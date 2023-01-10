Оркестр «Симфонет Раанана». Концерт № 6 «Шуман & Шуман»

Верхнее фото: Tomer Lev – @ Michael Pavia, YI-AN SHU – @ Fred Braunstein

Вторник, 10 января, 20:00 | Среда 11 января, 20:00

Дирижер – Йи-Ан Сюй, (Шанхай/Израиль) | Партия ф-но – профессор Томер Лев

Два старших преподавателя Высшей Музыкальной школы Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете представляют концерт, в центре программы которого два фортепианных концерта – Роберта Шумана и Клары Шуман, а также 38-я симфония Моцарта «Прага», написанная композитором в промежуток между созданием опер «Женитьба Фигаро» и «Дон Жуан» и основанная на этих двух операх.

Пианист и дирижер Йи-Ан Сюй родился в Шанхае в 1979 году. В 2005 году был назначен преподавателем Музыкальной академии Бухмана-Мета в Тель-Авивском университете, а затем старшим преподавателем кафедры оркестрового дирижирования, а также преподавателем и концертмейстером вокального отделения. В 2019 году по решению маэстро Зубина Меты и маэстро Лахава Шани, Йи-Ан Сюй был назначен главным дирижером студенческого оркестра Школы Бухмана-Мета.

Йи-Ан Сюй дирижировал ведущими израильскими оркестрами, такими как Израильский Филармонический оркестр, Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона, Хайфским Симфоническим оркестром, Иерусалимским Симфоническим оркестром, Израильским Камерным оркестром и другими.

Г-н Сюй был главным дирижером Шанхайского симфонического молодежного оркестра, помощником дирижера Симфонического оркестра Шанхайского управления радиовещания, помощником дирижера Шанхайского оперного театра и приглашенным дирижером Симфонического оркестра Макао. Он также работал в качестве педагога и концертмейстера в международном оперном мастер-классе Киари (Италия), а также как педагог и приглашенный концертмейстер в Высшей музыкальной школе Университета Аделаиды (Австралия).

Еще будучи студентом Шанхайской консерватории, Йи-Ан Сюй получил особую благодарность от маэстро Мстислава Ростроповича и маэстро Сэйдзи Одзавы за свои дирижерские способности. Йи-Ан Сюй записал коллекцию из десяти компакт-дисков на лейбле China Record с Шанхайским молодежным симфоническим оркестром.

Томер Лев (Израиль) – один из лучших музыкантов Израиля, профессор и ректор Музыкальной школы Бухмана-Меты в Тель-Авивском университете.

Он сделал прекрасную карьеру пианиста-исполнителя, педагога, аранжировщика и композитора. Как пианист он гастролировал по Европе, Северной и Южной Америке, Дальнему Востоку, выступая в Линкольн-центре в Нью-Йорке, в Берлинской филармонии, в «Театро Колон» в Буэнос-Айресе, Концертном зале Пекина, в Шанхайском Театре, в Гамбурге, Праге, в Сан-Паулу, Торонто и во всех крупных концертных залах Израиля.

Томер Лев сотрудничал с Лондонским Королевским филармоническим оркестром, Английским камерным оркестром, Израильским Филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты и десятками других.

Томер Лев принимал участие во многих международных фестивалях и записывался для ведущих радио- и телевизионных станций Европы и Израиля.

В 15 лет Томер Лев впервые выступил с Иерусалимским Симфоническим оркестром. С тех пор он играл с другими ведущими оркестрами Израиля, включая абонементные серии с Израильским Филармоническим оркестром, Израильской Камератой, Израильским Камерным оркестром, Симфоническим оркестром Хайфы, Ансамблем «Солисты Тель-Авива» и другими. Он также был участником Израильского фортепианного трио, с которым гастролировал по Европе и Южной Америке. В 2011 году вместе со своими учениками основал группу пианистов «Мультипиано», которая специализируется на исполнении авторских произведений, написанных для нескольких пианистов, с которыми он часто выступает по всему миру. За эту работу ансамбль получил награду министра культуры как «Лучший израильский камерный ансамбль» за 2015 год.

Томер Лев является главой Музыкальной школы Бухман-Мета при Тель-Авивском университете. Вместе с Зубином Мета и Йосефом Бухманом Томер Лев был одним из основателей школы и ее первым директором. Его ученики побеждали на национальных и международных конкурсах и выступали в качестве солистов с самыми известными оркестрами Израиля. Каждое лето Томер Лев преподает на международных мастер-классах по игре на фортепиано в кибуце Сде- Бокер в Негеве.

Томер Лев – выпускник Школы искусств Тельмы Елин. Учился игре на фортепиано у своей матери, пианистки Наоми Лев, и композиции у лауреата Израильской премии профессора Цви Авни. Он закончил бакалавриат и аспирантуру Музыкальной академии Рубина при Тель-Авивском университете у профессоров Арье Варди и Виктора Деревянко, а также докторантуру в Нью-Йоркском университете в Стони-Брук у профессора Гилберта Калиша

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«Симфонет Раанана». Шестой концерт сезона. «Шуман & Шуман».

В программе:

Моцарт – Симфония № 38 ре мажор, К. 504, «Прага» (29′)

Клара Шуман – Концерт фа минор (1847)

Роберт Шуман – Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, Op.54

10 января, вторник, 20:00

11 января, среда, 20:00

Дирижер – Йи-Ан Сюй.

Партия ф-но – проф. Томер Лев

Заказ билетов на сайте оркестра – http://www.symphonette.co.il

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. Ха-Пальмах, 2-алеф.

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Справки и заказ билетов по телефону: 09-7457773

Скачать брошюру с полной программой сезона – https://www.symphonette.co.il/wp-content/uploads/2022/07/Annual2223.pdf

Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра. Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting при сотрудничестве с MashaHinichPR