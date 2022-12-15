Объявлен шорт-лист премии Сапира за 2022 г. в номинации «Дебют года»

Жюри премии «Мифаль ха-паис» имени Сапира во главе с писателем и публицистом Ореном Нахари объявило список финалистов номинации «Дебют года». В него вошли:

Ханан Алума и Нери Алума, «Безумная весна», изд-во «Сифрият поалим»

Ила Бен-Лулу, «Ограничено», изд-во «Двир»

Керен Швец, «Белые слоны», изд-во «Бавель», «Едиот сфарим»

Финалисты получат приз в размере 30 тысяч шекелей. Победителя объявят 2 января 2023 года на церемонии вручения литературной премии «Мифаль ха-Паис» имени Сапира. Он получит приз в размере 75 тысяч шекелей.

Авигдор Ицхаки, председатель правления «Мифаль ха-Паис»:

«Мы гордимся своим участием в премии Сапира – самой важной и престижной литературной премии в Израиле. «Мифаль ха-Паис» продолжит поддерживать новые поколения израильских писателей, предоставляя им платформу для старта. В последние годы мы увеличили размер призовых выплат для дебютантов, чтобы еще раз продемонстрировать нашу приверженность созданию новой литературы на иврите».

Премия, учрежденная в 2000 году для популяризации литературы на иврите и развития культуры чтения в Израиле, присуждается уже в 22-й раз. В этом году призовой фонд пополнен на 200 000 шекелей.

Из доводов жюри:

Ханан Алума и Нери Алума, «Безумная весна»

Роман «Безумная весна» написан на два голоса: сын описывает физические и душевные потрясения, которые он испытывает после перенесенного в 17 лет психотического приступа, а мать подробно документирует, как она «растит в своем доме раненое животное». Мы наблюдаем за фрагментами его и ее жизней, видим как редкие и трогательные моменты сострадания, так и точки надлома людей, стоящих на краю бездны.

Они абсолютно разные. Сын Ханан ищет убежище, дом, любовь и свободу. Он спит на улице, попадает в закрытое отделение психушки, затем в реабилитационный поселок, описывает себя как «отстраненную и незащищенную душу, которая тащит за собой неуклюжее и непослушное тело», он — «актер, застрявший посреди монолога».

Мать Ханана делает все, чтобы быть рядом, уступать, любить. Она знает слова, которые нельзя произносить: «все будет хорошо», «жизнь прекрасна», «давай выходи», «возьми себя в руки». Два автора, Нери Алума и Ханан Алума, размеренными и точными словами описывают целый мир. Это короткая, но очень насыщенная книга, она пленяет сердца и покоряет умы.

Ила Бен-Лулу, «Ограничено»

Книга «Ограничено» ограничена двумя новеллами, в центре которых — героини из периферийных городков. Они изо всех сил пытаются создать для себя более «достойную» жизнь, по воле обстоятельств и окружения попадая в странные, а порой и опасные ситуации. Несмотря на попытки цепляться за «норму» и принятый житейский маршрут «армия — работа — семья», обе постепенно отклоняются от этого пути и катятся вниз, к финалу, который, как в греческой трагедии, кажется предопределенным, что бы они ни делали и как бы ни старались его избежать.

Бен-Лулу пишет в головокружительном и энергичном стиле, вплетая в размашистые сюжеты поэтичные описания природы, где пейзаж используется в качестве материала для построения действия. Это тонкая и умная книга, которая приближается к сюрреализму, но не переходит эту грань и остается верной суровому реалистическому существованию, в котором застряли ее героини. «Ограничено» — мощная дебютная работа, которая обнажает огромный потенциал писательницы.

Керен Швец, «Белые слоны»

Героиня «Белых слонов» — израильтянка, пишущая в Лондоне докторат по архитектуре. Ее тема – разрушающиеся памятники. Внезапно найденная семейная фотография отправляет ее в путешествие во времена Эрец-Исраэль периода британского мандата.

Проза Керен Швец состоит из воспоминаний, исторических фактов, а также поисков своего «я» и принадлежности. Подобно матрешке, сюжет «Белых слонов» постоянно открывает читателю все новые истории. Еврей-офицер британской полиции, дочь темплеров, пара лондонских антикваров — все они являются частью зрелого и самобытного сюжета. Дебют Керен Швец демонстрирует уникальный и чуткий голос, который прислушивается к повседневному и извлекает из нее большую человеческую историю.

Текст и фото – по материалам пресс-релиза