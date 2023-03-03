Орбитализм – постижение пустоты. Фильм «Orbitalism 24 ½» на фестивале “Эпос”

Предлагаем вам текст от группы “Орбитализм”

«Орбитализм» – продолжает путь супрематизма Малевича – это попытка понять Ничто. Отблески мира иного, а поняв изобразить путь к нему для других.«…Как познать реальность, где пустоты не существует? Где нет начала и конца где нет последовательности, где нет верха и низа, а есть только кружение дымоблака частиц, вибрацияволн, энергия и частота. Художник! Перепрыгни через свою тень, расплавь логику и невозможное станет возможным. То что тебе кажется постоянным оно не существует. Все есть вибрации – энергий вселенной. Стань светом, стань звуком, стань волной порождающей форму в беспредметной пустоте. Направь проекцию нового искусства в глубину вечности: там где макро миры перетекают в микро миры. Пустое пространство не является пустым оно наполнено бушующей энергией. Зачерпни ладонью пустоту, в ней хватит энергии, чтобы вскипятить все океаны мира…»

«Orbitalism 24 ½» – новый экспериментальный короткометражный фильм режиссера Эллины Квитковской, созданный в 2022 году авангардной группой экспериментального искусства «Орбиталисты», будет показан в конкурсной программе на «ЭПОС-14» – Международном фестивале фильмов о культуре и искусстве 5 марта, в 19:00 в “Синематеке” Тель-Авива.

https://www.filmart.co.il/movie/%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a7%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%91%d7%a5-1-3/

Архив событий

19.07.2019 – группа художников экспериментаторов почуяв приближение новой эры, провозгласила в пустыне Мицпе-Рамон Манифест «Глобо 317».

«….Через миллионы лет континенты вновь объединятся и новое человечество, перейдя в лучистую форму высокого уровня – в вибрирующий луч 317, обгоняя скорость света, станет бессмертным во времени и бесконечным в пространстве».

Что вызвало у многих скептическую усмешку, но очевидно зря.

Ровно через год 16.07.2020 во время бушующего вируса, панических настроений и карантинных ограничений в Мицпе-Рамон состоялась художественная революция, начало новый реальности – ОРБИТАЛИЗМ. В Мицпе Рамон был открыт первый салон-кафе независимого экспериментального искусства «Орбитализм».

Представлены работы Э. Квитковской и Л.Падруля «Орбитализм 1» – на золотом прямоугольнике вращающиеся флюгеры 60/70 см.; «Орбитализм 2» – на красном квадрате вращающийся флюгер 50/50см.

Показан фильм «Орбитализм» https://youtu.be/B3WOMnQMMpE и экспериментальные работы Ю. Горкоровой и Рони Хермана.

Провозглашен манифест Орбиталистов:

«…Мир искусства рассыпался на пиксели, обнажив новые системы. Новое искусство проявило непрерывное перемешивание динамизма, растворяющего нашу реальность в движении, наполненном светом.

Завершилась эпоха беспредметного супрематизма, началась открывшего эпоху мерцающего движения электрона – орбитализма.

Орбиталисты – включите реальность отраженную в свете!…»

https://www.israelculture.info/orbitalizm-xudozhestvennaya-revolyuciya-v-micpe-ramon/

20.10.2021 – Орбиталисты в Мицпэ-Рамон открыли выставку «Прикоснуться к свету».

Э. Квитковская и Л. Падруль представили четыре инсталляции «Орбитализм 3» – движущиеся инсталляции (диаметр 70 см.): круг со спинерами и с интерактивной световой проекцией на инсталляцию и представлены экспериментальные работы Ю. Горкоровой и Р. Хермана

«…Художник! Обгоняя скорость света, перемести сердце вправо, отключи гравитацию, сожмись до нуля и перейдя через разлом пространства, проникни в «изнанку» мира, туда, где расстояние между двумя удаленными мирами исчезает и равно нулю.

Раствори изображение предметного мира на беспредметные фракталы, как морские волны разбивают на сверкающие осколки отражения солнечного диска.

Орбиталисты – перекодируем мир, создадим новую геометрию! Все, что было далеко, станет рядом.»

https://www.israelculture.info/orbitalisty-v-micpe-ramon-vystavka-prikosnutsya-k-svetu/

19.12.2021 – группа «Орбиталистов» представила новую концепцию кинопроекции – полифоническую.

Премьера полифонического фильма-проекции «Рефлексия» состоялась в августе в Тель-Авивской Синематеке и на фестивале «Эпос» в 2022 году и прогремела, как гром среди серого кино-неба.

Кино умерло! Да здравствует кино, создающее новые миры.

Наступил этап нового режиссерского и операторского подходов и новых возможностей техники для показа художественных произведений в кинотеатрах.

Привычная центральная проекция на квадратный экран вышла из своих рамок и объединилась с дополнительными проекциями, рисующими изображения на стены и потолок кинозала. Стало ясно, что родился новый язык киноискусства. Фильм-проекция строится по законам полифонического произведения и находится где-то между музыкой и поэзией. Его особенность заключается в одновременной трансляции самостоятельных фильмов разных по жанру: репортажный, документальный, художественный, экспериментальный, но являющихся продолжением или дополнением другого…»

https://www.israelculture.info/kino-umerlo-da-zdravstvuet-kino-sozdayushhee-novye-miry/

«Орбиталисты» – израильская авангардная группа

Леонид Падруль, куратор, продюсер, оператор

Элина Квитковская, автор идеи «Орбитализм», режиссер

Рони Херман, художник по свету

Юлиана Горкорова, дизайнер

Элиан Дебеш Герман, хозяйка художественного салона