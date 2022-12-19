Новый год в Яффо – джаз и гитара

Новогодний вечер в музее Иланы Гур: джаз, гитара и квинтет Янива Керема.

Янив Керем – известный израильский гитарист, композитор импровизатор и руководитель своего квинтета, играющего бурно и тихо, стандарты и авторскую музыку, звонко и нежно –джаз разнообразен. Его музыка сочетает в себе множество влияний разных культур и фонов, что создает уникальный и универсальный сплав, эмоциональный и ритмичный стиль. Керем, без сомнения, один из самых оригинальных гитаристов Израиля. Его замысловатые и изощренные композиции и аранжировки, его ритмическая и гармоническая свобода бросают вызов любому музыканту. Его музыка доказывает, что несмотря на путь, который проделала гитара от блюза до джаз-рока, ее возможности остались неисчерпаемыми – гитарный джаз лидирует в большинстве направлений современного джаза и фьюжна.



Янив Керем изучал джазовую музыку в Амстердаме, а до этого – классическую музыку и джаз и современную музыку в школе «Римон». Вернувшись в Израиль, он сформировал свой квинтет и выпустил диск собственных композиций «Sand in my eyes» – тщательно сбалансированные, сложные и, в то же время, минималистичные композиции, музыка которых представляет смесь классики, джаза и израильских мелодий. Звуки его гитары порождают самые разные настроения – силу и нежность, простоту и утончённость. Янив Керем отдаёт душу и сердце своему ремеслу и эта преданность становится очевидной. Заводной ритм, известные мелодии, яркие импровизации и элегантные соло – все находит место в его джазовой эстетике.

В составе квинтета Янива Керема входят музыканты, хорошо знакомые завсегдатаем концертов джазовой серии музея Иланы Гур:

Коби Саломон – мастер игры на теноровом, альтовом и сопрано-саксофоне, а также блестящий кларнетист. Коби прекрасно интерпретирует мелодии Керема, изящно рассказывая музыкальную историю в своих соло.

Асаф Хакими – контрабасист, 10 лет игравший на нью-йоркских джазовых сценах

Йонатан Коэн – саксофонист, флейтист и композитор

Рои Олиэль – барабанщик и невероятный музыкант (лидер собственного секстет). У Рои уникальная манера игры на барабанах. Он обрисовывает форму , он играет аккордами. и ему нужно не более нескольких ритмов, чтобы сыграть музыку Янива Керема, именно так, как он сам себе представляет.

Сам Янив Керем является постоянным гитаристом Тель-Авивского джазового оркестра и Хайфского симфонического джазового оркестра, выступает на различных сценах и фестивалях в Израиле и за рубежом. Играл в постановке Камерного театра «Грошовая опера». Сотрудничал с такими исполнителями как Алон Олеарчик, Марина Максимилиан и Каролина.

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Квинтет Янива Керема – новогодний джаз

Музей Иланы Гур. Четверг, 29 декабря 2022 года.

Янив Керем – гитара

Коби Саломон – саксофонист

Рои Олиэль – ударные

Асаф Хакими – контрабас

Йонатан Коэн – саксофонист

Специальный гость – пианист Итай Симхович

19:00 экскурсии по музею на русском языке и иврите

20:00 концерт в главном зале музея

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и сангрию) – 125 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://tinyurl.com/592k2wvn или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/691645352548623

Линк на видео – https://www.youtube.com/watch?v=cpEjMEXAJys&t=10s

https://soundcloud.com/yaniv-kerem/waking-up

https://soundcloud.com/yaniv-kerem/yurale

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фотографии – © Йоль Леви – предоставлены Янивом Керемом