залов – от Израильского филармонического до Симфонического оркестра Новой Англии, от Симфонический оркестр Польского радио и Манауса в Бразилии до Цюрихского оркестра и Камерного оркестра Флоренции. Его послужной список невероятно обширен.

Что интересно, Тальмон обратился к музыке довольно поздно: на протяжении многих лет он работал в семейном бизнесе по международной торговле сырьем и бумагой, а позже управлял и расширял его (Talmon Trading Co Ltd Herzliya). Свою музыкальную карьеру Тальмон начал только в 1999 году, когда ему было 48 лет, обучаясь дирижированию под руководством Итая Тальгама, Галя Альтеровича и Зеэва Дормана. В 2000 году Тальмон основал фонд Music Angels, созданный им для продвижения молодых музыкальных талантов в Израиле. С 2003 года он постоянно дирижирует Большой симфонической серией в Центре сценических искусств Герцлии.

В своей дирижерской деятельности Тальмон отдает предпочтение преимущественно классическому и романтическому симфоническому репертуару. Он также включает в свои выступления музыку еврейских и израильских композиторов из различных стран Восточной Европы, Азии и Латинской Америки.

История Амоса Тальмона рождает веру в человеческие способности. Будучи успешным бизнесменом он всегда мечтал стать дирижером. Вот что он рассказывает в одном из интервью: «Я родился в 1952 году в семье поляка и австрийки и мои родители воспитывали меня под классическую музыку. В возрасте пяти лет меня впервые взяли на концерт в филармонию, а когда мне было восемь лет я поехал с родителями в Ла Скала. Будучи подростком, я продолжал слушать классическую музыку, а в армии командир даже жаловался на меня за это увлечение.

Я всегда чувствовал, что я – дирижер. Дома, в офисе, в машине, я всегда «дирижировал». На каждом концерте, на котором я бывал, в Израиле или за рубежом, я уделял пристальное внимание роли дирижера. В 1998 году, когда мне было 48 лет, мой друг показал мне газетную заметку, в которой говорилось о семинарах для дирижеров-любителей под руководством Итая Тальгама. У нас было 12 встреч, и в конце каждый из нас дирижировал симфоническим оркестром. Позже я связался с Молодежной филармонией, мы дали два концерта в «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве, а также с Израильским камерным оркестром. И я решил, что бросаю свою работу бизнесмена, становлюсь дирижером, и никогда, ни разу не жалел об этом решении.

В 2000 году я основал фонд «Ангелы музыки в Герцлии», который призван продвигать молодые музыкальные таланты в Израиле. И уже в 2003 году муниципалитет Герцлии обратился ко мне с предложением организовать симфоническую серию в Центре исполнительских искусств города. Проект был моей идеей, и мной же воплощен. Я решил не исполнять музыку барокко с 20 музыкантами на сцене, а сконцентрироваться на музыке романтической эпохи, на масштабных сочинениях. В этом году идет уже 21-й сезон нашей серии. По моему решению, вся наша деятельность проходит без поддержки со стороны государственных организаций. Поэтому я могу реализовывать программы, которые иногда бывают «безумными» и захватывающими».

«Амос Тальмон – единственный в своем роде дирижер и музыкальный руководитель в Израиле и один из немногих в мире, – добавляет Яир Машиах, бывший генеральный директор Хайфского симфонического оркестра, а ныне генеральный секретарь Израильской филармонии. – Он решил, по собственной инициативе и за свой счет организовать большую серию концертов. Это шоу одного человека. Амос Тальмон берет на себя все аспекты: художественное руководство, маркетинг, взаимодействие с музыкантами. Все проистекает из его веры и желания создать качественную классическую серию в Герцлии. Тальмон дает возможность выступить превосходным израильским музыкантам, объединяет не только оркестры, но и хоры, приглашает прекрасных дирижеров и солистов из-за рубежа, виртуозно сочетая стили, инициируя увлекательные программы, создав не существующую ранее в Израиле традицию Новогодних концертов».

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Новогодний концерт

Хайфский Симфонический Оркестр

Дирижер: Амос Тальмон

При участии Духового оркестра Нагарии под руководством Реувена Малаха

Герцлия, Центр сценических искусств

Среда, 1 января 2025 года, 20:00.

В программе:

Отторино Респиги / Джакомо Россини.Фрагменты из балета «Лавка чудес» («Boutique fantasque»),

Жюль Массне, «Размышление» («Медитация»)

Петр Ильич Чайковский. Отрывки из «Лебединого озера».

Произведения Лероя Андерсона, Иоганна Штрауса, Зекинья де Абреу, Жака Оффенбаха

Информация и билеты: https://best.kassa.co.il/announce/81051

Информация о всех концертах Большой симфонической серии здесь: www.hoh-herzliya.co.il/מנויים/הסדרה-הסימפונית-הגדולה

Текст подготовила Маша Хинич. Фотографии (© Odelia Talmon, © Ariel Weis, © Miha Brickman) – предоставлены Амосом Тальмоном

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting