От эпохи «Чёрного квадрата» — к эпохе спина

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Верхняя иллюстрация – Painting by Yuliana Gorkurov
Как детская игрушка — ханукальный волчок — становится микромоделью мироздания: вращаясь, он удерживает мир в состоянии множества возможностей, пока движение не схлопывается в единственную выбранную реальность.
12 декабря 2025 года в 12:00 в Синематеке Тель-Авива (зал 5) состоится премьера, посвящённая Ор-битализму — новому художественно-философскому направлению, возникшему на пересечении искусства, мистики и квантовой науки. Мероприятие должно было состояться 13 июня 2025 года, но то утро разорвалось сиреной — и свет искусства на время потух.
Ор-битализм создан режиссёром-новатором Элиной Квитковской: в тяжёлый период карантина в 2020 году она устремилась в пустыню Мицпе-Рамон, преодолевая ограничения и внешние сложности. Там была представлена инсталляция «Орбитальный круг со спинами. Структура реальности 3», созданная совместно с художником-фотографом Леонидом Падрулем и сопровождавшаяся чтением манифеста. С тех пор сформированы семь манифестов Ор-битализма, определивших философскую и художественную основу этой световой концепции. Сегодняшняя встреча продолжает и развивает эту линию.
Ор-битализм сформировался как самостоятельная художественная система, объединяющая эстетические и философские корни разных эпох. Он вырастает из «Чёрного квадрата» Малевича, каббалистической идеи «Эйн Соф», буддийской мандалы и открытий квантовой физики, соединяя эти источники в единую световую логику. В Ор-битализме свет перестаёт быть лишь визуальным материалом и становится силой, формирующей переходы и расширяющей границы восприятия. Круг, спины и вращение моделируют состояние неопределённости — от кванта до каббалистического взаимодействия прямого и отражённого света.
Премьера проходит в канун Хануки — праздника света и обновления. Ханукальные символы — свеча и вращение севивона — в каббалистической традиции раскрывают путь света от скрытого к проявленному и от покоя — к движению.
В этом контексте Ханука становится естественной лабораторией света, где принципы Ор-битализма проявляются наиболее ясно.
Участники
В программе участвуют три художника, чьё сотрудничество формирует ядро Ор-битализма. Элина Квитковская — режиссёр-новатор, художник и теоретик, создатель направлений Ор-битализм (2020), полифоническое кино «Reflection» (2021) и техника Fotomanere (2009), объединяющих фотографию, скульптуру и графику в единую художественную грамматику. Эти проекты она развивает в тесном творческом союзе с Юлианой Горкоровой и Леонидом Падрулем, формируя пространство взаимодействия искусства, науки и мистической традиции.
Юлиана Горкоров — художник и дизайнер, автор книги «Глобальный алфавит», отмеченной международным признанием, а также серии её рисунков «Мир без начала и конца», представленной в Музее Земли Израиля. Её работы исследуют структуру знака, время и пространство.
Леонид Падруль — художественный фотограф и оператор экспериментального кино, автор фоторабот, вошедших в его персональную международную выставку «Тень Иерусалима» (2007–2013), которая прошла в музеях и галереях мира при участии Министерства иностранных дел. Его творчество продолжает исследовать природу света — от гор Тянь-Шаня до пустынь Иудеи — на границе между мифом и реальностью.
Программа мероприятия
Зрители увидят премьерное представление квантографической декларации «Свет — голос тишины» и манифеста «Победа над собой», просмотрят короткое экспериментально-художественное видео, познакомятся с галереей видеоработ Юлианы Горкоров, а также примут участие в открытой дискуссии о будущем искусства в квантовую эпоху и о роли Израиля как пространства появления новых художественных моделей.