Оркестр «Симфонет Раанана» представляет 10-й концерт абонемента – «Звезды будущего»

«Звезды будущего». При участии победителя конкурса «Concerto» международных фортепианных мастер-классов «Тель-Хай» Даниэля Юн Ву. Дирижер – Майя Бренер.

10-й концерт сезона оркестра «Симфонет Раанана» посвящен давно сложившейся традиции – сотрудничеству оркестра с международными фортепианными мастер-классами «Тель-Хай». Руководить концертом на сей раз будет Майя Бренер – молодая израильская композитор и дирижер. В программе: Симфония № 83 соль минор «La poule» (Курица) (1785 г.) Гайдна, а также 3-й концерт Рахманинова в исполнении Даниэля Юн Ву, молодого британского пианиста, победителя последнего конкурса «Concerto» в рамках международных фортепианных мастер-классов «Тель-Хай».





Майя Бренер – композитор и дирижер. С 2020 года работает как дирижер в серии концертов для общеобразовательных школах округа ха-Шарон в рамках проекта «Пеима» («Пульсация»). C 2021 года Майя также начала дирижировать вечерними концертами в рамках проекта оркестра «Симфонет Раанана» Colorfood, а начиная с сезона 2022-2023, выступает дирижером в избранных концертах абонементной серии.

Майя начала свой путь в музыке в Центре музыки в Раанане, где училась игре на классической гитаре. Она является выпускницей музыкального отделения школы «Метро-Вест» в Раанане, где и начала свою карьеру композитора и аранжировщика. В дальнейшем Майя продолжила свои занятия композицией с Одедом Захави и Йосефом Барданашвили. Ее произведения и аранжировки исполнялись Камерным оркестром Кфар-Сабы, оркестром имени Бухмана-Меты и камерными ансамблями. Кроме того, ее произведения были исполнены на конкурсе имени Пауля Бен-Хаима. Список произведений Майи включает струнные квартеты, песни для голоса и фортепиано, циклы песен для голоса и гитары, прелюдии для камерного оркестра и многое другое. Она была удостоена стипендии оркестра Бухмана-Меты и фонда Авивы Ор-Шалом.

В настоящее время Майя является студенткой отделения оркестрового дирижирования в Школе Музыки имени Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете. Она регулярно дирижирует камерными ансамблями и симфоническим оркестром Школы Музыки, а также руководит любительским оркестром в Тель-Авиве. В 2021 году она была признана одной из девяти самых многообещающих современных композиторов Израиля по версии статьи Амира Менделя, опубликованной в газете «Гаарец».

Даниэль Юн Ву – один из самых ярких пианистов и музыкантов своего поколения. С тех пор, как ему были предоставлены гранты для обучения в Guildhall School of Music & Drama и в Королевском колледже музыки, он быстро утвердился в качестве одного из самых талантливых молодых исполнителей в Великобритании.

Даниэль был удостоен наград на международных конкурсах фортепианной музыки в США, Европе и Азии. Он давал сольные и камерные концерты в знаменитых концертных залах Лондона, таких как Wigmore Hall, Cadogan Hall и Milton Court, а также играл концерты, реситали и камерную музыку по всему миру: в Норвегии, Франции, Германии, Италии, Испании, Израиле, Китае, Корее и США.

В настоящее время Даниэль продолжает совершенствовать свое музыкальное образование у известных педагогов. По мере развития своей карьеры, он много работал с Ричардом Гудом, Робертом Левиным, Дэвидом Доланом и Бенджамином Зандером над разнообразнейшим репертуаром.

Музыкальный талант Даниэля проявляется в различных областях, включая композицию, дирижирование, классическую и джазовую импровизацию.

10-й абонементный концерт «Симфонет Раанана» «Звезды будущего» пройдет в среду, 1 марта, в 20:00

Дирижер – Майя Бренер.

Даниэль Юн Ву – фортепиано (Великобритания), победитель конкурса концертов международных фортепианных мастер-классов «Тель-Хай»В программе:

Гайдн – Симфония № 83 соль минор, «Курица»Рахманинов – Концерт №3 для фортепиано с оркестром ре минор, op.30

Заказ билетов на сайте оркестра – http://www.symphonette.co.il

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. Ха-Пальмах, 2-алеф.

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Справки и заказ билетов по телефону: 09-7457773

Все фотографии (© Дан Лев ) предоставлены пресс-службой оркестра

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