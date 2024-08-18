Отдай мое сердце!!!

«Вся эта повесть — народное предание. Я не хотел ни в чем изменить его и рассказываю почти в такой же простоте».

(Из примечаний Н. В. Гоголя к повести «Вий»)

«Вий» Гоголя – премьера театра ZERO. Нестрашная сказка?

В конце сентября в Арт-подвале в Кирьят-Оно, а затем в течение октября и ноября 2024 года, театр ZERO представит премьеру спектакля «Вий» с участием 8 актеров по мотивам одноименной повести Николая Гоголя и пьесы «Панночка» Нины Садур. …

Удивительные, нереальные и призрачные миры Николая Васильевича Гоголя тревожат человеческое сознание по сей день. Под влиянием прозы Гоголя софрмировались многие талантливые авторы во всем мире: от Европы до Латинской Америки. И нет ничего удивительного, что спектакли по его произведениям не сходят с театральных подмостков. После недавних премьер и успешного тура по Израилю «Калигулы» Альбера Камю и «В открытом море» Славомира Мрожека театр ZERO показывает страшную, но обаятельную сказку для взрослых по гогоевскому «Вию». Что бывает, если страсть овладевает человеком, если разбудить темное в душе, поддаться соблазну, предать и любовь, и веру?

Мистическая повесть «Вий» была опубликована Гоголем в 1835 году в сборнике «Миргород» и получила своё название от имени демонического существа, собранного писателем на основе разных народных мифологических персонажей. Фольклор и метафизика, мистика и философия этой, на первый взгляд, простой «страшилки», неизменно приковывают к себе внимание художников всех времён и жанров.

Нина Садур, написавшая «Панночку» – мистическую драму по мотивам одной из самых загадочных повестей Гоголя о трагической неустроенности мира, привнесла в эту пьесу парадоксальность, язычество, настрой притчи, по-своему пересказав Гоголя, обострив восприятие любви, как смерти; рассказав, как случайно забредший на хутор семинарист Хома принял на себя непонятный удар судьбы, вызов потусторонней силы, вступив в смертельную игру с Панночкой. Последняя воля Панночки – отслужить по ней панихиду и Хома молится, «чтобы устройство мира не рухнуло, и свет мира не помрачился бы…».

«Панночка» была написана Ниной Садур в 1985 году и с той поры переведена на десяток языков и не сходит со сцен театров всего мира. Секрет многолетнего успеха, по- видимому, в том, что это не инсценировка, а именно пьеса по мотивам Гоголя, и оставаясь самостоятельным произведением, мастерски передаёт всю прелесть авторского текста, всё очарование прозы Гоголя.

Загадочная Панночка, нереальная, фантастическая, демоническая женщина – прекрасная, но все же ведьма… Панночка – пример общемирового зла. Но ведь зло – это тоже создание. Оно может быть и страдающим, и просящим любви. Зло способно на чувства. Но можно ли ему сочувствовать? Вряд ли, и недаром пьеса начинается с детской «страшилки»:

В черном черном лесу

стоит черный черный дом

В черном черном дому

стоит черный черный стол

На черном черном столе

стоит черный черный гроб

В черном черном гробу

лежит черный черный мертвец

Отдай мое сердце!!!

Почему Хома Брут отдан на растерзание дьяволу? Почему на помощь ему не пришли ни ангелы небесные, ни люди земные? Что вызывает потусторонние силы в материальный мир – не наш ли собственный страх, не наша ли тоска по запредельной красоте? В ответах на эти вопросы, в соединении гоголевской фольклорной фантастики и магической поэтики Нины Садур возник красочный, колоритный, мистический спектакль, исследующий природу страха.

Нина Николаевна Садур – драматург, прозаик и сценарист. Писать начала с детства, а печататься – с 1977 года – первая ее публикация состоялась в журнале «Сибирские огни». В 1983 году окончила Литературный институт им. А. М. Горького, где занималась в семинаре В. Розова и И. Вишневской.

Учиться в Литературный институт молодую, но уже известную Нину Садур пригласил Виктор Розов, восхитившись её прозой и первой пьесой «Плач об Адонисе». Нина Садур была любимой ученицей Розова.

В 1980-х и 1990-х годах её новаторские пьесы шли на сценах ведущих театров. В 1989 году она выпустила первый сборник пьес – «Чудная баба». У каждой пьесы Нины Садур яркая, необычная судьба. Пьесы «Чудная баба», «Ехай», «Панночка», «Заря взойдет», «Уличенная ласточка», «Сила волос» вошли во все учебники театра и считаются классикой современной драматургии.

Отдельно стоит упомянуть о её оригинальных пьесах по мотивам русской и европейской классики. Это «Панночка» и «Брат Чичиков» по произведениям Гоголя, «Зовите Печориным» по Лермонтову, «Старгород» по роману Лескова «Соборяне», «Фалалей» по «Лафертовской маковнице» А. Погорельского и «Влюбленный дьявол» по одноименной повести Жака Казота.

Нина Садур приобрела известность и за рубежом. Книги Нины Садур издавались в Финляндии, Англии, Германии, Словакии, Франции, Японии, Швеции и других странах мира..

Ее вклад в современную прозу не менее значим, чем вклад в развитие театра..

Нина Николаевна Садур ушла из жизни в ноябре 2023 года и буквально за 2 месяца до кончины любезно разрешила постановщикам спектакля- Марине Белявцевой и Олегу Родовильскому использовать «Панночку» для их театральной интерпретации.

Театр ZERO – израильский коллектив, базирующийся в «ART- подвале», в Кирьят-Оно и регулярно гастролирующий по всей стране, насчитывает в своём репертуаре более 35 спектаклей, 40 международных фестивалей, а в прошлом году отметил своё 20- летие. Важно отметить, что спектакли репертуара – тяготение к всегда актуальной классике- Кобо Абэ и Чехов, Башевис Зингер и Эдвард Олби, Шолом Алейхем и Бернард Слейд, Андрей Максимов и Алла Соколова, Владимир Набоков и Шмуэль Йосеф Агнон,

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«ВИЙ»

Постановка и сценография- Марина Белявцева и Олег Родовильский

Костюмы – Леа Шац

Музыка – Альберт Халмурзаев

Дизайн света – Ясмин Родовильская

В спектакле участвуют: Анна Кордонская; Роман Джура; Бени Шиф; Олег Родовильский; София Шульман; Марина Калачинская; Анна Винокур; Ясмин Родовильская; Саша Винникова; Полина Дубинская

Спектакли состоятся:

26 сентября- Кирьят-Оно

27 сентября- Кирьят-Оно

28 сентября- Кирьят-Оно

10 октября – Кирьят-Оно

31 октября – Беэр-Шева

5 ноября- Петах-Тиква

21 ноября- Реховот

28 ноября- Нетания

5 декабря- Хайфа

Заказ билетов: 054-780-2339, 054-740-1315

И в кассе «Браво» https://ru.kupatbravo.co.il/announce/79825

Страница театра в фейсбуке – https://www.facebook.com/TeatrzeroIzrail

Сайт театра – https://art-podval.com/

Фото – © Максим Полак