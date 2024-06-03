От рококо до рококо – две виолончели и оркестр

Верхнее фото: Нахар Элиаз – © фото Yoel Levy



Оркестр «Симфонет Раанана» объявил программу 11-го концерта абонемента классической музыки. «От рококо до рококо» – такое название носят ближайшие концерты, которые пройдут 8 и 9 июня в Раанане при участии двух виолончелистов – Нахар Элиаз (США/Израиль) и Хилеля Цори, который на сей раз также встанет и за дирижерский пульт.

В программе: «Бергамасская сюита» Клода Дебюсси, оркестровая сюита «Гробница Куперена» Мориса Равеля; Концертные пьесы для виолончели и струнных инструментов Франсуа Куперена и Вариации на тему рококо для виолончели и оркестра, опус 33 – произведение Петра Ильича Чайковского.

Виолончелист и дирижер Хилель Цори – один из самых выдающихся израильских музыкантов, продолжатель романтической традиции великих виолончелистов ХХ века, виолончелист-виртуоз, призер многочисленных международных конкурсов.

Хилель Цори с отличием окончил бакалавриат и магистратуру Тель-Авивской музыкальной академии и продолжил обучение в США. В его профессиональной карьере – сотрудничество с ведущими оркестрами Израиля и за рубежом.

Хилель Цори – также блестящий аранжировщик и композитор, автор сочинений для струнного трио, вокальных и камерных произведений для ансамбля. Его репертуар простирается от сольных сюит для виолончели Баха до современных произведений, включая израильские и мировые премьеры.

Среди его многочисленных записей – диск-антология композиторов-виолончелистов, который в январе 2014 года был выбран радио BBC «Диском недели». Цори востребован также в качестве педагога, его приглашают для проведения мастер-классов в престижных музыкальных центрах мира, в жюри международных конкурсов. Он занимает должность профессора виолончели и заведующего кафедрой струнных инструментов в Музыкальной школе Бухмана-Меты Тель-Авивского университета.

Нахар Элиаз – виолончель

Нахар Элиаз, родившаяся в 2006 году, начала заниматься музыкой в ​​возрасте пяти лет. Сегодня, она – одна из самых молодых и перспективных солисток Израиля. С 2017 года она учится у профессора Хилеля Цори в Музыкальной школе Бухмана-Мета при Тель-Авивском университете, а когда ей было всего 9 лет Ицхак Перлман пригласил ее в Нью-Йорк для обучения в Джульярдской школе музыки.

Нахар – лауреатка стипендий ассоциации «Цфунот Тарбут», Иерусалимского музыкального центра, а также Фонда Ронена..

Она выиграла несколько конкурсов в Израиле и по всему миру, в том числе, почетный приз на конкурсе виртуозов в Вене (2019), Золотой конкурс в Нью-Йорке (2020), конкурс виртуозов в Лондоне (2020), первый приз конкурса Music Bridge в Бостоне (2017) и получила вторую премию на конкурсе в Варшаве (2018).

Нахар Элиаз часто выступает в Израиле и в других странах на многих известных площадках, в том числе в Линкольн-центре и в Карнеги-холл в Нью-Йорке, в Центре искусств в Барселоне и в других залах.

Бергамасская сюита (фр. Suite bergamasque), L. 75 – фортепианная сюита Клода Дебюсси, созданная в 1890 году. Была впервые опубликована в 1903 году. Это одно из самых известных произведений Дебюсси для фортепиано.

«Гробница Куперена» – цикл фортепианных пьес, начатый Равелем в 1914 году, был завершен им по возвращении из армии в 1917-м. Цикл, по словам композитора, «посвящен в действительности не столько самому Куперену, сколько французской музыке XVIII века» и представляет собой венок старинных танцев (в духе и стиле клавирных сюит французских клавесинистов). К тому же, каждая из пьес в отдельности посвящена памяти одного из погибших на войне друзей Равеля. Не меньшую популярность завоевала выполненная автором оркестровая транскрипция сюиты (1919).

Концертные пьесы для виолончели и струнного квартета Куперена Pièces en concert – cello & piano – захватывающее дополнение к обычному струнному репертуару благодаря своей необычной инструментовке. Этот сборник концертных пьес, первоначально написанный Купереном, был рецензирован и прокомментирован Полем Безелером, профессором Парижской консерватории.

Франсуа Куперена (1668-1733) часто называют «Куперен Великий», чтобы отличить его от других членов музыкальной семьи. «Концертные пьесы» состоят из пяти частей и благодаря значительному количеству вариаций и вдохновения, концертные пьесы являются неотъемлемой частью репертуара струнных квартетов и солирующих виолончелистов.

Франсуа Куперен – французский композитор, органист и клавесинист. Один из наиболее значительных представителей известной французской династии Куперенов, насчитывавшей несколько поколений музыкантов. Музыкой начал заниматься под руководством отца, Шарля Куперена, и после его смерти занял место органиста в парижской церкви Сен-Жерве. Достигнув больших успехов, Куперен несколько лет спустя получил место придворного органиста, а ещё через некоторое время — также придворного клавесиниста. В 1730 году вышел в отставку, передав своё место дочери, Маргарите-Антуанетте. Основные сочинения Куперена написаны для клавесина — более 250 пьес различного характера, которым автор давал программные заголовки: «Бабочки», «Жнецы», «Верность», «Ветряные мельницы» и др. Стиль этих сочинений отличался лёгкостью, изяществом и выразительностью, и они быстро получили огромную известность не только во Франции, но и за границей. За выдающееся исполнительское и композиторское мастерство современники называли музыканта «великий Куперен». Перу композитора принадлежат ряд оркестровых сочинений (в том числе «Королевские концерты»), трио-сонаты, мессы, сочинения для органа и другие произведения. Куперен также является автором ряда теоретических работ и трактата «Искусство игры на клавесине».

В письмах и дневниках Чайковского почти нет сведений о создании «Вариаций на тему рококо». Единственным свидетельством о времени сочинения Вариаций является в фраза в письме к брату Анатолию Ильичу от 15 декабря 1876 г.: «Пишу варьяции для Cello solo с оркестром». Что явилось причиной создания Вариаций, все-таки неизвестно. Примечательно, что всего за полтора года до начала работы над этим сочинением – 25 марта 1875 г. – в газете «Русские ведомости» N 66 Чайковский в своей статье высказался, что «виртуозное процветание виолончели так приходит к последнему фазису упадка,… его репертуар в продолжение уж многих лет нисколько не обогащается новыми произведениями».

Как известно, Вариации композитор посвятил известному виолончелисту, профессору Московской консерватории, другу композитора Вильгельму Фитценхагену. Его отменное владение инструментом не раз самым положительным образом отмечал Чайковский.

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Оркестр «Симфонет Раанана». От рококо до рококо

Дирижер – Хилель Цори

Виолончель – Хилель Цори и Нахар Элиаз

В программе:

Клод Дебюсси. «Бергамасская сюита»;

Морис Равель. «Гробница Куперена»;

Франсуа Куперен. Концертные пьесы для виолончели и струнных инструментов;

Петр Чайковский. Вариации на тему рококо для виолончели и оркестра, опус 33.



Даты концертов:

Суббота, 8 июня, 21:00.

Воскресенье, 9 июня, 20:00

Центр музыки и искусств, Пальмах 2-алеф, Раанана.

Заказ билетов на сайте оркестра – http://www.symphonette.co.il

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. а-Пальмах 2-алеф.

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Справки и заказ билетов по телефону: 09-7457773

Текст – Маша Хинич. Все фотографии (© Michal Rotem и Yoel Levy) предоставлены пресс-службой оркестра

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