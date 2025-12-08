От эпохи «Чёрного квадрата» — к эпохе спина

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Верхняя иллюстрация – Painting by Yuliana Gorkurov

Как детская игрушка — ханукальный волчок — становится микромоделью мироздания: вращаясь, он удерживает мир в состоянии множества возможностей, пока движение не схлопывается в единственную выбранную реальность.

12 декабря 2025 года в 12:00 в Синематеке Тель-Авива (зал 5) состоится премьера, посвящённая Ор-битализму — новому художественно-философскому направлению, возникшему на пересечении искусства, мистики и квантовой науки. Мероприятие должно было состояться 13 июня 2025 года, но то утро разорвалось сиреной — и свет искусства на время потух.

Ор-битализм создан режиссёром-новатором Элиной Квитковской: в тяжёлый период карантина в 2020 году она устремилась в пустыню Мицпе-Рамон, преодолевая ограничения и внешние сложности. Там была представлена инсталляция «Орбитальный круг со спинами. Структура реальности 3», созданная совместно с художником-фотографом Леонидом Падрулем и сопровождавшаяся чтением манифеста. С тех пор сформированы семь манифестов Ор-битализма, определивших философскую и художественную основу этой световой концепции. Сегодняшняя встреча продолжает и развивает эту линию.

Ор-битализм сформировался как самостоятельная художественная система, объединяющая эстетические и философские корни разных эпох. Он вырастает из «Чёрного квадрата» Малевича, каббалистической идеи «Эйн Соф», буддийской мандалы и открытий квантовой физики, соединяя эти источники в единую световую логику. В Ор-битализме свет перестаёт быть лишь визуальным материалом и становится силой, формирующей переходы и расширяющей границы восприятия. Круг, спины и вращение моделируют состояние неопределённости — от кванта до каббалистического взаимодействия прямого и отражённого света.