ОПЕРА, В КОТОРОЙ МУЗЫКА И ИСТОРИЯ РАВНОЦЕННЫ

Вообще-то я хотела сообщить, что Израильская Опера объявила о дополнительной дате показа оперы «Теодор» – понедельник, 22 мая, а дальше не удержалась на еще полторы тысячи слов.

Как-то я присутствовала на лекции писателя и публициста Орена Нахари о Герцле. Это было волнующее переживание: Орен так рассказывал о Теодоре Герцле, что у аудитории набегали слезы на глаза, слезы сожаления о печальной судьбе – так была выстроена лекция. В финале оперы «Теодор», мировая премьера которой прошла на днях, зрителями овладевают иные чувства – торжества, гордости, радости. И поверьте – это не ура-патриотизм.

«Опера – это драма в музыке, а не урок истории» – так несколько раз повторил на пресс-конференции перед генеральной репетицией «Теодора» несколько дней назад постановщик и либреттист «Теодора» Идо Риклин (он же – драматург Израильской Оперы). Драма в музыке, а также хит сезона (простите за такое сравнение), начало новой оперной традиции, великолепное харизматическое действие, обязательное к просмотру, виват и овации, переполненный оперный зал, пища для ума и сердца, чудесное музыкальное произведение, потрясающая работа всех участников постановки – солистов, хора, художников, всех… Как по мне – так национальная гордость и далее все суперлативы, уже изложенные теми, кто эту оперу успел послушать и кто успел про неё написать. А кто не успел, то внимание – в связи с огромным интересом к этой постановке, Израильская Опера объявила дополнительную дату показа оперы «Теодор» – 22 мая в 20:00 https://www.israel-opera.co.il/?CategoryID=1303&ArticleID=5741. По этой же ссылке можно посмотреть несколько видео-роликов, где создатели этой оперы объясняют ее задумку.

«Теодор» – это явление израильской и мировой оперы, это высочайшее качество, что и не удивительно, так как работали над этой постановкой четыре с половиной года, но изначально идея поставить оперу про Герцля появилась у израильского филантропа Даниэля Хусидмана, основавшего в 2010 году семейный фонд. Этот израильский бизнесмен – еврей, родившийся в Мексике, сохранил свои идеалы, главный из которых – укрепить Израиль. Об этом фонде можно прочитать в брошюре-программке «Теодора», или в интернете. Приоритетное направление деятельности Daniel Foundation – образовательное, просветительское и, безусловно, опера «Теодор» стала частью работы в этом направлении.

Вот что пишет Даниэль Хусидман об идее создании этой оперы: «Герцль стал символом Израиля и неудивительно, что его именем назван город и улицы в каждом городе, но Герцль был более, чем выдающейся фигурой в группе пророков и отцов-основателей. Он не был религиозен, будучи светским европейским либералом, но стал предвестником новой эры, написав две статьи, в некой мере определивших судьбу еврейского народа: Катастрофу и создание государства Израиль. Имя Герцля, без сомнения, останется в веках. Его личные терзания были очень сложны, их можно назвать трагедией. Его мятущаяся жизнь разочарованного драматурга и журналиста – сама по себе драма, достойная оперы. Мне странно, что до сих пор идея написать оперу о жизни Герцля никому не приходила в голову. Когда я обратился к руководству Израильской Оперы с просьбой поддержать этот проект, то с этим начинанием согласились немедленно и с большим воодушевлением».

Все это происходило в ноябре 2018 года, когда опера заказала написать музыку к этой постановке композитору Ионатану Кнаану, а над либретто начал работать режиссер Идо Риклин. Эта опера – не просто великолепна, это рождение новой оперной традиции с прекрасной музыкой, которую, быть может, мы больше привыкли слушать в театре или в кино.

Создатели оперы попытались вернуться к той временной точке, откуда началась история государства Израиля – такого, какого мы видим сегодня и в котором живем; началась история современного сионизма. Что ему предшествовало? Что побудило Герцля стать провозвестником сионизма? Почему опера слышится еще более релевантной и актуальной сегодня, чем в 2018-м году? Что за историческая фигура стоит за мифом из учебников и какова судьба реального человека? Опера «Теодор» позволяет это понять. Заставляет задуматься о том, почему, собственно говоря, мы находимся здесь и сейчас, что мы ищем, для чего мы в этой стране. И, поверьте, сочетание таких размышлений с прекрасной музыкой, исполнением, драматургией – это отдельное переживание. Что делать после? Послушать оперу еще раз – вот как раз 22 мая, читать дневники Герцля, его «Альтнойланд».

