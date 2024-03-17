Открытие выставки “Искусство отвечает” в Тират-Кармель в рамках проекта #ArtistsStandWithIsrael

Текст и фото – по материалам пресс-релиза

Уличная галерея “Пространство для искусства” в городе Тират-Кармель представляет выставку «Искусство отвечает». Работы художников об актуальной ситуации в Израиле затронут проблему повышения осведомленности о последствиях событий 7/10, нахождения заложников в Газе и предложат жителям Тират Кармеля задуматься о единстве, взаимной поддержке и любви к Стране.

Открытие выставки «Искусство отвечает» 21.03 в Тират-Кармель является продолжением международного проекта #ArtistsStandWithIsrael, который стартовал в Израиле 17.10.2023. Художники и владельцы проекторов поддерживают израильтян в эти трудные времена, проецируя произведения искусства на тему нынешней войны на здания в разных городах и странах. На данный момент более 250 художников из 20 стран, в том числе из таких стран как США, Канада, Польша, Украина, Словакия, Россия, Тайвань, Германия и другие.

На этот раз работы будут демонстрироваться в виде 42 печатных плакатов в течение месяца в общественном пространстве торгового центра Ами Бутик Тират0Кармель (улица Шешет ха-Ямим, 1) и объединят произведения из подборки #ArtistsStandWithIsrael и работы местных художников.

Кураторы выставки Вера Гайлис и Катя Финкельштейн подчеркивают важность присутствия искусства в общественных пространствах населенных пунктов, где пока нет художественных галерей или других культурных учреждений.

Открытие 21.03 будет сопровождаться живым показом работ на стенах торгового центра и экскурсией по выставке.

Участники: Цлиль Бендрихем, Лидия Куршук, Тася Гущина, Катя Тагути, Юлия Гольдфедер, Витас Дийокас, Катя Шиляева, Ор Йогев, Александр Кучерявый, Рахель Чоудури, Рахели Бен Аарон, Натайле Ваксман Шенкер, Майк Вирт, Маргарита Левина, Тим Заков, Ксения Сергеева, Анна Бронштейн, Илана Зеффрен, Катя Финкельштейн, Елизавета Бенк, Елена Альтшуль, Иден Хеврони, Диана Меир, Таня Бродская, Анна Бессонова, Алиса Коренюк, Гил Блэкман, Сандра Вайнеров, Таня Винер, Шарона Амоял Лернер, Давид Мекибель, Илья Кац , Анна Смолярова, Яна Ступ, Рони Йоффе, Настя Файбиш, Ноа Орлицкая, Маша Неверова, Авигайль Будилович, Алекс Воо, Соня Коршенбойм, Елена Бородина.

Кураторы: Вера Гайлис и Кейт Финкельштейн.

Открытие 21.03 19:00

Расположение: Торговый центр Ami Boutique, Тират-Кармель, улица Шешет ха-Ямим, 1

Автобусы: маршруты 49, 45, 46 от терминала Хоф ха-Кармель.

маршруты 44, 110, 148 из Хайфы

Страница мероприятия в фейсбуке : https://fb.me/e/1FJV0zNlr

Организаторы: КакделАрт, SVIVA art space

Команда: помощник куратора Григорий Церковский, продюсер Артур Кир, технический координатор Мари Ноа, координатор проекций Юлия Голанд, дизайнер Катя Красникова, фотограф Александр Кучерявый