Оперы на исторические темы – не редкость, но вот оперы о современной истории Израиля – их немного… Первая израильская опера, которая называлась «Первопроходцы» была написана в 1924 году Яковом Винбергом – про тогдашних репатриантов из Польши, но не была поставлена. Всего же со времён появления нового еврейского ишува написано 90 израильских опер – часть забыты, часть ставятся вновь. Так, те же «Первопроходцы» были исполнены в 2012 году внуком Винберга – Алоном Винбергом – в концертном исполнении в Нью-Йорке. В 1945 году с успехом была поставлена первая опера на иврите – опера Марка Лаври «Страж Дан» по книге Ш. Шалома «Выстрелы по кибуцу в переработке Макса Брода (действие оперы происходит в кибуце Ханита на северной границе вовремя арабских волнений 1936 года). В программке «Теодора» есть небольшая статья об истории израильской оперы, написанная профессором Йегошуа Хиршбергом. За последние два десятилетия в Израильской опере были поставлены «Путешествие на край тысячелетия» Йосефа Барданашвили по книге Алеф Бет Йегошуа, «Альфа и Омега» Гиля Шохата и его же «Детские мечты» по Ханоху Левину, «Смех крысы» Эллы Миллер-Шариф, «Йосеф» Йосефа Таля, «Шиц» (также по Ханоху Левину) Йони Рихтера, «Госпожа и коробейник» Хаима Пермонта по Агнону в обработке Цруи Шаев, «Матери» Дуду Зеба и т.д. Всего не помню, но вот редактор брошюры помнит всё. Кстати, «Шица» и «Госпожу и коробейник» ставил тот же Идо Риклин, рассказавший на вышеупомянутой пресс-конференции, что перед тем, как приступить к режиссуре «Теодора» он прочитал тонны книг о Герцле, а затем «постарался всё забыть, чтобы не превратить оперу в исторический справочник, а поставить драму о человеке. Поставить оперу, в которой музыка и история равноценны». И это удалось в полной мере. Риклин сосредоточился на нескольких моментах из жизни Герцля – Герцля чувствительного и эмоционального, а не мрачного пророка: студенчество, обожание Вагнера, немецкий национализм, первые столкновения с антисемитизмом, процесс Дрейфуса, идея крещения евреев, расставание с Жюли, разочарование, приведшее к прозрению, к предвидению сионизма и к идее создания государства для еврейского народа. По словам Риклина, ключ к либретто оперы – это душевные травмы. Но, повторю вновь «опера – это драма в музыке, а не урок истории. Есть миф и есть история, которая стоит за мифом».

Создателям «Теодора» был дан полный карт-бланш и время. Новая музыка, новая опера, новая традиция. Никаких авторитетов – в том смысле, что это не очередная, пусть самая смелая интерпретация Моцарта или Верди, ставившихся сотни раз, когда неизбежно «культурный груз» придает вдохновение. С чего начинается новая традиция? Как ставить оперу, написанную 300 лет и как сделать что-то новое? Как написать оперу релевантную и актуальную. Композитор Йонатан Кнаан, изучавший классическую музыку, как в Израиле, так и в США, до «Теодора» написал немало мюзиклов, музыку для театра и кино, выступал как певец. Как говорит сам композитор, в первом акте музыка напоминает музыку к кино. Во-втором – более театральна, танцевальна. В опере – две временных оси, постепенно переплетающиеся. Так же постепенно переплетается и мелодии. Йонатан Кнаан писал определенные партии под определенных солистов. под конкретные голоса (это, кстати, все-таки дань традиции – так поступал Моцарт). Н в традиции есть система, здесь же систему придумали свою.

И еще – дирижер Нимрод Дэвид Пфеффер был полноправным со-создателем «Теодора». Оне не получил полностью готовую партитуру, а работал над ней вместе с Йонатаном Кнааном и сделавшем полную оркестровку Эраном Зеави.

Впрочем, как подчеркнул Идо Риклин, над «Теодором» работали множество людей и он сам понял, что задумка далась когда за день до генеральной репетиции услышал спор двух осветителей о фактах биографии Герцля. В конце оперы со сцены звучат цитаты из дневников Герцля – на мой взгляд, это ее апогей, сплетенные в музыке визионерство и реальности сегодняшнего дня. И эта – опера! Прекрасная опера для всех в независимости от знания истории и политических взглядов.

Кое-что можно прочитать еще и вот здесь https://www.israelculture.info/teodor-istoriya-o-gercle-kotorogo-my-ne-znali/

Маша Хинич. Фото – © Йосси Цвекер